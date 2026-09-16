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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, absen dalam duel kontra Roma setelah mengalami cedera paha

H. Calhanoglu
Roma vs Inter
Roma
Inter
Serie A

Playmaker Inter Hakan Calhanoglu diperkirakan absen dalam duel puncak klasemen Serie A melawan Roma pada Sabtu setelah mengalami cedera otot paha kanan. Maestro berusia 32 tahun itu tidak tampil dalam kemenangan dramatis 5-3 atas Udinese, membuat Cristian Chivu kehilangan salah satu pengatur permainan kuncinya saat dua tim dengan catatan sempurna di kompetisi domestik bentrok di Stadio Olimpico.

  • Playmaker menepi jelang laga puncak

    Masalah pada paha kanan memaksa gelandang itu absen dalam kemenangan dramatis 5-3 atas Udinese pada Senin. Absennya dia terjadi setelah mencetak gol dalam dua laga pembuka liga Inter melawan Monza dan Cagliari, sebelum tampil menghadapi Napoli dan Real Madrid di Liga Champions. Kehilangan kreativitasnya menjadi pukulan besar, terutama karena kedua raksasa Italia itu sama-sama memasuki duel ini dengan rekor kemenangan sempurna setelah empat pekan.

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  • Inter konfirmasi cedera otot adduktor

    Klub Milan itu merilis pembaruan medis resmi setelah menjalani pemindaian menyeluruh di Rozzano untuk menentukan tingkat keparahan kemunduran tersebut.

    Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Selasa, Inter mengatakan: "Hakan Calhanoglu menjalani pemeriksaan medis pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Tes menunjukkan adanya cedera otot adduktor di paha kanannya. Kondisinya akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan."

    Laporan luas di seluruh Italia mengonfirmasi bahwa cedera otot itu akan membuatnya absen dalam lawatan krusial ke ibu kota pada Sabtu.

  • Rivalitas bersejarah kembali memanaskan persaingan

    Absennya sang playmaker terjadi tepat saat kedua klub bentrok untuk mengklaim posisi puncak tunggal Serie A, menandai pertama kalinya dua tim dengan catatan sempurna bertemu pada tahap sedalam ini dalam sebuah musim sejak Oktober 2014. Tim asuhan Gian Piero Gasperini berada di puncak berkat selisih gol, setelah mencetak 12 gol dan hanya kebobolan sekali dalam empat pertandingan. Namun, tim tamu memegang keunggulan psikologis yang kuat setelah memenangi masing-masing dari lima lawatan liga terakhir mereka ke Olimpico dengan agregat skor 11-2.

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    Jeda internasional menyusul laga akbar

    Duel papan atas pada Sabtu menjadi ujian terbesar bagi masing-masing tim sejauh ini sebelum sepakbola domestik jeda untuk agenda internasional. Sementara Roma bisa menorehkan lima kemenangan beruntun untuk memulai kampanye Serie A hanya untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka, tim tamu berupaya menegaskan dominasi terbaru mereka di tanah Roma. Kubu Turki juga akan memantau perkembangan ini dengan saksama, dengan jadwal penting Nations League melawan Prancis, Italia, dan Belgia yang kian mendekat.

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