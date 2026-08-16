Al Hilal berupaya mencari penyerang baru sebagai pengganti Benzema, seiring munculnya pembicaraan tentang kemungkinan tercapainya kesepakatan penyelesaian finansial dengan bintang asal Prancis itu dan mengakhiri hubungan antara kedua belah pihak. Namun, jalan menuju langkah ini tidaklah mudah, karena sang pemain bersikeras untuk mendapatkan seluruh hak finansialnya sesuai dengan syarat kepergiannya.

Di sinilah krisis sesungguhnya muncul di hadapan manajemen Al Hilal; melepas Benzema bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sebuah urusan finansial yang membutuhkan kesepakatan penuh antara kedua belah pihak, terlebih karena bintang Prancis itu tampaknya tidak bersedia meninggalkan klub tanpa mendapatkan seluruh gajinya. Hal ini bisa memperumit proses penyelesaian kesepakatan dan memaksa manajemen untuk mencari formula yang memuaskan sang pemain sekaligus menjaga kepentingan klub.

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Jika Al Hilal berhasil melewati rintangan ini, maka perhatian akan langsung tertuju kepada Victor Osimhen, yang menjadi target terpenting untuk memperkuat posisi penyerang. Merekrut penyerang sekelas pemain Nigeria itu akan menjadi perubahan yang jelas di lini depan, tetapi hal itu pertama-tama bergantung pada penyelesaian urusan Benzema dan tercapainya kesepakatan mengenai kepergiannya.