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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

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Gol penentu... Vinícius membalas kebaikan Ancelotti

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Scotland vs Brazil
Scotland
Brazil
World Cup
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Brasil

Vinícius Júnior kini menjadi salah satu bintang terkemuka Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol dalam ketiga pertandingan yang dilakoni timnas Brasil di babak penyisihan grup.

Vinícius telah mencetak 4 gol di Piala Dunia kali ini, setelah menemukan konsistensi dan kembali ke performa terbaiknya di bawah asuhan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti.

Surat kabar Spanyol “Sport” memuat laporan yang mengungkap penampilan gemilang Vinícius di tim Samba, di bawah asuhan Ancelotti.

Vinícius telah mencetak 98 gol dalam 198 pertandingan di bawah asuhan pelatih asal Italia tersebut, baik bersama Real Madrid maupun timnas Brasil.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Ancelotti membangun tim Brasil demi Vinícius

    Angka-angka tersebut berbicara dengan jelas. Baik bersama tim nasional Brasil maupun Real Madrid, Vinícius telah tampil dalam 198 pertandingan di bawah asuhan Carlo Ancelotti, dan mencetak 98 gol, dengan rata-rata 0,49 gol per pertandingan.

    Rata-rata ini jelas lebih baik daripada yang dicapai Vinícius di bawah asuhan Xabi Alonso, di mana ia hanya mencetak 7 gol dalam 33 pertandingan, dengan rata-rata 0,21 gol per pertandingan, setelah pelatih asal Spanyol itu gagal memanfaatkannya dengan tepat.

    Bersama Álvaro Arbeloa, situasinya relatif berubah, di mana Vinícius mencetak 16 gol dalam 26 pertandingan, dan menjadi salah satu dari sedikit hal positif di Real Madrid.

    Carlo Ancelotti pernah mengatakan sebelum Piala Dunia dimulai bahwa ia berharap dapat mengeluarkan “versi terbaik dari Vinícius”. 

    Hal itu benar-benar terwujud, setelah ia diberi kebebasan penuh untuk menunjukkan kreativitasnya, dibebaskan dari beberapa tugas bertahan agar tenaganya tidak terkuras, dan ditempatkan lebih dekat ke gawang lawan.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sifat Ancelotti yang tenang

    Sifat Carlo Ancelotti yang tenang, serta pengalamannya yang luas dalam menangani para pemain, sangat cocok dengan karakter Vinícius Júnior, meskipun pelatih asal Italia itu sempat menghadapi kesulitan nyata dalam mengendalikan emosi sang pemain selama masa jabatannya di Real Madrid. 

    Namun, Ancelotti tidak pernah meninggalkannya, terus membelanya, dan selalu berada di sisinya dalam segala situasi. Tampaknya Vinícius kini tahu bagaimana membalas kebaikan tersebut.

    Winger Real Madrid ini mencetak satu-satunya gol Brasil dalam hasil imbang melawan Maroko pada pertandingan pembuka, kemudian mencetak satu gol dan memberikan assist kepada rekan setimnya, Matheus Cunha, dalam kemenangan 3-0 atas Haiti, sebelum membuktikan semua prediksi dengan mencetak dua gol ke gawang Skotlandia.

    Di usia 25 tahun, dengan hasrat besar untuk meraih gelar, Vinícius hadir di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu bintang utama turnamen ini, namun kali ini hanya karena alasan positif, dan di bawah kepemimpinan pelatih favoritnya, Carlo Ancelotti.

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