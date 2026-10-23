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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Genoa, De Rossi waspada: "Nicola memberi Venezia soliditas yang berbeda"

Genoa
D. Rossi
Serie A

Pelatih Genoa berbicara dalam konferensi pers

Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Venezia pada Minggu: "Laga ini sangat penting karena saat ini hampir semua pertandingan penting, dan semakin jauh musim berjalan, semakin besar pula bobotnya. Namun, laga ini sangat penting karena mereka adalah rival langsung kami, lawan yang punya kualitas bagus."


Tentang lawannya, ia mengatakan: "Menurut saya, mereka bermain sangat baik dalam lima-enam pertandingan pertama di liga dan sangat tidak beruntung. Pada pertandingan terakhir, mereka menemukan kembali permainan mereka dengan filosofi yang agak berbeda, tetapi mereka tampak sebagai tim yang sangat menarik. Tentu saja, pelatih Nicola memberi mereka soliditas yang berbeda dan mereka langsung meraih poin. Jadi, kemenangan mereka mungkin justru membantu kami karena membuat kami sadar bahwa mereka adalah tim yang solid, sedang dalam performa bagus, dan punya kualitas. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."

  • De Rossi menambahkan, seperti dilansir Sportmediaset: "Agak klise jika saya mengatakan ingin melihat kami bermain selama 90 menit dengan kendali yang sama seperti dalam dua pertandingan terakhir, meski dengan cara yang berbeda. Melawan Fiorentina, kami mengendalikan permainan dengan baik, banyak menyerang, dan menciptakan banyak peluang. Sementara melawan Roma, atas permintaan saya dan sesuai strategi pertandingan, kami menjalani babak pertama yang kami nilai sangat bagus, tetapi itu adalah babak pertama yang mengandalkan kendali permainan dan agresivitas. Kami menjalankan rencana pertandingan itu dengan sempurna. Saya ingin kembali menjalani pertandingan yang kami dominasi, masuk ke lapangan dan menjadi tim yang mengendalikan jalannya pertandingan."

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