Genoa, De Rossi: "Como adalah tim terkuat yang pernah saya lihat. Saya merasa sedikit tidak berdaya saat menghadapi mereka"

"Kadang Anda marah kepada wasit, di kesempatan lain kepada diri sendiri, kadang yang lain memang lebih baik daripada Anda. Para pemain ini berada di level lain. Saya berpegang pada grup saya: mereka punya kemampuan untuk meraih poin yang dibutuhkan. Kadang jadwal merugikan, tetapi saya mulai lagi dari para pemain. Para suporter memahami kami, mereka hadir di stadion ini yang akan sangat penting untuk meraih poin yang saya yakin akan kami dapatkan. Pertandingan-pertandingan itu sangat berbeda, saat melawan Napoli saya bangga, saat melawan Lazio saya marah karena babak pertama, hari ini harus dianalisis, saya merasa sedikit tidak berdaya menghadapi Como".