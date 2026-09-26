Hari ini Licina benar-benar terlibat dalam permainan pada tiga momen, seperti yang ditulis di situs Cremonese:





14' - Gol Cremonese. Licina merebut bola di dalam kotak kecil dan langsung mengirimkannya ke tengah untuk Thorsby, yang melepaskan tembakan satu sentuhan dan mendapat respons sigap dari Stranjar. Dari bola muntah, De Luca mendahului Antov dan menceploskan bola dari jarak dekat.





37' - Pezzella berlari di sisi kiri, masuk ke area penalti dan melepaskan umpan silang hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok, Licina menemukan kepala Luperto, tetapi bola dibuang oleh pertahanan Monza.





50' - Elia melebar ke kanan dan mengirim umpan silang untuk Licina: sang pemilik nomor 10 menerima bola dari sisi berlawanan dan melepaskan tembakan, yang kembali dibalas dengan sigap oleh Strajnar.



