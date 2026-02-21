UEFA meluncurkan penyelidikan terhadap insiden tersebut keesokan harinya, dan menurut ESPN, Prestianni telah mengaku kepada penyelidik bahwa ia menggunakan bahasa homofobik terhadap Vinicius, bukan kata-kata rasialis. Pemain sayap Benfica berusia 20 tahun tersebut dilaporkan telah memberikan kesaksian bahwa ia memanggil Vinicius dengan sebutan 'f*ggot', bukan 'monkey'. Rekaman tambahan dari awal insiden tersebut muncul, yang tampaknya menunjukkan Prestianni secara terbuka memanggil Vinicius dengan kata-kata homofobik tanpa menutup mulutnya.

Titik panas tersebut muncul karena para pemain Benfica marah atas perayaan berlebihan yang dilakukan Vinicius, pemain internasional Brasil, setelah ia membawa Real Madrid unggul di awal babak kedua di Estadio da Luz. Vinicius terlibat bentrokan dengan beberapa lawan sebelum insiden tersebut terjadi di garis tengah lapangan menjelang restart. Manajer Benfica, Jose Mourinho, kemudian menyerang bintang Madrid tersebut karena dianggap memprovokasi para pemainnya.