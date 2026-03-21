Giampaolo mencetak gol, Cremonese menang 2-0 di Parma dan kini berada di peringkat keempat dari bawah

Pertandingan sengit demi menghindari degradasi. Pada pukul 15.00, di Stadion Tardini, dalam laga awal pekanke-30 liga, Parma asuhan Carlos Cuesta kalah 0-2 dari Cremonese yang dilatih oleh pelatih baru, Marco Giampaolo, yang baru saja menggantikan Davide Nicola yang dipecat dan menjalani pengalaman keduanya di bangku cadangan tim Grigiorossi, berkat gol dari Maleh, yang belum mencetak gol sejak 2021, dan Vandeputte, yang mencetak gol pertamanya di Serie A.
Parma tetap beradadi peringkat ke-12 dengan 34 poin, unggul 7 poin dari zona degradasi: Cremonese naik ke 27 poin, kini berada diperingkat ke-14 bersama Lecce dan tertinggal 1 poin dari Fiorentina. Kemenangan pertama bagi mantan pelatih Milan ini pada laga perdananya.
Laga ke-30 Serie A
Parma-Cremonese 0-2
Pencetak gol: 54' Maleh (C), 68' Vandeputte (C).