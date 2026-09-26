Dalam laga uji coba yang dimainkan hari ini di Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, Monzello, Cremonese menang 3-2 di markas Monza. Gol tim tamu dicetak oleh De Luca, Baschirotto, dan Elia, sedangkan gol tuan rumah dicetak Ngonge dan Antov. Salah satu pemain yang paling menyita perhatian penonton dan pengamat adalah Adin Licina yang berusia 19 tahun, dipinjamkan dari Juventus ke Cremonese.
Sebelumnya, Licina sempat dipanggil ke Jerman U-20 untuk agenda internasional berikutnya. Namun, Cremonese memilih berdiskusi dengan federasi Jerman dengan meminta agar bisa menahan sang pemain tetap di Cremona sehingga terhindar dari agenda internasional, dengan tujuan memungkinkan Licina terus berlatih di bawah arahan Pecchia.