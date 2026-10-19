Jonathan Moscrop
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Gleison Bremer tanggapi pertanyaan soal Luciano Spalletti saat Juventus kolaps: “Pelatih memberi arahan, tetapi...”
Juventus ambruk setelah Lazio mencetak gol pembuka
Juventus menelan kekalahan mengecewakan 3-0 dari Lazio di Allianz Stadium. Permainan mereka berantakan setelah kebobolan gol pembuka pada menit ke-37. Meski sempat menciptakan peluang lewat Alajbegovic dan Nick Woltemade, tuan rumah gagal bangkit setelah sundulan Oliver Provstgaard membawa tim tamu unggul.
Lazio memanfaatkan frustrasi Juventus pada babak kedua dengan menambah gol melalui Gustav Isaksen dan Fisayo Dele-Bashiru.
Kekalahan itu membuat pelatih Luciano Spalletti, yang tengah menjalani skorsing, hanya bisa menyaksikan dari tribune saat timnya kehilangan ketenangan.
- Getty Images Sport
Bremer bela Spalletti dan desak para pemain bertanggung jawab
Menanggapi pertanyaan media mengenai apakah metode kerja Spalletti perlu diubah, Bremer menegaskan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan para pemain. "Memang benar, pelatih memberikan arahan, tetapi kamilah yang harus menerapkannya di lapangan," tegas Bremer.
"Kami punya peluang dan bermain baik hingga mereka mencetak gol. Jadi, fakta bahwa mereka mencetak gol dari peluang pertama membuat kami sangat frustrasi."
"Itu sesuatu yang harus segera kami benahi," kata Bremer kepada Sky Sport Italia.
Gol cepat membuat seluruh pemain Juventus frustrasi
Bremer mengakui bahwa penyelesaian akhir Lazio yang efektif mengikis kepercayaan diri skuad hingga kedisiplinan taktik mereka buyar. "Kami harus menganalisis kesalahan kami dan segera kembali ke jalur yang benar, karena tidak ada waktu untuk hal lain," kata Bremer.
"Saya berusaha membantu, saya berbicara dengan mereka... Kami bisa mendorong mereka sampai batas tertentu, tetapi hanya itu."
"Sebagian memiliki karakter lebih kuat daripada yang lain," katanya mengenai ketidakmampuan skuad menghadapi momen-momen sulit.
- BSR Agency
Juventus alihkan fokus untuk segera bangkit
Merosot di klasemen Serie A dan tertinggal delapan poin dari pemuncak klasemen, Juventus harus segera melakukan introspeksi.
Spalletti dan stafnya akan mengevaluasi penampilan para pemain menjelang pertandingan liga berikutnya.
Biancocelesti berupaya memulihkan kekuatan mental dan konsistensi sebelum pertandingan domestik berikutnya.
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