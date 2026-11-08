Genoa vs AC Milan LIVE: jalannya pertandingan, gol dan momen penting, susunan pemain resmi serta statistik pertandingan

46' babak pertama - Messias mencoba tendangan salto dari tepi kotak penalti, tetapi bola melambung

45' - Umpan silang bagus dari Messias disambut sundulan Østigård, tetapi kiper Milan berhasil menepisnya

40' - Messias melakukan trik sombrero, lalu Wiafe melepaskan tembakan bagus dari luar kotak penalti yang ditepis Maignan

38' - Setelah aksi Ramos, Moreira mencoba tembakan kaki kiri dari tepi kotak penalti, tetapi dihalau pertahanan Genoa

30' - Gol sundulan Osmajić dianulir karena offside

19' - Marcandalli kehilangan bola secara ceroboh. Ramos kemudian memberikan assist kepada Pulisic, yang mengontrol bola dan menuntaskannya dengan tembakan akurat di dekat tiang gawang

12' - Vásquez kehilangan bola secara ceroboh dan Milan mencetak gol. Rabiot memberikan assist, lalu Cisse mencetak gol dengan tendangan kaki kanan bagian dalam yang terarah

11' - Gila merangsek dengan baik dan mengoper bola kepada Ramos, yang berduel dengan Marcandalli sebelum bola keluar lapangan

6' - Ramos memanfaatkan sapuan yang keliru, tetapi tendangan kaki kanannya tidak sempurna dan bola melenceng

1' - Osmajić melewati De Winter, lalu melepaskan tembakan kaki kiri menyilang yang nyaris mengenai tiang di sisi kiri Maignan