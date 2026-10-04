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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Genoa, perburuan direktur olahraga jika Diego Lopez pergi: dari Corvino hingga Burdisso, nama-namanya

Genoa
Burnley
Lecce
Marseille
Fiorentina
Roma

Genoa bisa sepenuhnya berubah wajah di level manajemen dalam tujuh hari ke depan. Sudah cukup lama direktur olahraga Diego Lopez mendengarkan pendekatan dan tawaran dari Burnley yang ingin mengontraknya dan memberinya tugas mengelola aspek olahraga klub.

Tawaran yang menggiurkan, terutama untuk anggaran yang akan tersedia baginya dan dengan tujuan membangkitkan kembali klub yang saat ini bermain di Championship untuk kembali ke Premier League. Namun, Genoa tidak ingin keteteran dan sudah mulai menjajaki beberapa alternatif yang kurang lebih bisa ditempuh.


  • Menunggu Diego Lopez

    Menurut laporan Sky Sport, dalam perjalanan besok, Senin 5 Oktober, dijadwalkan ada kontak langsung baru antara direktur olahraga Genoa Diego Lopez dan Brunley. Pertemuan itu seharusnya menjadi momen penentu untuk memahami apakah Chief Football Officer tersebut akan memutuskan menerima pendekatan klub Inggris itu dan mengucapkan selamat tinggal.

  • Para pemain pengganti

    Dan Genoa pada gilirannya mulai melihat-lihat opsi lain dan sedang mengevaluasi sejumlah profil direktur. Dari Pantaleo Corvino yang sangat berpengalaman, yang berstatus bebas setelah berakhirnya hubungannya dengan Lecce miliknya dan sangat piawai dalam pencarian bakat pemain muda, hingga Nicolas Burdisso, yang pernah coba dibawa De Rossi juga ke Roma. Namun menurut Sky Sport, profil Giovanni Rossi, mantan tangan kanan CEO Juventus saat ini Giovanni Carnevali dan kini berada di Marseille, juga diminati, serta akhirnya juga mantan Fiorentina Daniele Pradé.

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