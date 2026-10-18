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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Gol Fiorentina dianulir setelah 5 menit pemeriksaan: apa yang terjadi di VAR?

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Gol Pongracic yang akan menggandakan keunggulan dianulir karena offside.

Pada masa tambahan waktu babak pertama laga Fiorentina melawan Como, gol Pongracic untuk Fiorentina dianulir karena bek tengah asal Kroasia itu berada dalam posisi offside saat Mastantuono mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kiri wilayah tiga perempat lapangan. Gol yang akan mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus menjadi gol kedua mantan pemain Lecce itu dalam laga ini pun dianulir.


Para wasit memeriksa tayangan di monitor selama lebih dari lima menit, sementara petugas VAR Paterna tidak dapat memastikan keabsahan gol tersebut dengan bantuan teknologi. Gerak bibir wasit Di Bello jelas: "Baiklah, saya tunggu".

  • SAOT, yaitu sistem offside semiotomatis (SAOT, Semi Authomatic Offside Technology), kemungkinan mengalami gangguan. Karena itu, menurut dugaan DAZN yang dilaporkan Violanews, petugas di ruang VAR harus menarik garis offside dengan metode lama yang disebut "cross-air".

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