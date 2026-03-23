Gazzetta - Gasperini, keheningan dan ketegangan di ruang ganti setelah laga melawan Lecce, kisah di balik layar

Perjalanan musim pertama Gasperini di Trigoria diwarnai oleh sejumlah keluhan dari sang pelatih, terutama terkait bursa transfer, yang berkaitan dengan gagalnya mendatangkan beberapa pemain yang dianggapnya krusial dan, menurut laporan Gazzetta, "ketidakmampuan klub—menurutnya—untuk merealisasikan transfer yang diminta". Hal ini mencakup kasus Sancho dan Fabio Silva hingga Raspadori dan Zirkzee. Kedatangan Malen tidak diragukan lagi telah mengembalikan ketenangan pada minggu-minggu awal, namun dalam sebulan terakhir, perlambatan di liga dan tersingkirnya tim di babak 16 besar Liga Europa telah meningkatkan tekanan dan ketegangan.





Dan begitu pula rasa penasaran seputar suasana hati Gasperini menjelang akhir musim, demikian kesimpulan analisis La Rosea, dengan Roma yang masih memburu tiket Liga Champions yang masih mungkin diraih, terutama setelah meraih tiga poin melawan Lecce.





