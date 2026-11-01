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US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Genoa juga menang di laga tandang: 2-1 atas Lecce yang tengah dilanda krisis parah

Lecce
Genoa
Lecce vs Genoa
Serie A

Ikuti Lecce-Genoa, laga pekan ke-10 Serie A

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Genoa melanjutkan tren positifnya dengan meraih kemenangan tandang. Kemenangan 2-1 atas Lecce yang tengah terpuruk di Via Del Mare menjadi kemenangan ketiga beruntun bagi Daniele De Rossi, sekaligus yang keempat dalam lima laga terakhir. Hasil itu membuat Genoa unggul delapan poin dari zona degradasi yang kian memanas.

Gol cepat Osmajic, disusul gol Messias tak lama kemudian, membawa Genoa mengendalikan pertandingan. Tendangan bebas Maleh yang berbelok arah belum mampu benar-benar menghidupkan kembali peluang Lecce. Tendangan El Shaarawy yang membentur tiang dan gol Stulic yang dianulir karena handball menjadi sorotan lain dalam laga yang tidak pernah benar-benar memaksa Bijlow bekerja keras.

Jika De Rossi bisa tersenyum, Eusebio Di Francesco tidak demikian. Timnya menelan kekalahan ketiga berturut-turut dan yang keempat dalam lima laga terakhir, sementara jarak dari zona degradasi terancam semakin menipis.

LECCE-GENOA 1-2

PENCETAK GOL: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    78' MINTA PENALTI - Fatah meminta penalti setelah mendapat kontak dari belakang oleh Ellertson, tetapi Marchetti membiarkan permainan berlanjut. Tayangan ulang menunjukkan kontak itu merupakan pelanggaran, tetapi terjadi di luar kotak penalti.

    56' MEMBENTUR TIANG - Aksi hebat khas El Shaarawy. Mantan pemain Roma itu menerima bola di sisi kiri tepi kotak penalti, bergerak ke tengah untuk menggunakan kaki kanannya, lalu melepaskan tembakan melengkung yang membentur tiang jauh saat Falcone sudah terkecoh.

    45+2' GOL DIANULIR - Gallo menerobos dari sisi kiri, mencapai garis akhir, lalu mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti, di antara bek dan kiper. Stulic menyambarnya dengan kaki kanan, tetapi bola mengenai Bijlow. Bola pantul kemudian mengenai lengan Stulic yang rapat dengan tubuhnya sebelum masuk ke gawang. Marchetti sempat mengesahkan gol itu, tetapi menganulirnya setelah pemeriksaan VAR karena gol terjadi langsung setelah bola menyentuh tangan.

    39' GOL - Lecce mendapat tendangan bebas dari tepi kotak penalti. Maleh mengambilnya dengan sepakan melengkung kaki kiri yang dibelokkan Frendrup, membuat Bijlow terkecoh.

    29' GOL - Genoa kembali melancarkan serangan balik luar biasa. El Shaarawy menerima bola di sisi kiri dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Pemain asal Brasil itu berhadapan satu lawan satu dengan Falcone, melewatinya dengan bergerak ke kiri, lalu menembak ke gawang kosong. Bola perlahan melewati garis gawang sebelum bek sempat melakukan penyelamatan. Jam tangan wasit Marchetti bergetar: gol.

    21' PELUANG - Kesalahan El Shaarawy! Genoa menerobos lewat serangan balik dari sisi kanan. Messias masuk ke kotak penalti dan memancing Falcone keluar, tetapi tidak menembak dan memilih mengirim umpan. Bola sampai kepada El Shaarawy di tiang jauh, tetapi tembakannya melebar.

    11' GOL - Kesalahan buruk Lecce saat membangun serangan membuat bola jatuh ke kaki Genoa, yang langsung mengirim umpan terobosan kepada Messias. Dalam perebutan bola berikutnya, El Shaarawy mencoba mengirim umpan silang, tetapi diblok dan bola kembali kepada Messias. Ia langsung melepaskan umpan silang yang disambut sepakan kaki bagian dalam Osmajic di tengah kotak penalti untuk menaklukkan Falcone.

    0' Sepak mula di Via del Mare dimulai pukul 18.00.

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  • Lecce-Genoa: Detail Pertandingan

    Lecce-Genoa 1-2

    Pencetak gol: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (56' Kaba), Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro (60' Fatah). Pelatih: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostiggrd, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Ehizibue (61' Wiafe); El Shaarawy (60' Vitinha) Messias; Osmajic. Pelatih: De Rossi

    Wasit: Marchetti

    Kartu kuning: Kaba (L), Traore (G)

    Kartu merah: -

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