Genoa terus mencari tambahan yang tepat untuk lini serang. Dan profilnya sangat mirip dengan Evan Ferguson, tulis Il Secolo XIX. Menurut surat kabar tersebut, penyerang Irlandia 21 tahun yang merupakan mantan pemain Roma itu tetap menjadi nama yang hangat, tetapi evaluasi Genoa terus berlanjut, di tengah kesepakatan peminjaman yang masih harus dirampungkan dengan Brighton dan waktu yang dibutuhkan untuk melihat sang penyerang tengah tampil di lapangan setelah menjalani operasi pergelangan kaki. Di antara profil top yang dievaluasi, yang bisa didatangkan Genoa dengan status pinjaman, bidikan lainnya juga tertuju pada Lorenzo Lucca, lawan di Marassi pada Sabtu bersama Napoli.