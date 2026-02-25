"Gianni adalah sosok yang dekat dengan rakyat" - Tom Brady memuji Presiden FIFA yang luar biasa, Gianni Infantino, atas upayanya dalam mendorong perubahan di Piala Dunia

"Perubahan besar-besaran ini benar-benar dimulai dari kepemimpinan yang luar biasa di tingkat atas, dan apa yang telah dilakukan Gianni dalam hal kepemimpinannya, serta keterlibatannya," kata Brady tentang Infantino. "Saya pikir Gianni adalah orang yang dekat dengan rakyat, dan dia selalu berada di garis depan merayakan aspek-aspek hebat dari olahraga ini. Saya pikir dia telah memberikan kontribusi besar bagi dunia sepak bola. Dan memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan memahami jenis orang seperti apa dia, nilai-nilai yang dia wakili, saya pikir hal itu benar-benar tercermin dalam tujuan yang lebih luas dari apa yang sebenarnya tentang sepak bola. Sepak bola untuk semua orang. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk terhubung secara global melalui sesuatu yang kita cintai."

Deskripsi Brady tentang Infantino sebagai "orang yang dekat dengan rakyat" telah menimbulkan kontroversi di kalangan mereka yang merasa presiden FIFA semakin jauh dari para peserta olahraga ini. Sementara ikon NFL memuji visi "inklusi," Infantino memicu kemarahan global dengan menyarankan bahwa larangan sepak bola internasional Rusia harus "pasti" dicabut - sebuah sikap yang banyak dianggap melemahkan respons bersatu olahraga ini terhadap agresi geopolitik. Hal ini ditambah dengan keputusan yang membingungkan untuk memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA pertama kepada Donald Trump selama upacara undian yang diduga melanggar kebijakan netralitas politik FIFA.

Dukungan Brady terhadap Infantino menyoroti pergeseran dalam cara turnamen ini dipasarkan kepada audiens domestik di Amerika Serikat. Dengan kompetisi yang diperluas ke 16 kota tuan rumah dan 48 tim, penekanan pada "inklusi" telah menjadi tema sentral masa jabatan presiden FIFA. Dengan bersekutu dengan badan pengatur olahraga tersebut, Brady membantu menjembatani kesenjangan antara olahraga tradisional Amerika dan "olahraga global," memperkuat gagasan bahwa edisi 2026 akan menjadi acara paling mudah diakses dan paling banyak ditonton dalam sejarah olahraga tersebut.