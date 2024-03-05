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Muhammad Zaki dan Chris Burton

PENJELASAN: Gegara Jurgen Klopp, Xabi Alonso EMOH Gabung Liverpool & Pilih Bayern Munich

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Terungkap sudah kenapa Xabi Alonso lebih memilih melatih Bayern Munich daripada Liverpool - ada faktor Jurgen Klopp!

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  • Klopp akan tinggalkan Liverpool
  • Tuchel letakkan jabatan Bayern Munich di akhir musim
  • Xabi Alonso diinginkan kedua bekas klubnya

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