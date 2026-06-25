Vinícius Júnior kini menjadi salah satu bintang terkemuka Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol dalam ketiga pertandingan yang dilakoni timnas Brasil di babak penyisihan grup.

Vinícius telah mencetak 4 gol di Piala Dunia kali ini, setelah menemukan konsistensi dan kembali ke performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti.

Surat kabar Spanyol “Sport” memuat laporan yang mengungkap penampilan gemilang Vinícius di tim Samba, di bawah asuhan Ancelotti.

Vinícius telah mencetak 98 gol dalam 198 pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut, baik bersama Real Madrid maupun timnas Brasil.