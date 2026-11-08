Pertandingan berikutnya GEN Serie A 09.00 MIL Tonton

Genoa dan AC Milan berhadapan di Marassi pada pekan ke-11 Serie A, dengan sepak mula pukul 15.00. AC Milan asuhan Ruben Amorim datang setelah meraih kemenangan dalam derbi melawan Inter, tetapi juga menelan kekalahan buruk di kandang dari Ferencvaros di Liga Europa. Sementara itu, Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah bersemangat berkat tiga kemenangan beruntun di liga. Di klasemen, AC Milan berada di posisi kelima dengan 21 poin, sedangkan Genoa menempati posisi ke-12 dengan 13 poin. Massa menjadi wasit, dengan Camplone sebagai petugas VAR.

GENOA-AC MILAN

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