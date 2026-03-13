Genoa, De Rossi: "Pertukaran pemain dengan Roma? Orang-orang suka bergosip, sungguh luar biasa"

Pernyataan pelatih Rossoblù yang meluapkan perasaannya setelah kemenangan atas Roma

Daniele De Rossi, pelatih Genoa, berbicara dalam konferensi pers menjelang laga melawan Verona yang merupakan pertandingan pekan ke-29 liga: 

"Ada situasi yang cukup kritis seperti Baldanzi atau beberapa pemain lain yang mengalami sedikit masalah dalam beberapa hari terakhir. Kami mengevaluasi Tommaso dari hari ke hari, tetapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Verona dan seberapa tangguh mereka. Persiapan ini mencakup aspek fisik dan mental. Kemenangan Verona, menurut saya, bukanlah kabar buruk dalam persiapan pertandingan ini, karena hal itu memudahkan kami untuk menjelaskan kepada tim betapa sulitnya pertandingan ini. Tim-tim yang berada di papan bawah seperti Hellas atau Pisa mungkin dianggap sudah pasti terdegradasi, tapi sebenarnya tidak begitu: masih banyak pertandingan tersisa dan Verona adalah kota yang penuh semangat, dan mereka pernah melakukan beberapa kali comeback di masa lalu." 

  "LATIHAN MENJELANG LAWAN ROMA"

    "Saya sangat tahu apa yang akan terjadi saat melawan Roma jika kami kalah dengan susunan pemain itu. Saya sudah membaca apa yang terjadi sejak susunan pemain itu diumumkan, dan sungguh tidak pantas meragukan seseorang yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama 20 tahun hanya karena ia bermain melawan timnya sendiri atau karena ia memilih susunan pemain yang berbeda. Hari ini saya akan berada di sini untuk meminta maaf karena telah membiarkan tim saya kalah, dan itu sungguh mengerikan. Semua ini berasal dari kejamnya situasi dan banyaknya orang yang ingin menggosip, tapi kita tidak akan kembali ke sana karena kita lebih baik dari itu. Saya membuat keputusan karena saya yakin pemain ini hari ini memiliki peluang lebih besar untuk membawa saya menang daripada pemain lain, dan pemain lain itu mungkin bisa membawa saya menang jika masuk sebagai pengganti. Jadi, ini semua adalah dinamika pengambilan keputusan yang tidak hanya saya lakukan, tapi semua orang melakukannya. Kadang-kadang saya memilih konsistensi, tim yang selalu memberikan respons positif, kadang-kadang saya mengganti karena ingin menyegarkan, kadang-kadang saya mengganti karena ada perbedaan besar dalam sikap, taktik, dan kondisi fisik antara tim yang bermain pada Minggu sebelumnya dan tim yang bermain pada Minggu berikutnya. Suatu kali Antonio Conte berkata kepada saya bahwa jika saya harus membuat kesalahan, lakukanlah dengan pemikiran dan ide saya sendiri. Saya pikir inilah nasihat yang paling penting." 

  "NORTON-CUFFY"

    "Dia sedang berlatih, kondisinya baik. Saya rasa dia bisa dianggap siap diturunkan sepenuhnya. Dia sudah cukup lama tidak bermain, jadi kami harus mengatur beban latihannya, tapi dia akan sepenuhnya bersama kami, dan kami akan mempertimbangkannya berdasarkan lawan yang dihadapi, siapa saja yang bermain sebelum dia, dan bagaimana penampilannya." 

  "SABELLI DAN PARA PENGIKUTNYA"

    "Sabelli adalah pemain penting bagi kami. Di ruang ganti, ia telah membuktikan bahwa mungkin kami telah meremehkannya. Sejak Januari, ia mulai merasa lebih berperan penting meskipun jarang bermain. Dan hal itu terlihat dalam sesi latihan. Leali sedang membantu kami. Dia tetap menjadi profesional seperti yang selalu dia tunjukkan. Ketika Anda mendatangkan seorang kiper, kiper yang sebelumnya bermain akan merasa tersisihkan. Namun, dia tetap aktif dalam latihan dan kehidupan tim. Dia lebih bahagia saat bermain, tapi ini adalah keputusan yang harus kami ambil."

