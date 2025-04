Givairo Read: Mengapa Arne Slot Incar Sensasi Feyenoord Untuk Gantikan Trent Alexander-Arnold Di Liverpool

The Reds disebut membidik 'The Next Denzel Dumfries' sebagai penerus jangka panjang bek kanan mereka yang menuju Real Madrid.

Musim ini benar-benar membuat Feyenoord frustrasi. Tim Belanda ini mencapai babak 16 besar Liga Champions, mengalahkan klub seperti Bayern Munich dan AC Milan di sepanjang perjalanan, tetapi kini mereka berada dalam bahaya nyata untuk gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan. Feyenoord saat ini bertahan di posisi kualifikasi terakhir Eredivisie, hanya unggul satu poin dari Utrecht yang ada di peringkat keempat. Namun, tim yang berbasis di Rotterdam ini mulai menemukan performa di bawah pelatih baru Robin van Persie—yang mengambil alih dari pelatih interim Pascal Bosschaart pada 24 Februari, dua minggu setelah pemecatan penerus Arne Slot, Brian Priske—dan seorang bek kanan berusia 18 tahun telah memainkan peran besar dalam mengangkat suasana suram di De Kuip. Memang, kemunculan Givairo Read sebagai pemain reguler tim utama bisa dibilang menjadi aspek paling positif dari kampanye Feyenoord 2024/25. Masalahnya, pemain muda ini telah menarik banyak perhatian dari klub-klub Liga Primer dalam beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, GOAL hadir untuk memberi tahu Anda segala hal yang perlu diketahui tentang pemain yang kini disebut-sebut sebagai pengganti jangka panjang potensial untuk Trent Alexander-Arnold di Anfield... Artikel dilanjutkan di bawah ini