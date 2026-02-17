Tayangan ulang televisi menunjukkan bahwa Vinicius bereaksi terhadap sesuatu yang dikatakan Prestianni saat ia menutup mulutnya dengan kaosnya, lalu segera berlari ke wasit untuk melaporkan insiden tersebut, yang membuat wasit menghentikan pertandingan. Selama beberapa menit, pemain internasional Brasil itu duduk di bangku cadangan sementara pertandingan dihentikan, dan pelatih kepala Alvaro Arbeloa terlihat terlibat dalam percakapan serius dengan winger tersebut. Pada babak selanjutnya, Vinicius terkena lemparan benda dari penonton yang mengenai lengannya. Ini bukan kali pertama pemain tersebut terlibat dalam insiden dengan penonton, dengan pemain berusia 25 tahun itu pernah terlibat dalam beberapa bentrokan dengan suporter di Spanyol dan sebelumnya menjadi sasaran pelecehan rasial berulang kali.

Bek Madrid, Trent Alexander-Arnold, membela rekan setimnya setelah insiden tersebut, mengatakan: "Ini menjijikkan. Apa yang terjadi malam ini adalah aib bagi sepak bola. Ini merusak malam bagi tim." Pelatih kepala Arbeloa mengulang kata-kata bek sayap tersebut, menambahkan: "Anda harus bertanya kepada pemain Benfica, ini bukan pertanyaan untuk saya. Saya pikir semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Apa yang Vinny katakan tidak penting. Apa yang bisa saya katakan? Tentu saja kita harus melawan sikap semacam ini. Jika kita tidak saling menghormati, itu adalah masalah."