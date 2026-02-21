Getty Images
Gianluca Prestianni dari Benfica mengaku kepada penyelidikan UEFA bahwa ia menggunakan kata-kata homofobik terhadap bintang Real Madrid, Vinicius Jr, di tengah skandal rasisme yang diduga terjadi
Prestianni membantah tuduhan rasisme.
Wasit kemudian mengaktifkan protokol rasisme UEFA, yang menyebabkan penundaan selama 10 menit sebelum pertandingan akhirnya dilanjutkan, dengan Vini Jr menghabiskan waktu itu duduk di bangku cadangan Real Madrid. Prestianni membantah telah menggunakan bahasa rasis setelah pertandingan, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Saya ingin klarifikasi bahwa pada saat apapun saya tidak pernah mengarahkan hinaan rasis kepada Vini Jr, yang sayangnya salah memahami apa yang dia dengar. Saya tidak pernah bersikap rasis terhadap siapa pun dan saya menyesali ancaman yang saya terima dari pemain Real Madrid." Dalam pernyataannya sendiri, Vini Jr menyebut Prestianni sebagai "pengecut".
Penyelidikan UEFA diluncurkan
UEFA meluncurkan penyelidikan terhadap insiden tersebut keesokan harinya, dan menurut ESPN, Prestianni telah mengaku kepada penyelidik bahwa ia menggunakan bahasa homofobik terhadap Vinicius, bukan kata-kata rasialis. Pemain sayap Benfica berusia 20 tahun tersebut dilaporkan telah memberikan kesaksian bahwa ia memanggil Vinicius dengan sebutan 'f*ggot', bukan 'monkey'. Rekaman tambahan dari awal insiden tersebut muncul, yang tampaknya menunjukkan Prestianni secara terbuka memanggil Vinicius dengan kata-kata homofobik tanpa menutup mulutnya.
Titik panas tersebut muncul karena para pemain Benfica marah atas perayaan berlebihan yang dilakukan Vinicius, pemain internasional Brasil, setelah ia membawa Real Madrid unggul di awal babak kedua di Estadio da Luz. Vinicius terlibat bentrokan dengan beberapa lawan sebelum insiden tersebut terjadi di garis tengah lapangan menjelang restart. Manajer Benfica, Jose Mourinho, kemudian menyerang bintang Madrid tersebut karena dianggap memprovokasi para pemainnya.
Real Madrid mengajukan bukti.
Real Madrid juga telah menyerahkan berkas berisi "seluruh bukti yang tersedia" kepada UEFA, meskipun pada tahap ini belum jelas apa saja yang termasuk di dalamnya. Rekan setim Vinicius, Kylian Mbappe, dengan tegas menyatakan bahwa ia mendengar Prestianni mengucapkan kata-kata rasialis tersebut "lima kali".
"Klub kami telah aktif bekerja sama dengan penyelidikan yang dibuka oleh UEFA terkait insiden rasisme yang tidak dapat diterima yang terjadi selama pertandingan tersebut," kata raksasa Spanyol itu dalam pernyataan pada Kamis.
Apakah Prestianni akan menghadapi hukuman?
Masih harus dilihat apa hasil penyelidikan UEFA, tetapi klaim Prestianni bahwa dia sebenarnya menggunakan kata-kata kasar yang homofobik tentu saja tidak akan membebaskannya dari tanggung jawab. Pasal 14 dari peraturan disiplin badan pengatur sepak bola Eropa menyatakan bahwa kerangka hukuman untuk pelecehan rasial dan anti-gay sama.
"Setiap entitas atau individu yang tunduk pada peraturan ini yang menghina martabat manusia seseorang atau sekelompok orang atas dasar apa pun, termasuk warna kulit, ras, agama, asal etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual, akan dikenakan sanksi berupa larangan bertanding minimal 10 pertandingan atau periode waktu tertentu, atau sanksi lain yang dianggap pantas," bunyi peraturan tersebut.
