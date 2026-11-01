Genoa juga menang di laga tandang: 2-1 atas Lecce yang tengah dilanda krisis parah

78' MINTA PENALTI - Fatah meminta penalti setelah mendapat kontak dari belakang oleh Ellertson, tetapi Marchetti membiarkan permainan berlanjut. Tayangan ulang menunjukkan kontak itu merupakan pelanggaran, tetapi terjadi di luar kotak penalti.

56' MEMBENTUR TIANG - Aksi hebat khas El Shaarawy. Mantan pemain Roma itu menerima bola di sisi kiri tepi kotak penalti, bergerak ke tengah untuk menggunakan kaki kanannya, lalu melepaskan tembakan melengkung yang membentur tiang jauh saat Falcone sudah terkecoh.

45+2' GOL DIANULIR - Gallo menerobos dari sisi kiri, mencapai garis akhir, lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, di antara bek dan kiper. Stulic menyambarnya dengan kaki kanan, tetapi bola mengenai Bijlow. Bola pantul kemudian mengenai lengan Stulic yang rapat dengan tubuhnya sebelum masuk ke gawang. Marchetti sempat mengesahkan gol itu, tetapi menganulirnya setelah pemeriksaan VAR karena gol terjadi langsung setelah bola menyentuh tangan.

39' GOL - Lecce mendapat tendangan bebas dari tepi kotak penalti. Maleh mengambilnya dengan sepakan melengkung kaki kiri yang dibelokkan Frendrup, membuat Bijlow terkecoh.

29' GOL - Genoa kembali melancarkan serangan balik luar biasa. El Shaarawy menerima bola di sisi kiri dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Pemain asal Brasil itu berhadapan satu lawan satu dengan Falcone, melewatinya dengan bergerak ke kiri, lalu menembak ke gawang kosong. Bola perlahan melewati garis gawang sebelum bek sempat melakukan penyelamatan. Jam tangan wasit Marchetti bergetar: gol.

21' PELUANG - Kesalahan El Shaarawy! Genoa menerobos lewat serangan balik dari sisi kanan. Messias masuk ke kotak penalti dan memancing Falcone keluar, tetapi tidak menembak dan memilih mengirim umpan. Bola sampai kepada El Shaarawy di tiang jauh, tetapi tembakannya melebar.

11' GOL - Kesalahan buruk Lecce saat membangun serangan membuat bola jatuh ke kaki Genoa, yang langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Dalam perebutan bola berikutnya, El Shaarawy mencoba mengirim umpan silang, tetapi diblok dan bola kembali kepada Messias. Ia langsung melepaskan umpan silang yang disambut sepakan kaki bagian dalam Osmajic di tengah kotak penalti untuk menaklukkan Falcone.

0' Sepak mula di Via del Mare dimulai pukul 18.00.

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