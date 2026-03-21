Giampaolo mencetak gol, Cremonese menang 2-0 di Parma dan kini berada di peringkat keempat dari bawah

84' - Parma nyaris memperkecil ketertinggalan: Nicolussi Caviglia menggiring bola dan melepaskan tendangan kaki kiri, Luperto secara ajaib menghalau bola menjadi tendangan sudut.





68' - CREMONESE MENAMBAH KEUNGGULAN, VANDEPUTTE! Umpan brilian dari Vardy, yang baru saja masuk, yang dengan kaki kiri dan langsung mengoper ke pemain Belgia itu: tendangan kaki kanan dan 0-2, gol pertama di Serie A bagi gelandang tersebut.





54' - GOL LUAR BIASA DARI MALEH, CREMONESE UNGGUL! Pertahanan Parma melepaskan bola, mantan pemain Lecce itu menendang langsung dan dengan tendangan keras yang menggetarkan gawang menembus Suzuki.





29' - Pellegrino nyaris membawa Parma unggul: tendangan kaki kanan yang meleset tipis di samping gawang Audero.





23' - Gol Bonazzoli dianulir karena offside Zerbin, yang menerima umpan panjang dan kemudian memberikan assist, bola memantul dari Circati ke kaki penyerang Cremonese.





20' - Bonazzoli mencoba tendangan salto, bola melambung tipis di atas gawang tetapi itu adalah pelanggaran.





7' - Penyelamatan gemilang Suzuki atas tendangan Vandeputte: kiper Jepang itu menggagalkan tendangan gelandang Cremonese dengan penyelamatan apik di tiang kanan.