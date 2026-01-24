AFP
Paceklik Gol Dari 'Open-Play' Dalam 8 Laga, Itukah Alasan Erling Haaland Dicadangkan Pep Guardiola Saat Man City Lawan Wolves?
Haaland yang 'Kelelahan' Dicadangkan Melawan Wolves
Haaland tidak dikeluarkan dari daftar pemain City sejak memulai di bangku cadangan melawan Bayer Leverkusen pada 25 November sementara ia tidak absen dalam seluruh pertandingan sejak pertandingan Piala Carabao City di Swansea pada 29 Oktober. Dan Guardiola mengakui pekan lalu setelah leg pertama semifinal Piala Carabao melawan Newcastle bahwa Haaland "kelelahan". Penyerang asal Norwegia itu tampil buruk selama kekalahan 2-0 di Manchester United dan melewatkan beberapa peluang dalam kekalahan mengejutkan 3-1 di Bodo/Glimt di Liga Champions pada hari Selasa. Dan Guardiola akhirnya mengambil tindakan dengan meninggalkan pencetak gol terbanyaknya saat melawan Wolves, yang berada di dasar klasemen Liga Premier.
Apa yang Guardiola katakan tentang Haaland
Guardiola menjelaskan kepada Sky Sports mengapa dia meninggalkan Haaland: "Ada banyak pertandingan. Saya ingin, sedikit, membersihkan pikirannya, tubuhnya. Dan ya, pemilihan selalu karena saya percaya bahwa untuk hari ini itu yang terbaik."
Haaland berbicara terbuka tentang performanya yang buruk dan penurunan hasil terbaru City setelah kekalahan di Norwegia. Dia berkata: "Saya tidak punya jawaban. Saya mengambil tanggung jawab penuh karena tidak bisa mencetak gol yang seharusnya saya cetak. Saya hanya minta maaf kepada semua orang; setiap pendukung Man City dan setiap pendukung yang bepergian hari ini, karena pada akhirnya itu memalukan.
"Bodo mereka bermain sepak bola yang luar biasa dan pada akhirnya itu pantas. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa karena saya tidak punya jawaban, dan yang bisa saya katakan adalah maaf."
Guehi melakukan debut
Pemain baru City, Marc Guehi, melakukan debutnya untuk klub melawan Wolves setelah kedatangannya dari Crystal Palace dengan harga £20 juta. Ia berduet dengan Abdukodir Khusanov dan diharapkan dapat membawa kepemimpinan dan pengalaman yang sangat dibutuhkan bagi lini pertahanan City yang telah dilanda cedera pada John Stones, Josko Gvardiol, dan Ruben Dias.
Guehi menjelaskan bagaimana rasanya bergabung dengan tim Guardiola. Ia berkata: "Kepindahan ini terasa seperti puncak dari semua kerja keras yang telah saya lakukan dalam karier saya. Saya sekarang berada di klub terbaik di Inggris dan bagian dari skuad pemain yang luar biasa. Rasanya senang bisa mengatakan itu. Saya ingin berkembang sebagai pemain dan sebagai pribadi, dan saya tahu di klub ini hal itu akan terjadi.
"Saya mencintai sepak bola – sepak bola telah memberi saya begitu banyak selama ini – dan dapat melanjutkan perkembangan saya di Manchester City adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga saya. Saya benar-benar tidak sabar untuk segera memulai." Saya ingin bertemu dengan rekan-rekan setim saya, berlatih keras, memahami apa yang diharapkan manajer dari saya, dan kemudian menunjukkan kepada para penggemar City apa yang bisa saya lakukan."
Haaland dibutuhkan untuk pertandingan krusial Liga Champions
Guardiola memiliki alasan lain untuk mengistirahatkan Haaland melawan Wolves: untuk menjaga kebugarannya dalam pertandingan penting Liga Champions melawan Galatasaray pada hari Rabu. City mendapati diri mereka berada di luar delapan besar dalam tabel Fase Liga menjelang pertandingan terakhir mereka melawan raksasa Turki tersebut. Mereka membutuhkan kemenangan untuk memiliki peluang finis di delapan besar dan langsung masuk ke fase gugur, dan mereka masih memerlukan beberapa hasil berpihak pada mereka untuk mencapai tujuan tersebut.
Gagal mengalahkan Galatasaray dan City harus memainkan pertandingan play-off dua leg. Tim asuhan Guardiola memiliki kenangan buruk dengan play-off saat mereka dihantam 6-3 secara agregat oleh Real Madrid musim lalu, keluar dari kompetisi pada tahap paling awal sejak musim pertama pelatih asal Catalonia tersebut memimpin pada 2016-17.
