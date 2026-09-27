Gazzetta tentu saja tidak memuat kutipan langsung dari Mancini, yang tetap tersimpan rapat di ruang ganti, tetapi menceritakan inti dari kata-katanya: "Dalam kata-katanya kepada kelompok yang berkumpul, ada sebuah refleksi yang harus dibaca dengan kacamata optimisme: jalannya harus seperti ini, sebuah proses panjang dan tidak mudah, tetapi akan membawa kami melangkah jauh, sangat jauh: itulah ringkasan dari pelatih timnas Italia. Mancini mengingatkan anak-anak asuhnya tentang perasaan sebuah bangsa pencinta sepak bola yang frustrasi karena hasil yang tidak diraih dalam beberapa tahun terakhir dan, karena itu, siulan cemooh harus diterima dan dipahami karena itu lahir dari kepahitan dan cinta yang dikhianati".





Dan akhirnya: "Mancini mengumpulkan kelompok itu dan menyampaikan kepada mereka sebuah pelajaran yang harus ditelan tanpa ragu: di dalam jalan yang benar, sikap yang benar juga harus ditunjukkan".





Kita akan melihat apakah mulai besok malam, di markas Turki, kata-kata sang pelatih timnas akan mulai meresap ke dalam jiwa para pemain timnas Italia, baik para senior maupun yang lain.