Getty Images Sport
"Jauh Banget Dari Harapan" - Gary Neville Soroti Tajam Rekrutan Musim Panas Man United Yang Tampil Bapuk Lawan Nottingham Forest
Sesko kesulitan untuk membenarkan label harga £74 juta di United
Neville tidak terkesan dengan Benjamin Sesko, yang merupakan pembelian termahal United musim panas lalu seharga £74 juta ($97 juta). Pemain Slovenia tersebut memiliki tiga upaya ke gawang melawan Forest tetapi tidak satupun yang mengenai target. Dia hanya mencetak dua gol sejak pindah dengan biaya besar dari RB Leipzig, setelah didatangkan sebagai peningkatan dari Rasmus Hojlund, yang dipinjamkan ke Napoli dan diperkirakan akan segera pindah permanen ke juara Serie A pada bulan Januari.
Dan dia membandingkan kesulitan Sesko dengan awal positif Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha sejak bergabung dengan klub dari Brentford dan Wolves masing-masing.
- Getty Images
Neville: Juri masih mempertimbangkan Sesko
"Saya belum menemukan kemajuan dengannya, penilaian masih belum selesai," kata Neville di NBC Sports. "Dia jauh tertinggal dibandingkan dengan penyerang lain yang didatangkan United, seperti Cunha dan Mbeumo. Dia terlihat canggung, sentuhannya beberapa kali kurang tepat ketika bola melintas di atas. Untuk £80 juta [sic], ya dia masih muda dan masih beradaptasi tetapi Anda ingin melihat sesuatu yang lebih."
Lineker: Sesko butuh waktu
Gary Lineker sedikit lebih murah hati dengan Sesko dibandingkan Neville ketika dia menganalisis perekrutan United sepanjang musim panas di podcast 'The Rest is Football'. "Satu hal yang akan saya katakan adalah bahwa perekrutan mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terlihat cukup baik. Cunha terlihat sebagai pemain yang sangat baik dan Mbeumo terlihat sebagai pemain yang sangat baik," katanya. "Sesko menurut saya mungkin akan menunjukkan sesuatu, saya pikir dia menjanjikan, jadi saya pikir itu adalah perekrutan yang lebih baik, tetapi waktu yang akan menentukan juga."
Lineker menambahkan tentang tiga kemenangan dan satu hasil imbang United sejak kalah di Brentford: "Saya akan mengatakan mereka sedikit lebih baik. Saya pikir mereka bergerak ke arah yang benar. Saya masih berpikir secara keseluruhan mereka tidak memiliki pemain yang sesuai dengan cara Amorim bermain. Meskipun mereka memiliki sedikit perjalanan yang baik, dan kebangkitan, sulit untuk membayangkan bahwa mereka akan mempertahankannya untuk jangka waktu lama tetapi Anda harus ingat, di mana mereka musim lalu, berada di posisi ke-15 liga atau sesuatu, Anda tidak akan tiba-tiba melompat ke puncak."
- Getty
Penyerang perlu meningkatkan permainannya di tengah kesulitan Spurs
Sesko memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenangkan hati para penggemar United dan pengamat skeptis seperti Neville. Memang, ada beberapa keraguan apakah dia akan menjadi peningkatan besar bagi Hojlund mengingat fakta bahwa dia tampaknya profil pemain yang serupa: penyerang muda dengan potensi tetapi hanya memiliki dua tahun pengalaman di lima liga teratas Eropa dan tidak memiliki rekam jejak di Liga Premier.
Pemain Slovenia itu sedikit lebih berpengalaman daripada Hojlund, dengan 27 gol untuk Leipzig dalam dua musim di Bundesliga dibandingkan dengan Hojlund yang mencetak sembilan kali dalam satu musim di Serie A. Hojlund menunggu empat bulan untuk akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Premier bersama United, mengakhiri kampanye debutnya dengan 10 gol. Musim keduanya di Old Trafford sangat mengecewakan karena dia hanya mencetak empat gol di liga meskipun pemain asal Denmark itu menunjukkan bahwa beberapa pemain United bisa merasa puas dengan penampilan mereka musim lalu.
Sekarang setelah penampilan keseluruhan United meningkat seiring dengan hasilnya, Sesko perlu mencapai level Cunha dan Mbeumo serta mulai meningkatkan jumlah golnya. Pertandingan berikutnya United yang akan dilakukan tandang ke Tottenham pada hari Sabtu adalah kesempatan baik baginya untuk melakukannya karena Spurs kehilangan kepercayaan diri setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka melawan Newcastle dan Chelsea, dengan pendukung mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelatih Thomas Frank.
Iklan