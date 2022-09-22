Siapa Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Brasil? Pele, Neymar, Ronaldo & Striker Selecao Paling Mematikan

Brasil adalah salah satu tim nasional yang paling dikenal dengan permainan indahnya dan telah menghasilkan beberapa penyerang terhebat dalam sejarah.

Pele tidak butuh perkenalan. Begitu juga dengan Ronaldo, Ronaldinho atau Neymar.

Tetapi, ada lebih banyak penyerang hebat lain yang mewakili Selecao.

Pikirkan tentang Romario, pemenang Piala Dunia 1994. Atau Zico yang legendaris, idola sepanjang masa Flamengo.

Siapa penyerang paling mematikan di Brasil?

Berikut GOAL sajikan daftar pencetak gol terbanyak Selecao sepanjang masa!