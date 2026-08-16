Al Hilal memasuki fase krusial di bursa transfer musim panas, setelah manajemen "Sang Bos" kini dihadapkan pada sejumlah berkas yang saling berkaitan dan berpotensi mengubah wajah tim secara total dalam beberapa hari mendatang, mulai dari penguatan lini serang, urusan masa depan sejumlah bintang, hingga nama-nama yang mungkin akan hengkang begitu transfer-transfer baru rampung.
Al Hilal menilai skuadnya belum mencapai bentuk yang diinginkan tim pelatih, karena itu manajemen masih bergerak agresif untuk menambal kekurangan yang ada. Namun berkas yang tampak paling rumit terkait dengan pemain asal Prancis Karim Benzema, yang masa depannya bersama tim diselimuti keraguan, di saat pemain asal Nigeria Victor Osimhen mencuat sebagai target utama untuk memperkuat posisi penyerang.