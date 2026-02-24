"Gianluca Prestianni bukanlah seorang rasis" - Presiden Benfica menanggapi dengan keras penangguhan yang "tidak adil" terhadap winger Argentina tersebut setelah insiden dengan Vinicius Junior

Menanggapi media di bandara sebelum keberangkatan tim ke Spanyol, Costa mengungkapkan kekecewaannya terhadap waktu dan sifat tindakan disiplin yang diambil. "Saya tidak berada di lapangan untuk mengetahui apa yang dikatakan atau tidak dikatakan; dalam situasi seperti itu, banyak hal bisa dikatakan. Kami percaya pada kata-kata pemain kami, yang dituduh sebagai rasialis, tetapi dia sama sekali bukan rasialis," katanya.

"Kami selalu membela pemain tersebut, kami selalu memberitahukan pemain tersebut tentang segala hal yang kami lakukan, dan saya hanya berbicara sekarang karena ada keputusan, meskipun belum final dan meskipun tidak adil menurut perspektif kami. Tidak pantas bagi presiden untuk berbicara sebelum proses selesai. Pada akhirnya, tidak ada hukuman, hanya ada skorsing, tetapi tidak ada gunanya membicarakan masalah yang masih dalam proses."