Final Piala Afrika 2025 berakhir dalam suasana panas nan dramatis. Maroko mendapat penalti kontroversial di detik-detik terakhir waktu normal, memicu amarah dari kubu Senegal yang merasa amat dirugikan setelah gol mereka dianulir sesaat sebelumnya.

Situasi panas itu berubah kacau ketika pelatih Senegal, Pape Thiaw, memerintahkan timnya meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes. Laga pun tertunda hampir 20 menit, sebelum Sadio Mane berlari ke ruang ganti untuk membujuk rekan-rekannya kembali ke lapangan dan melanjutkan pertandingan.

Bintang Real Madrid Brahim Diaz akhirnya mendapat kesempatan untuk mengeksekusi penaltinya demi mengantarkan Maroko meraih gelar Piala Afrika pertama sejak 1976. Namun, eksekusi Panenka-nya dapat dengan mudah digagalkan Edouard Mendy, memaksa laga berlanjut ke babak tambahan. Kebuntuan akhirnya terpecah pada menit ke-94, dan gol tunggal yang dicetak Pape Gueye sudah cukup untuk mengamankan gelar juara Afrika kedua Senegal dalam empat tahun.