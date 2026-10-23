Genoa, De Rossi waspada: "Nicola memberi Venezia soliditas yang berbeda"

Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Venezia pada Minggu: "Laga ini sangat penting karena saat ini hampir semua pertandingan penting, dan semakin jauh musim berjalan, semakin besar pula bobotnya. Namun, laga ini sangat penting karena mereka adalah rival langsung kami, lawan yang punya kualitas bagus."





Tentang lawannya, ia mengatakan: "Menurut saya, mereka bermain sangat baik dalam lima-enam pertandingan pertama di liga dan sangat tidak beruntung. Pada pertandingan terakhir, mereka menemukan kembali permainan mereka dengan filosofi yang agak berbeda, tetapi mereka tampak sebagai tim yang sangat menarik. Tentu saja, pelatih Nicola memberi mereka soliditas yang berbeda dan mereka langsung meraih poin. Jadi, kemenangan mereka mungkin justru membantu kami karena membuat kami sadar bahwa mereka adalah tim yang solid, sedang dalam performa bagus, dan punya kualitas. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."