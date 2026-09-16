Klub Milan itu merilis pembaruan medis resmi setelah menjalani pemindaian menyeluruh di Rozzano untuk menentukan tingkat keparahan kemunduran tersebut.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Selasa, Inter mengatakan: "Hakan Calhanoglu menjalani pemeriksaan medis pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Tes menunjukkan adanya cedera otot adduktor di paha kanannya. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan."

Laporan luas di seluruh Italia mengonfirmasi bahwa cedera otot itu akan membuatnya absen dalam lawatan krusial ke ibu kota pada Sabtu.