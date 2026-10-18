Pada masa tambahan waktu babak pertama laga Fiorentina melawan Como, gol Pongracic untuk Fiorentina dianulir karena bek tengah asal Kroasia itu berada dalam posisi offside saat Mastantuono mengeksekusi tendangan bebas dari sisi kiri wilayah tiga perempat lapangan. Gol yang akan mengubah skor menjadi 2-2 sekaligus menjadi gol kedua mantan pemain Lecce itu dalam laga ini pun dianulir.





Para wasit memeriksa tayangan di monitor selama lebih dari lima menit, sementara petugas VAR Paterna tidak dapat memastikan keabsahan gol tersebut dengan bantuan teknologi. Gerak bibir wasit Di Bello jelas: "Baiklah, saya tunggu".