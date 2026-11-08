Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Cisse Torino Milan CelebrateGetty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Genoa vs AC Milan LIVE: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain resmi serta statistik pertandingan

Genoa vs AC Milan
AC Milan
Genoa
Serie A

Siaran langsung duel De Rossi dan Amorim

Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC

Genoa dan Milan berhadapan di Marassi pada pekan ke-11 Serie A, dengan sepak mula pukul 15.00. AC Milan asuhan Ruben Amorim datang setelah meraih kemenangan dalam derbi melawan Inter, tetapi juga menelan kekalahan buruk di kandang sendiri dari Ferencvaros di Liga Europa, sementara Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah bersemangat berkat catatan tiga kemenangan beruntun di liga. Di klasemen, Milan berada di posisi kelima dengan 21 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-12 dengan 13 poin. Massa menjadi wasit, dengan Camplone bertugas di VAR.

GENOA-MILAN 0-2

PENCETAK GOL: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M)

  • Gol dan momen penting

    46' babak pertama - Messias mencoba tendangan salto dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung

    45' - Umpan silang bagus dari Messias disambut sundulan Østigård, tetapi kiper Milan berhasil menepisnya

    40' - Messias melakukan trik sombrero, lalu Wiafe melepaskan tembakan bagus dari luar kotak penalti yang ditepis Maignan

    38' - Setelah aksi Ramos, Moreira mencoba tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi dihalau pertahanan Genoa

    30' - Gol sundulan Osmajić dianulir karena offside

    19' - Marcandalli kehilangan bola secara ceroboh. Ramos kemudian memberikan assist kepada Pulisic, yang mengontrol bola dan menuntaskannya dengan tembakan akurat di dekat tiang gawang

    12' - Vásquez kehilangan bola secara ceroboh dan Milan mencetak gol. Rabiot memberikan assist, lalu Cisse mencetak gol dengan tendangan kaki kanan bagian dalam yang terarah

    11' - Gila merangsek dengan baik dan mengoper bola kepada Ramos, yang berduel dengan Marcandalli sebelum bola keluar lapangan

    6' - Ramos memanfaatkan sapuan yang keliru, tetapi tendangan kaki kanannya tidak sempurna dan bola melenceng

    1' - Osmajić melewati De Winter, lalu melepaskan tembakan kaki kiri menyilang yang nyaris mengenai tiang di sisi kiri Maignan

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè, Wiafe, Ellertsson; Messias, Vitinha; Osmajić. Cadangan: Sommariva, Stolz; Drameh, Mitaj, Otoa, Puczka, Sabelli; A. Amorim, Baldanzi, Meichtry, Sow; Colombo, El Shaarawy, Havel, Venturino. Pelatih: De Rossi.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Musah; Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse; Pulisic; Ramos. Cadangan: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, Estupiñan, F. Terracciano, Vladimirov; Comotto, Hutchinson, Jashari; Camarda. Pelatih: R. Amorim.

    Wasit: Massa

    Kartu kuning: Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M)

    Kartu merah:

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
SAS

SAS

Serie A

22 Nov 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Serie A

22 Nov 2026

FRC

FRC