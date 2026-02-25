Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Gianni adalah sosok yang dekat dengan rakyat" - Tom Brady memuji Presiden FIFA yang luar biasa, Gianni Infantino, atas upayanya dalam mendorong perubahan di Piala Dunia
Visi Infantino: Katalisator untuk pertumbuhan global
Mantan quarterback yang ikut serta dalam undian turnamen pada Desember lalu meyakini bahwa olahraga ini sedang mencapai tingkat popularitas baru di Amerika Utara. Selama acara tersebut, Brady bertanggung jawab untuk memasukkan beberapa tim kuat ke dalam grup masing-masing, termasuk Brasil, Prancis, dan juara bertahan Argentina. Menjelang musim panas 2026, pemenang tiga kali MVP NFL ini mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap sosok di puncak hierarki FIFA, menyarankan bahwa pertumbuhan saat ini dalam olahraga ini merupakan hasil langsung dari visi yang diimplementasikan oleh Infantino sejak 2016.
- Getty Images News
Pujian tinggi untuk kepemimpinan FIFA
"Perubahan besar-besaran ini benar-benar dimulai dari kepemimpinan yang luar biasa di tingkat atas, dan apa yang telah dilakukan Gianni dalam hal kepemimpinannya, serta keterlibatannya," kata Brady tentang Infantino. "Saya pikir Gianni adalah orang yang dekat dengan rakyat, dan dia selalu berada di garis depan merayakan aspek-aspek hebat dari olahraga ini. Saya pikir dia telah memberikan kontribusi besar bagi dunia sepak bola. Dan memiliki kesempatan untuk mengenalnya dan memahami jenis orang seperti apa dia, nilai-nilai yang dia wakili, saya pikir hal itu benar-benar tercermin dalam tujuan yang lebih luas dari apa yang sebenarnya tentang sepak bola. Sepak bola untuk semua orang. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk terhubung secara global melalui sesuatu yang kita cintai."
Deskripsi Brady tentang Infantino sebagai "orang yang dekat dengan rakyat" telah menimbulkan kontroversi di kalangan mereka yang merasa presiden FIFA semakin jauh dari para peserta olahraga ini. Sementara ikon NFL memuji visi "inklusi," Infantino memicu kemarahan global dengan menyarankan bahwa larangan sepak bola internasional Rusia harus "pasti" dicabut - sebuah sikap yang banyak dianggap melemahkan respons bersatu olahraga ini terhadap agresi geopolitik. Hal ini ditambah dengan keputusan yang membingungkan untuk memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA pertama kepada Donald Trump selama upacara undian yang diduga melanggar kebijakan netralitas politik FIFA.
Dukungan Brady terhadap Infantino menyoroti pergeseran dalam cara turnamen ini dipasarkan kepada audiens domestik di Amerika Serikat. Dengan kompetisi yang diperluas ke 16 kota tuan rumah dan 48 tim, penekanan pada "inklusi" telah menjadi tema sentral masa jabatan presiden FIFA. Dengan bersekutu dengan badan pengatur olahraga tersebut, Brady membantu menjembatani kesenjangan antara olahraga tradisional Amerika dan "olahraga global," memperkuat gagasan bahwa edisi 2026 akan menjadi acara paling mudah diakses dan paling banyak ditonton dalam sejarah olahraga tersebut.
Perkembangan panggung global
"Sangat menyenangkan bisa menjadi bagian dari undian FIFA, tetapi mengetahui bahwa kini ada 48 negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia di seluruh Amerika Utara sungguh luar biasa. Hal ini berarti lebih banyak inklusi, lebih banyak negara, lebih banyak penggemar, dan audiens yang lebih luas untuk pertandingan-pertandingan luar biasa ini serta para atlet yang dapat menunjukkan apa yang telah mereka usahakan seumur hidup mereka, yaitu mencapai puncak karier mereka di bidang olahraga," kata Brady dalam wawancara dengan CGTN Sports Scene. "Dan fakta bahwa mereka dapat melakukannya di Amerika dan menunjukkannya di panggung terbesar adalah hal yang luar biasa, dan menyenangkan bagi saya untuk menjadi bagian darinya."
Perluasan ini tidak luput dari kritik dari para tradisionalis, tetapi Brady melihat keputusan untuk melibatkan lebih banyak negara sebagai langkah penting dalam evolusi Piala Dunia. Dia percaya bahwa memberikan platform bagi lebih banyak atlet untuk "mencapai puncak" hanya akan meningkatkan prestise turnamen. Bagi Amerika Serikat secara khusus, turnamen ini mewakili kesempatan untuk menghapus kekecewaan dari kekalahan-kekalahan terbaru, termasuk kekalahan di babak 16 besar di Qatar dan kegagalan di babak grup Copa America 2024 yang mengarah pada penunjukan Mauricio Pochettino.
- Getty Images Sport
Minat Amerika Serikat yang semakin meningkat terhadap sepak bola
"Saya rasa selalu ada minat yang besar terhadap sepak bola di Amerika," kata Brady. "Jelas, selama bertahun-tahun, kita memiliki salah satu tim wanita AS yang paling dominan di panggung global yang pernah dilihat dunia, jadi saya pikir kita memahami tingkat persaingannya. Lihatlah, setiap anak di Amerika tumbuh besar dengan bermain sepak bola. Kita bermain di lapangan sekolah atau bermain secara dasar dengan beberapa liga yang kita ikuti, tapi saya tinggal di Miami. Inter Miami adalah salah satu tim MLS terbaik di Amerika. Lionel Messi bermain untuk mereka, dan saya pikir hal ini terus berkembang melalui media sosial dan orang-orang yang mengalami permainan hebat ini di panggung global, dan saya pikir Piala Dunia di Amerika hanya akan memperkuat hal itu untuk generasi mendatang."
"Efek Messi di Miami jelas berdampak pada Brady, yang tinggal di kota yang sama dengan legenda Argentina tersebut. Kehadiran pemenang Ballon d'Or delapan kali di Inter Miami menjadi pertanda minat besar yang diharapkan untuk turnamen 2026. Dengan USMNT tergabung dalam Grup D bersama Paraguay, Australia, dan tim kualifikasi dari playoff Eropa, mereka akan memulai kampanye mereka melawan tim Amerika Selatan pada 12 Juni. Tekanan akan ada pada skuad Pochettino untuk menyesuaikan antusiasme publik. Bagi Brady, dasar sudah ada, dan kepemimpinan Infantino memastikan panggung sudah siap untuk momen olahraga yang benar-benar bersejarah."
