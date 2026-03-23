Meskipun Roma menang 1-0 atas Lecce, La Gazzetta dello Sport melaporkan adanya kabar yang menyebutkan bahwa Gian Piero Gasperini tampak cukup gelisah di akhir pertandingan, dan kemudian tidak muncul di hadapan mikrofon televisi maupun dalam konferensi pers. Keheningan yang memekakkan telinga itu secara resmi dijelaskan oleh klub sebagai akibat dari kondisi kesehatan yang kurang baik dan suara pelatih yang melemah. "Namun, di ruang ganti, tingkat kebisingan justru meningkat," tulis surat kabar tersebut. Mungkin karena tekanan beberapa hari terakhir, ditambah dengan pertemuan pada Jumat setelah tersingkir (oleh Bologna) dari Liga Europa di Trigoria bersama keluarga Friedkin, penasihat senior Claudio Ranieri, dan direktur olahraga Ricky Massara: faktanya, pelatih Roma itu memilih untuk tidak berbicara.
Diterjemahkan oleh
Gazzetta - Gasperini, keheningan dan ketegangan di ruang ganti setelah laga melawan Lecce, kisah di balik layar
PENJUALAN UNTUK PASAR
Perjalanan musim pertama Gasperini di Trigoria diwarnai oleh sejumlah keluhan dari sang pelatih, terutama terkait bursa transfer, yang berkaitan dengan gagalnya mendatangkan beberapa pemain yang dianggapnya krusial dan, menurut laporan Gazzetta, "ketidakmampuan klub—menurutnya—untuk merealisasikan transfer yang diminta". Hal ini mencakup kasus Sancho dan Fabio Silva hingga Raspadori dan Zirkzee. Kedatangan Malen tidak diragukan lagi telah mengembalikan ketenangan pada minggu-minggu awal, namun dalam sebulan terakhir, perlambatan di liga dan tersingkirnya tim di babak 16 besar Liga Europa telah meningkatkan tekanan dan ketegangan.
Dan begitu pula rasa penasaran seputar suasana hati Gasperini menjelang akhir musim, demikian kesimpulan analisis La Rosea, dengan Roma yang masih memburu tiket Liga Champions yang masih mungkin diraih, terutama setelah meraih tiga poin melawan Lecce.
WHATSAPP: Semua PEMBARUAN secara REAL-TIME! Bergabunglah dengan saluran WHATSAPP CALCIOMERCATO.COM: klik di sini