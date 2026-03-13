Genoa, De Rossi: "Pertukaran pemain dengan Roma? Orang-orang suka bergosip, sungguh luar biasa"

Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Verona yang merupakan pertandingan pekan ke-29 liga:
"Ada situasi yang cukup kritis seperti Baldanzi atau beberapa pemain lain yang mengalami sedikit masalah dalam beberapa hari terakhir. Kami mengevaluasi Tommaso dari hari ke hari, tetapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Verona dan seberapa tangguh mereka. Persiapan ini mencakup aspek fisik dan mental. Kemenangan Verona, menurut saya, bukanlah kabar buruk dalam persiapan pertandingan ini, karena hal itu memudahkan kami untuk menjelaskan kepada tim betapa sulitnya pertandingan ini. Tim-tim yang berada di papan bawah seperti Hellas atau Pisa mungkin dianggap sudah pasti terdegradasi, tapi sebenarnya tidak begitu: masih banyak pertandingan tersisa dan Verona adalah kota yang penuh semangat, dan mereka pernah melakukan beberapa kali comeback di masa lalu."