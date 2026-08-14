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Gelandang Liverpool Women Sofie Lundgaard menuntaskan kepindahan permanen ke Eintracht Frankfurt
Lundgaard merampungkan kepindahan ke Frankfurt
Gelandang Denmark Lundgaard resmi mengakhiri kebersamaannya selama tiga setengah tahun dengan Liverpool Women setelah menuntaskan kepindahan permanen ke klub Frauen-Bundesliga, Frankfurt. Pemain berusia 24 tahun itu awalnya datang dari Fortuna Hjorring pada Januari 2023 dan langsung memberi dampak dengan mencatatkan 31 penampilan dalam 18 bulan pertamanya di Merseyside. Namun, waktu bermainnya sangat terbatas menjadi hanya tiga kali tampil sebagai pemain pengganti musim lalu setelah menjalani periode rehabilitasi yang berat akibat kerusakan ligamen lutut dan patah kaki.
- Getty Images Sport
Liverpool konfirmasi kepergian gelandang
Kepergian Lundgaard disambut dengan apresiasi tulus dari klub Merseyside tersebut, yang memuji dedikasi dan ketangguhan sang gelandang sepanjang pemulihannya yang berat dari cedera.
Dalam pernyataan resmi klub, Liverpool Women mengonfirmasi transfer tersebut: "Masa kebersamaan sang gelandang selama tiga setengah tahun di Merseyside berakhir dengan kepindahan ke Jerman. Lundgaard bergabung dengan Liverpool pada Januari 2023 dan kemudian mencatatkan 31 penampilan dalam 18 bulan pertamanya di klub. Nasib buruk karena mengalami dua cedera ligamen anterior cruciatum membuat pemain Denmark itu hanya bisa tampil 11 kali selama dua musim terakhir. Kini ia mengucapkan perpisahan kepada Liverpool untuk bergabung dengan Eintracht di Frauen-Bundesliga. Semua orang di LFC Women berterima kasih kepada Sofie atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."
Mengenang kepindahannya ke Jerman, pemain berusia 24 tahun itu menyampaikan pesan perpisahan emosional kepada pendukung setia Anfield: "Liverpool, rumahku jauh dari rumah selama 3,5 tahun terakhir. Saya tak pernah menyangka mengucapkan selamat tinggal akan sesulit ini, tetapi saya pergi dengan membawa lebih dari yang pernah saya bayangkan.
"Saya telah menciptakan kenangan yang akan saya bawa selamanya, tetapi yang terpenting, persahabatan seumur hidup. Saya akan selalu sangat bersyukur untuk itu. Mengenakan lambang Liverpool adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang akan selalu saya banggakan! Bermain di depan semua suporter terasa sangat spesial. Semua dukungan itu berarti lebih dari yang kalian tahu, dan sekarang saya juga akan menjadi salah satu dari kalian! Terima kasih Liverpool. Sof x".
Awal baru di Jerman
Hijrah ke Frauen-Bundesliga memberi Lundgaard peluang emas untuk menemukan kembali performa terbaiknya di salah satu kompetisi teratas dalam sepak bola putri Eropa. Mantan pemain internasional kelompok usia Denmark itu secara luas dinilai memiliki kualitas teknis dan potensi untuk memantapkan diri sebagai jangkar lini tengah yang vital bagi Frankfurt. Bagi Liverpool, menyetujui kepindahan tersebut menjadi langkah lain dalam evolusi skuad yang terus berlangsung di bawah pelatih kepala Gareth Taylor menjelang kampanye Women's Super League yang sangat kompetitif.
- Propaganda Photo
Tantangan Bundesliga menanti sang Dane
Lundgaard kini mengalihkan fokusnya untuk segera beradaptasi dengan skuad Frankfurt saat ia berupaya mengamankan peran sebagai starter menjelang kampanye domestik dan Eropa mereka. Tim barunya membutuhkan kualitas yang sudah terbukti dan kedalaman di lini tengah untuk menjaga dorongan tetap berada di papan atas klasemen Frauen-Bundesliga. Bagi gelandang Denmark itu, menjaga kebugaran penuh sepanjang musim tanpa gangguan tetap menjadi prioritas utama dalam usahanya menunjukkan kemampuan sebenarnya di Jerman.
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