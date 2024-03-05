PENJELASAN: Gegara Jurgen Klopp, Xabi Alonso EMOH Gabung Liverpool & Pilih Bayern Munich

GOAL Muhammad Zaki dan Chris BurtonPENJELASAN: Gegara Jurgen Klopp, Xabi Alonso EMOH Gabung Liverpool & Pilih Bayern MunichLiverpoolXabi AlonsoBayern MunichPremier LeagueJuergen KloppBundesligaBayer LeverkusenTerungkap sudah kenapa Xabi Alonso lebih memilih melatih Bayern Munich daripada Liverpool - ada faktor Jurgen Klopp!Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniKlopp akan tinggalkan LiverpoolTuchel letakkan jabatan Bayern Munich di akhir musimXabi Alonso diinginkan kedua bekas klubnya