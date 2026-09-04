Genoa tumbang di kandang dari Como, dengan menelan kekalahan telak 4-1 di kandang. Ini menjadi kekalahan ketiga dari tiga laga bagi Genoa asuhan Daniele De Rossi, yang, setelah pertandingan, berbicara kepada mikrofon Dazn, dan mengonfirmasi bahwa ia terkesan dengan kekuatan tim Cesc Fabregas.
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Genoa, De Rossi: "Como adalah tim terkuat yang pernah saya lihat. Saya merasa sedikit tidak berdaya saat menghadapi mereka"
DE ROSSI TERKESAN
"Melawan tim seperti itu Anda harus tampil sempurna selama 90 menit. Itu adalah tim terkuat yang pernah saya lihat, mereka membuat saya terkesan. Kami sudah melakukan banyak hal dengan baik, kami tetap berada dalam pertandingan, tetapi kami tidak punya perasaan bisa mengejarnya lagi. Gol ketiga? Saya ingin melihat semuanya lagi. Saya tidak pernah mengalami berharap agar tidak kebobolan satu gol lagi".
Kekuatan kolektif
"Kadang Anda marah kepada wasit, di kesempatan lain kepada diri sendiri, kadang yang lain memang lebih baik daripada Anda. Para pemain ini berada di level lain. Saya berpegang pada grup saya: mereka punya kemampuan untuk meraih poin yang dibutuhkan. Kadang jadwal merugikan, tetapi saya mulai lagi dari para pemain. Para suporter memahami kami, mereka hadir di stadion ini yang akan sangat penting untuk meraih poin yang saya yakin akan kami dapatkan. Pertandingan-pertandingan itu sangat berbeda, saat melawan Napoli saya bangga, saat melawan Lazio saya marah karena babak pertama, hari ini harus dianalisis, saya merasa sedikit tidak berdaya menghadapi Como".
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