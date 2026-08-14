Gelandang Liverpool Women Sofie Lundgaard menuntaskan kepindahan permanen ke Eintracht Frankfurt

Kepergian Lundgaard disambut dengan apresiasi tulus dari klub Merseyside tersebut, yang memuji dedikasi dan ketangguhan sang gelandang sepanjang pemulihannya yang berat dari cedera.

Dalam pernyataan resmi klub, Liverpool Women mengonfirmasi transfer tersebut: "Masa kebersamaan sang gelandang selama tiga setengah tahun di Merseyside berakhir dengan kepindahan ke Jerman. Lundgaard bergabung dengan Liverpool pada Januari 2023 dan kemudian mencatatkan 31 penampilan dalam 18 bulan pertamanya di klub. Nasib buruk karena mengalami dua cedera ligamen anterior cruciatum membuat pemain Denmark itu hanya bisa tampil 11 kali selama dua musim terakhir. Kini ia mengucapkan perpisahan kepada Liverpool untuk bergabung dengan Eintracht di Frauen-Bundesliga. Semua orang di LFC Women berterima kasih kepada Sofie atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."

Mengenang kepindahannya ke Jerman, pemain berusia 24 tahun itu menyampaikan pesan perpisahan emosional kepada pendukung setia Anfield: "Liverpool, rumahku jauh dari rumah selama 3,5 tahun terakhir. Saya tak pernah menyangka mengucapkan selamat tinggal akan sesulit ini, tetapi saya pergi dengan membawa lebih dari yang pernah saya bayangkan.

"Saya telah menciptakan kenangan yang akan saya bawa selamanya, tetapi yang terpenting, persahabatan seumur hidup. Saya akan selalu sangat bersyukur untuk itu. Mengenakan lambang Liverpool adalah mimpi yang menjadi kenyataan, sesuatu yang akan selalu saya banggakan! Bermain di depan semua suporter terasa sangat spesial. Semua dukungan itu berarti lebih dari yang kalian tahu, dan sekarang saya juga akan menjadi salah satu dari kalian! Terima kasih Liverpool. Sof x".