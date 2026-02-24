Getty Images
"Gianluca Prestianni bukanlah seorang rasis" - Presiden Benfica menanggapi dengan keras penangguhan yang "tidak adil" terhadap winger Argentina tersebut setelah insiden dengan Vinicius Junior
UEFA mengambil tindakan menjelang leg kedua.
Kontroversi ini bermula dari insiden di mana Prestianni terlibat dalam perdebatan sengit dengan Vinicius Jr tak lama setelah pemain Brasil itu mencetak gol pembuka di Lisbon pada leg pertama babak playoff Liga Champions pekan lalu. Meskipun UEFA telah membuka penyelidikan dan menjatuhkan sanksi larangan bermain sementara untuk satu pertandingan, Costa menegaskan bahwa karakter pemain tersebut sedang disalahartikan secara tidak adil sebelum semua fakta terungkap. Berbicara kepada media, mantan gelandang AC Milan itu menegaskan bahwa klub tetap sepenuhnya mendukung pemain berusia 20 tahun tersebut.
Costa menjamin bahwa Prestianni 'bukan rasialis'.
Menanggapi media di bandara sebelum keberangkatan tim ke Spanyol, Costa mengungkapkan kekecewaannya terhadap waktu dan sifat tindakan disiplin yang diambil. "Saya tidak berada di lapangan untuk mengetahui apa yang dikatakan atau tidak dikatakan; dalam situasi seperti itu, banyak hal bisa dikatakan. Kami percaya pada kata-kata pemain kami, yang dituduh sebagai rasialis, tetapi dia sama sekali bukan rasialis," katanya.
"Kami selalu membela pemain tersebut, kami selalu memberitahukan pemain tersebut tentang segala hal yang kami lakukan, dan saya hanya berbicara sekarang karena ada keputusan, meskipun belum final dan meskipun tidak adil menurut perspektif kami. Tidak pantas bagi presiden untuk berbicara sebelum proses selesai. Pada akhirnya, tidak ada hukuman, hanya ada skorsing, tetapi tidak ada gunanya membicarakan masalah yang masih dalam proses."
Benfica menuding Fede Valverde atas tindakan agresifnya.
Saat membela pemainnya sendiri, Costa juga menyoroti apa yang dia anggap sebagai standar ganda terkait perilaku pemain Real Madrid. Secara khusus, bos Benfica menyoroti insiden yang melibatkan Federico Valverde dan Samuel Dahl, di mana pemain Uruguay tersebut diduga melayangkan pukulan untuk melepaskan diri dari penjagaan ketat pemain Swedia. Meskipun Benfica mengajukan keluhan ke UEFA, Valverde terhindar dari hukuman dan akan tampil di leg kedua, keputusan yang jelas-jelas membuat jajaran manajemen Lisbon kesal.
Costa dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan insiden Valverde sebagai pengalihan, melainkan sebagai poin keadilan olahraga, dengan menyatakan: "Satu hal tidak menghilangkan yang lain, dan kami tidak ingin menggunakan kasus lain untuk membatalkan situasi Prestianni, tetapi kami tidak boleh melupakan apa yang terjadi di pertandingan kandang. Ada agresi yang jelas dari Valverde, yang seharusnya tidak boleh bermain dalam pertandingan ini."
Keyakinan yang tak tergoyahkan meskipun tanpa kehadiran Mourinho
Tugas yang dihadapi Benfica sangat berat, terutama karena mereka akan bermain tanpa Jose Mourinho yang sedang dihukum di bangku cadangan. Mantan manajer Real Madrid itu mendapat kartu merah pada leg pertama dan harus menonton dari tribun saat timnya berusaha membalikkan defisit agregat 1-0 melawan salah satu klub lamanya. Namun, Costa tetap optimis, mengingatkan semua orang bahwa mereka sudah pernah mengalahkan raksasa Spanyol itu sekali musim ini pada fase liga kompetisi.
"Tidak perlu menekankan tingkat kesulitan pertandingan ini. Membalikkan hasil di Bernabéu memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi, tetapi ambisi dan keyakinan kami tak tergoyahkan. Kami sudah merasakannya musim ini. Mari mainkan pertandingan ini dengan semua senjata kami, berharap dapat melakukan tugas kami," ujarnya mengakhiri.
