Parma Calcio 1913 v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

Giampaolo mencetak gol, Cremonese menang 2-0 di Parma dan kini berada di peringkat keempat dari bawah

Pertandingan sengit demi menghindari degradasi. Pada pukul 15.00, di Stadion Tardini, dalam laga awal pekanke-30 liga, Parma asuhan Carlos Cuesta kalah 0-2 dari Cremonese yang dilatih oleh pelatih baru, Marco Giampaolo, yang baru saja menggantikan Davide Nicola yang dipecat dan menjalani pengalaman keduanya di bangku cadangan tim Grigiorossi, berkat gol dari Maleh, yang belum mencetak gol sejak 2021, dan Vandeputte, yang mencetak gol pertamanya di Serie A.


Parma tetap beradadi peringkat ke-12 dengan 34 poin, unggul 7 poin dari zona degradasi: Cremonese naik ke 27 poin, kini berada diperingkat ke-14 bersama Lecce dan tertinggal 1 poin dari Fiorentina. Kemenangan pertama bagi mantan pelatih Milan ini pada laga perdananya.



Parma-Cremonese 0-2

Pencetak gol: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).




  • RINCIAN PERTANDINGAN:

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati (dari menit 60' Nicolussi Caviglia), Troilo, Valenti; Britschgi, Ondrejka (dari menit 73' Elphege), Keita (dari menit 73' Estevez), Sorensen (dari menit 60' Oristanio), Valeri; Strefezza, Pellegrino. Pelatih: Cuesta


    CREMONESE (4-3-1-2): Audero; Terracciano, Bianchetti (dari menit 89' Folino), Luperto, Pezzella; Zerbin (dari menit 46' Barbieri), Grassi, Maleh; Vandeputte (dari menit 79' Thorsby); Bonazzoli (dari menit 67 Payero), Sanabria (dari menit 67 Vardy). Pelatih: Giampaolo


    Kartu Kuning: Barbieri (C), Ondrejka (P), Payero (C), Troilo (P), Pezzella (C), Valenti (P).

    Dikeluarkan: -

    Assist: Vardy (C)

    Wasit: Fabbri

  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    84' - Parma nyaris memperkecil ketertinggalan: Nicolussi Caviglia menggiring bola dan melepaskan tendangan kaki kiri, Luperto secara ajaib menghalau bola menjadi tendangan sudut.


    68' - CREMONESE MENAMBAH KEUNGGULAN, VANDEPUTTE! Umpan brilian dari Vardy, yang baru saja masuk, yang dengan kaki kiri dan langsung mengoper ke pemain Belgia itu: tendangan kaki kanan dan 0-2, gol pertama di Serie A bagi gelandang tersebut.


    54' - GOL LUAR BIASA DARI MALEH, CREMONESE UNGGUL! Pertahanan Parma melepaskan bola, mantan pemain Lecce itu menendang langsung dan dengan tendangan keras yang menggetarkan gawang menembus Suzuki.


    29' - Pellegrino nyaris membawa Parma unggul: tendangan kaki kanan yang meleset tipis di samping gawang Audero.


    23' - Gol Bonazzoli dianulir karena offside Zerbin, yang menerima umpan panjang dan kemudian memberikan assist, bola memantul dari Circati ke kaki penyerang Cremonese.


    20' - Bonazzoli mencoba tendangan salto, bola melambung tipis di atas gawang tetapi itu adalah pelanggaran.


    7' - Penyelamatan gemilang Suzuki atas tendangan Vandeputte: kiper Jepang itu menggagalkan tendangan gelandang Cremonese dengan penyelamatan apik di tiang kanan.

