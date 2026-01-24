Paceklik Gol Dari 'Open-Play' Dalam 8 Laga, Itukah Alasan Erling Haaland Dicadangkan Pep Guardiola Saat Man City Lawan Wolves?

Guardiola menjelaskan kepada Sky Sports mengapa dia meninggalkan Haaland: "Ada banyak pertandingan. Saya ingin, sedikit, membersihkan pikirannya, tubuhnya. Dan ya, pemilihan selalu karena saya percaya bahwa untuk hari ini itu yang terbaik."

Haaland berbicara terbuka tentang performanya yang buruk dan penurunan hasil terbaru City setelah kekalahan di Norwegia. Dia berkata: "Saya tidak punya jawaban. Saya mengambil tanggung jawab penuh karena tidak bisa mencetak gol yang seharusnya saya cetak. Saya hanya minta maaf kepada semua orang; setiap pendukung Man City dan setiap pendukung yang bepergian hari ini, karena pada akhirnya itu memalukan.

"Bodo mereka bermain sepak bola yang luar biasa dan pada akhirnya itu pantas. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa karena saya tidak punya jawaban, dan yang bisa saya katakan adalah maaf."