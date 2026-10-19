Juventus menelan kekalahan mengecewakan 3-0 dari Lazio di Allianz Stadium. Permainan mereka berantakan setelah kebobolan gol pembuka pada menit ke-37. Meski sempat menciptakan peluang lewat Alajbegovic dan Nick Woltemade, tuan rumah gagal bangkit setelah sundulan Oliver Provstgaard membawa tim tamu unggul.

Lazio memanfaatkan frustrasi Juventus pada babak kedua dengan menambah gol melalui Gustav Isaksen dan Fisayo Dele-Bashiru.

Kekalahan itu membuat pelatih Luciano Spalletti, yang tengah menjalani skorsing, hanya bisa menyaksikan dari tribune saat timnya kehilangan ketenangan.