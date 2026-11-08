Genoa vs AC Milan LIVE: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain resmi serta statistik pertandingan

Genoa dan Milan berhadapan di Marassi pada pekan ke-11 Serie A, dengan sepak mula pukul 15.00. AC Milan asuhan Ruben Amorim datang setelah meraih kemenangan dalam derbi melawan Inter, tetapi juga menelan kekalahan buruk di kandang sendiri dari Ferencvaros di Liga Europa, sementara Genoa asuhan Daniele De Rossi tengah bersemangat berkat catatan tiga kemenangan beruntun di liga. Di klasemen, Milan berada di posisi kelima dengan 21 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-12 dengan 13 poin. Massa menjadi wasit, dengan Camplone bertugas di VAR.
GENOA-MILAN 0-2
PENCETAK GOL: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M)