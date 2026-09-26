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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Gol ciptaan Licina, Cremonese kalahkan Monza: dan pada Jumat ada Juventus

A. Licina
Juventus
Cremonese
Monza

Pemain 19 tahun itu tetap berada di Italia meski mendapat panggilan dari timnas Jerman U-20 agar bisa lebih menyatu dengan skema Pecchia

Dalam laga uji coba yang dimainkan hari ini di Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello, Cremonese menang 3-2 di markas Monza. Gol tim tamu dicetak oleh De Luca, Baschirotto, dan Elia, sedangkan gol tuan rumah dicetak Ngonge dan Antov. Salah satu pemain yang paling menyita perhatian penonton dan pengamat adalah Adin Licina yang berusia 19 tahun, dipinjamkan dari Juventus ke Cremonese.


Sebelumnya, Licina sempat dipanggil ke Jerman U-20 untuk agenda internasional berikutnya. Namun, Cremonese memilih berdiskusi dengan federasi Jerman dengan meminta agar bisa menahan sang pemain tetap di Cremona sehingga terhindar dari agenda internasional, dengan tujuan memungkinkan Licina terus berlatih di bawah arahan Pecchia.


  • Saham Licina

    Hari ini Licina benar-benar terlibat dalam permainan pada tiga momen, seperti yang ditulis di situs Cremonese:


    14' - Gol Cremonese. Licina merebut bola di dalam kotak kecil dan langsung mengirimkannya ke tengah untuk Thorsby, yang melepaskan tembakan satu sentuhan dan mendapat respons sigap dari Stranjar. Dari bola muntah, De Luca mendahului Antov dan menceploskan bola dari jarak dekat.


    37' - Pezzella berlari di sisi kiri, masuk ke area penalti dan melepaskan umpan silang hingga menghasilkan sepak pojok. Dari sepak pojok, Licina menemukan kepala Luperto, tetapi bola dibuang oleh pertahanan Monza.


    50' - Elia melebar ke kanan dan mengirim umpan silang untuk Licina: sang pemilik nomor 10 menerima bola dari sisi berlawanan dan melepaskan tembakan, yang kembali dibalas dengan sigap oleh Strajnar.


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  • Monza-Cremonese 2-3, SUSUNAN PENCETAK GOL

    Monza: Strajnar; Lucchesi (46′ Colonnese), Maye, Foe Ondoa (86′ Mariani), Colombo (71′ Akinsanmiro), Zeballos (71′ Folorunsho), Mota (46′ Cutrone), Ngonge (71′ Colpani), Antov, Carboni (46′ Attinasi), Ballabio. Cadangan: Ballabio, Rota Bulò, Villa M., Varesis, Scifo. Pelatih Juric.

    Cremonese: Fulignati (46′ Festa); Thorsby (66′ Marsi), Pezzella (46′ Rocchetti), Luperto (46′ Grassi), Baschirotto (66′ Bianchetti), De Luca (66′ Djuric), Licina (66′ Bonazzoli), Collocolo (66′ Gerli), Nasti (46′ Elia) Barros Cabezas (46′ Herzuah (71′ Bignamini (86′ Villa R.)), Vogliacco (66′ Barbieri). Cadangan: Agazzi, Liberali. Pelatih Pecchia.


    Wasit: Turrini dari Firenze. Asisten Trinchieri dari Milano dan Zanellati dari Seregno.


    Kartu kuning: –. Tendangan sudut: 4-8


    Gol: 7′ Ngonge (M), 14′ De Luca (C), 52′ Baschirotto (C), 70′ Antov (M), 83′ Elia (C)

  • Jumat, Juventus

    Kami mengingatkan bahwa pada Jumat, 2 Oktober pukul 12.30 Cremonese akan tampil di Juventus Training Center dalam laga uji coba melawan tim asuhan Luciano Spalletti. Bagi Licina, yang pada musim panas ikut serta dalam persiapan dan laga-laga uji coba Juventus, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk kembali merasakan lingkungan Juventus, untuk melanjutkan proses adaptasinya dalam skema permainan Cremonese dan untuk menunjukkan diri di mata jajaran manajemen Juventus.

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