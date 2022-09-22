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Pele Brazil World Cup 1970Getty
Yosua Arya

Siapa Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Brasil? Pele, Neymar, Ronaldo & Striker Selecao Paling Mematikan

Brazil
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Copa America
Neymar

Daftar pencetak gol terbanyak Selecao terdiri dari pemain-pemain terhebat dalam sejarah sepakbola.

Brasil adalah salah satu tim nasional yang paling dikenal dengan permainan indahnya dan telah menghasilkan beberapa penyerang terhebat dalam sejarah.

Pele tidak butuh perkenalan. Begitu juga dengan Ronaldo, Ronaldinho atau Neymar.

Tetapi, ada lebih banyak penyerang hebat lain yang mewakili Selecao.

Pikirkan tentang Romario, pemenang Piala Dunia 1994. Atau Zico yang legendaris, idola sepanjang masa Flamengo.

Siapa penyerang paling mematikan di Brasil?

Berikut GOAL sajikan daftar pencetak gol terbanyak Selecao sepanjang masa!

  • Pele Brazil v Malmo 1962Getty

    1Pele | 77 gol

    Salah satu pemain terhebat yang pernah dihasilkan Brasil, Pele adalah pencetak gol terbanyak mereka di panggung internasional.

    Dia melakoni debut internasionalnya melawan Argentina pada tahun 1957, mencetak gol dalam kekalahan 2-1. Dan tiga bulan kemudian, ia mencetak gol keduanya melawan tim yang sama dalam kemenangan 2-0 untuk negaranya.

    Pemenang Piala Dunia tiga kali ini mencetak total 77 gol dalam 92 pertandingan untuk Selecao dengan rasio 0,84 gol per pertandingan. Mencengangkan!

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  • Neymar Brazil 100714Getty Images

    2Neymar | 74 gol

    Beberapa penggemar merasa Neymar adalah salah satu dari lima pemain top dunia dan penyerang yang terampil ini mampu menunjukkan kepada orang-orang betapa mudahnya mencetak gol.

    Bintang Paris Saint-Germain ini melakoni debutnya untuk Brasil pada 2010, mencetak satu gol dalam kemenangan 2-0 mereka melawan Amerika Serikat.

    Dia telah mencetak 74 gol dalam 119 pertandingan untuk Brasil sejauh ini, dengan rasio 0,62 gol per pertandingan.

  • Ronaldo Brazil World Cup final 2002Getty Images

    3Ronaldo | 62 gol

    Bisa dibilang sebagai striker terhebat yang pernah lahir di Brasil, Ronaldo membawa permainan indah ke level baru di era 90-an dan awal 2000.

    Penyerang ini melakukan debutnya untuk Brasil pada tahun 1994 melawan Argentina di usia 17 tahun dan penampilannya selama beberapa pertandingan berikutnya membuat ia masuk ke skuad untuk Piala Dunia 1994.

    Ronaldo adalah bagian dari dua kemenangan Piala Dunia untuk Brasil, dengan edisi 2002 sangat spesial dalam kariernya saat ia mencetak delapan gol untuk memenangkan Sepatu Emas.

    Secara keseluruhan, ia mencetak total 62 gol dalam 99 pertandingan internasional di semua kompetisi untuk negaranya.

    Sederhananya, pada zamannya, tidak ada striker yang lebih baik dari Ronaldo di masa kejayaannya.

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  • Romario Brazil gallery picGetty

    4Romario | 55 gol

    Tak perlu diragukan lagi, Romario adalah salah satu penyerang paling berprestasi dalam sejarah Brasil.

    Pemenang Bola Emas di Piala Dunia 1994 ini mencetak 55 gol dalam 71 pertandingan untuk Brasil, rata-rata lebih dari 100 menit per gol.

    Penampilan terbaik Romario untuk Selecao terjadi pada tahun 2000 ketika ia mencetak empat gol dalam kemenangan 6-0 negaranya atas Venezuela di kualifikasi Piala Dunia.

  • 5Zico | 48 gol

    Pemenang empat gelar liga bersama Flamengo antara 1980 dan 1987, Zico berpartisipasi dalam tiga Piala Dunia dan satu turnamen Copa America untuk Brasil di tingkat internasional.

    Sering disebut sebagai 'Pele Putih', Zico memiliki teknik yang luar biasa dan dianggap sebagai salah satu finisher serta pengumpan terbaik dalam sejarah sepakbola.

    Dia membuat 71 penampilan untuk Brasil, mencetak 48 gol, dengan penampilan terbaiknya saat melawan Bolivia pada tahun 1977, ketika ia mencetak empat gol dan memberikan dua assist dalam kemenangan 8-0.

  • BebetoGetty Images

    6Bebeto | 40 gol

    Salah satu striker paling mematikan di era 80 dan awal 90-an, Bebeto tampil untuk Brasil di tiga Piala Dunia antara 1990 dan 1998.

    Ia mencapai puncaknya di Piala Dunia 1994 dan merupakan salah satu pemain terbaik kompetisi tahun itu, mencetak tiga gol dan memberikan dua assist hingga akhirnya menjadi juara.

    Striker ini mengulang prestasinya yang sama empat tahun kemudian untuk membawa Brasil ke final sekali lagi, tetapi mereka kalah dari tuan rumah Prancis.

    Bebeto jugalah yang menciptakan selebrasil 'menimang bayi', yang ia lakukan ketika mencetak gol melawan Belanda di perempat-final Piala Dunia 1994, dengan istrinya melahirkan anak ketiga mereka beberapa hari sebelum pertandingan.

    Romario terkenal memberi Bebeto julukan 'Chorao', yang berarti 'Crybaby' karena kebiasaannya cemberut kepada wasit.

  • Rivaldo Brazil Copa America 1999Getty Images

    7Rivaldo | 35 gol

    Urutan ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil, Rivaldo mencetak gol perdananya dalam kemenangan 1-0 melawan Meksiko di tahun 1993.

    Legenda Barcelona ini mencapai puncaknya di Piala Dunia 2002, mencetak gol dalam lima laga pertamanya di turnamen dan memimpin Brasil untuk mengangkat trofi Piala Dunia kelima mereka.

    Selama sepuluh tahun bertugas di tim nasional senior, Rivaldo mencetak 35 gol dalam 76 pertandingan untuk Brasil.

  • Jairzinho Brazil 1970Getty Images

    8Jairzinho | 35 gol

    Cepat, kuat dan terampil, Jairzinho adalah pencetak gol terbanyak untuk Brasil di Piala Dunia 1970, mencetak tujuh gol untuk membantu Selecao mengangkat trofi.

    Dijukuki 'The Hurricane', Jairzinho tampil di berbagai posisi menyerang, termasuk sebagai striker, second striker dan bahkan sebagai gelandang serang.

    Kesuksesannya seperti Garrincha datang dengan tekanan besar, tapi Jairzinho memenuhi harapan, mencetak 35 gol untuk Brasil dalam 82 pertandingan internasional.

  • Ronaldinho Brazil 30062002Getty

    9Ronaldinho | 33 gol

    Perwujudan sejati Joga Bonito, Ronaldinho menunjukkan permainan yang indah dengan senyum di wajahnya dan kegembiraan di kakinya.

    Ia melakoni debut resminya untuk Brasil dalam pertandingan persahabatan melawan Latvia, dengan ia turut menyumbang satu gol dalam kemenangan 3-0 mereka.

    Pemenang Ballon d'Or 2005 ini mewakili Brasil di dua Piala Dunia, memenangkan edisi 2002 sebagai salah satu pemain terbaik di turnamen tersebut.

    Selama 14 tahun membela Brasil, Ronaldinho mencetak 33 gol dalam 97 pertandingan.

  • Tostao Brazil 1970

    10Tostao | 32 gol

    Pemain kesepuluh dalam daftar pencetak gol teratas Brasil adalah Eduardo Goncalves de Andrade, umumnya dikenal sebagai Tostao.

    Legenda Cruzeiro ini mencetak 32 gol dalam 54 pertandingan untuk Selecao, dua di antaranya ia lesakkan saat memenangkan Piala Dunia 1970.

    Fakta yang luar biasa adalah bahwa satu tahun sebelum Piala Dunia itu, wajah Tostao terkena bola begitu keras sehingga ia menderita cedera pada retina matanya, yang tidak pernah pulih sepenuhnya. Ia pun akhirnya pensiun di usia 27 tahun.

  • 11Pencetak gol terbanyak timnas Brasil sepanjang masa

    Peringkat

    Pemain

    Jumlah pertandingan

    Gol

    Karier di timnas Brasil

    1.

    Pele

    92

    77

    1957 - 1971

    2.

    Neymar

    119

    74

    2010 - sekarang

    3.

    Ronaldo

    99

    62

    1994 - 2011

    4.

    Romario

    71

    55

    1987 - 2005

    5.

    Zico

    71

    48

    1976 - 1986

    6.

    Bebeto

    77

    40

    1985 - 1998

    7.

    Rivaldo

    76

    35

    1993 - 2003

    8.

    Jairzinho

    82

    35

    1964 - 1982

    9.

    Ronaldinho

    97

    33

    1999 - 2013

    10.

    Tostao

    55

    32

    1966 - 1972