Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Mehdi Taremi Iran(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Genoa: muncul Taremi, pemain Iran eks Inter

Genoa
Transfers
M. Taremi

Genoa asuhan De Rossi masih mencari seorang penyerang tengah

Genoa terus mencari tambahan yang tepat untuk lini serang. Dan profilnya sangat mirip dengan Evan Ferguson, tulis Il Secolo XIX. Menurut surat kabar tersebut, penyerang Irlandia 21 tahun yang merupakan mantan pemain Roma itu tetap menjadi nama yang hangat, tetapi evaluasi Genoa terus berlanjut, di tengah kesepakatan peminjaman yang masih harus dirampungkan dengan Brighton dan waktu yang dibutuhkan untuk melihat sang penyerang tengah tampil di lapangan setelah menjalani operasi pergelangan kaki. Di antara profil top yang dievaluasi, yang bisa didatangkan Genoa dengan status pinjaman, bidikan lainnya juga tertuju pada Lorenzo Lucca, lawan di Marassi pada Sabtu bersama Napoli.

  • Menurut Il Secolo XIX, di antara penyerang tengah yang dijajaki Genoa ada mantan pemain Inter, Taremi, dengan 16 gol bersama Olympiacos pada musim lalu. Penyerang tim nasional Iran itu tidak berada di urutan teratas daftar, tetapi tetap dipertimbangkan, meski ada persaingan. Dari luar negeri, perhatian tertuju pada pemain Montenegro Osmajic (Preston) dan pemain Maroko Bentayeb (Union Touarga).

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP