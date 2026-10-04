Genoa bisa sepenuhnya berubah wajah di level manajemen dalam tujuh hari ke depan. Sudah cukup lama direktur olahraga Diego Lopez mendengarkan pendekatan dan tawaran dari Burnley yang ingin mengontraknya dan memberinya tugas mengelola aspek olahraga klub.

Tawaran yang menggiurkan, terutama untuk anggaran yang akan tersedia baginya dan dengan tujuan membangkitkan kembali klub yang saat ini bermain di Championship untuk kembali ke Premier League. Namun, Genoa tidak ingin keteteran dan sudah mulai menjajaki beberapa alternatif yang kurang lebih bisa ditempuh.



