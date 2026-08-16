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Gilanya Bursa Transfer: Al Hilal Permainkan Semua Pihak dan Benzema Jadi Krisis Besar!

FEATURES
Al Hilal
K. Benzema
Arab Saudi
Prancis

Apa yang dinanti sang penguasa Asia?

Al Hilal memasuki fase krusial di bursa transfer musim panas, setelah manajemen "Sang Bos" kini dihadapkan pada sejumlah berkas yang saling berkaitan dan berpotensi mengubah wajah tim secara total dalam beberapa hari mendatang, mulai dari penguatan lini serang, urusan masa depan sejumlah bintang, hingga nama-nama yang mungkin akan hengkang begitu transfer-transfer baru rampung.

Al Hilal menilai skuadnya belum mencapai bentuk yang diinginkan tim pelatih, karena itu manajemen masih bergerak agresif untuk menambal kekurangan yang ada. Namun berkas yang tampak paling rumit terkait dengan pemain asal Prancis Karim Benzema, yang masa depannya bersama tim diselimuti keraguan, di saat pemain asal Nigeria Victor Osimhen mencuat sebagai target utama untuk memperkuat posisi penyerang.

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  • Galatasaray-vs-Corum-FK-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

    Benzema dan Osimhen: Krisis di Jantung Al Hilal

    Al Hilal berupaya mencari penyerang baru sebagai pengganti Benzema, seiring munculnya pembicaraan tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan penyelesaian finansial dengan bintang asal Prancis itu dan mengakhiri hubungan antara kedua belah pihak. Namun, jalan menuju langkah ini tidaklah mudah, karena sang pemain bersikeras untuk mendapatkan seluruh hak finansialnya sesuai dengan syarat kepergiannya.

    Di sinilah krisis sesungguhnya muncul di hadapan manajemen Al Hilal; melepas Benzema bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sebuah urusan finansial yang membutuhkan kesepakatan penuh antara kedua belah pihak, terlebih karena bintang Prancis itu tampaknya tidak bersedia meninggalkan klub tanpa mendapatkan seluruh gajinya. Hal ini bisa memperumit proses penyelesaian kesepakatan dan memaksa manajemen untuk mencari formula yang memuaskan sang pemain sekaligus menjaga kepentingan klub.

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    Jika Al Hilal berhasil melewati rintangan ini, maka perhatian akan langsung tertuju kepada Victor Osimhen, yang menjadi target terpenting untuk memperkuat posisi penyerang. Merekrut penyerang sekelas pemain Nigeria itu akan menjadi perubahan yang jelas di lini depan, tetapi hal itu pertama-tama bergantung pada penyelesaian urusan Benzema dan tercapainya kesepakatan mengenai kepergiannya.

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  • Pedro Neto membuka pintu bagi kepergian Malcom

    Cerita ini tidak berhenti pada posisi ujung tombak, karena Al Hilal juga ingin memperkuat sisi sayap kanan, dan pandangan tampaknya tertuju kepada pemain Portugal Pedro Neto, yang menjadi salah satu opsi paling menonjol untuk memperkuat lini serang.

    Jika Al Hilal berhasil merampungkan transfer Neto, maka pintu akan terbuka bagi kepergian pemain Brasil Malcom, yang sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Al Diriyah terkait syarat-syarat pribadi dengan kontrak berdurasi tiga musim, sementara persetujuan Al Hilal masih menjadi langkah penentu untuk menuntaskan kepindahannya.

    Namun, transfer Malcom pun tidak berjalan terpisah dari transfer baru tersebut; sebab Al Hilal tidak ingin kehilangan seorang pemain asing sebelum memastikan datangnya pengganti, hal yang menjadikan perampungan transfer Neto sebagai syarat utama untuk membuka jalan bagi kepindahan sang pemain sayap Brasil ke Al Diriyah.

    Persoalannya tidak hanya menyangkut persetujuan Al Hilal, melainkan juga penataan berkas-berkas dengan cara yang benar, karena klub ingin mencapai titik di mana Malcom keluar tanpa meninggalkan kekosongan dalam skuad, dan pada saat yang sama mendapatkan pemain sayap baru yang mampu memberikan tambahan yang dibutuhkan.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Al Hilal di Depan Skenario Ideal

    Jika Al Hilal berhasil merampungkan dua transfer Osimhen dan Pedro Neto, sekaligus menuntaskan urusan Benzema dengan cara yang menjaga kepentingan klub, maka "Sang Bos" akan hampir sepenuhnya menata ulang skuad sesuai kebutuhan teknisnya, dengan melepas sejumlah nama dan menggantinya dengan transfer-transfer ofensif yang kuat.

    Yang lebih menarik, keberhasilan pergerakan ini berarti manajemen Al Hilal telah mengelola urusan mereka dengan penataan yang sangat cermat. Sebab merekrut Osimhen terlebih dahulu membutuhkan kepastian nasib Benzema, sementara kontrak dengan Neto membuka pintu bagi kepergian Malcom. Dengan demikian, setiap transfer terkait dengan transfer lainnya dan tidak bisa ditangani secara terpisah.

    Karena itu, hari-hari mendatang tampak penuh dengan detail, dan pada akhirnya bisa jadi menghadirkan wujud yang benar-benar baru bagi Al Hilal. Klub ini tidak hanya mencari pemain baru, melainkan berupaya menata ulang skuad secara menyeluruh tanpa menyisakan satu posisi pun yang kosong.

    Jika berhasil menuntaskan rangkaian pergerakan ini, maka Al Hilal telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan utamanya dan mengirim pesan yang kuat kepada seluruh pesaingnya sebelum bursa transfer ditutup.

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