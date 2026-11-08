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Genoa CFC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Genoa vs AC Milan secara langsung: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain resmi serta statistik pertandingan

Genoa vs AC Milan
AC Milan
Genoa
Serie A

Siaran langsung duel De Rossi dan Amorim

Pertandingan berikutnya
GEN

GEN

Serie A

08 Nov 2026

MIL

MIL

Genoa dan AC Milan berhadapan di Marassi pada pekan ke-11 Serie A, dengan sepak mula pukul 15.00. AC Milan asuhan Ruben Amorim datang setelah meraih kemenangan dalam derbi melawan Inter, tetapi juga menelan kekalahan buruk di kandang dari Ferencvaros di Liga Europa. Sementara itu, Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah bersemangat berkat tiga kemenangan beruntun di liga. Di klasemen, AC Milan berada di posisi kelima dengan 21 poin, sedangkan Genoa menempati posisi ke-12 dengan 13 poin. Massa menjadi wasit, dengan Camplone sebagai petugas VAR.

GENOA-AC MILAN

PENCETAK GOL:

  • GOL DAN CUPLIKAN AKSI PENTING

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  • Susunan pemain dan rincian pertandingan

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Pelatih: De Rossi.

    MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Pelatih: Amorim.

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Pertandingan berikutnya
GEN

GEN

Serie A

08 Nov 2026

MIL

MIL