"Kisah di balik layar: inilah yang dikatakan Mancini di ruang ganti setelah kalah dari Belgia". Demikian judul Gazzetta.it, yang menceritakan suasana hati pelatih tim nasional setelah kekalahan 0-2 di Olimpico melawan Belgia, Jumat malam, dalam laga yang menandai kembalinya Roberto Mancini ke bangku cadangan Italia dan debut beberapa pemain baru Italia. Namun, para pemain senior, terutama, yang justru berakhir di kursi terdakwa, dan membuat Mancio marah.
"Sandro Tonali bersama Nicolò Barella di tengah, Giovanni Di Lorenzo bersama Gianluca Mancini di belakang, ini bukan permainan pasangan, melainkan terjemahan dari konsep “pemain senior” yang absen", demikian bunyi tulisan di harian tersebut.