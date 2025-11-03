"Jauh Banget Dari Harapan" - Gary Neville Soroti Tajam Rekrutan Musim Panas Man United Yang Tampil Bapuk Lawan Nottingham Forest

Sesko memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenangkan hati para penggemar United dan pengamat skeptis seperti Neville. Memang, ada beberapa keraguan apakah dia akan menjadi peningkatan besar bagi Hojlund mengingat fakta bahwa dia tampaknya profil pemain yang serupa: penyerang muda dengan potensi tetapi hanya memiliki dua tahun pengalaman di lima liga teratas Eropa dan tidak memiliki rekam jejak di Liga Premier.

Pemain Slovenia itu sedikit lebih berpengalaman daripada Hojlund, dengan 27 gol untuk Leipzig dalam dua musim di Bundesliga dibandingkan dengan Hojlund yang mencetak sembilan kali dalam satu musim di Serie A. Hojlund menunggu empat bulan untuk akhirnya mencetak gol pertamanya di Liga Premier bersama United, mengakhiri kampanye debutnya dengan 10 gol. Musim keduanya di Old Trafford sangat mengecewakan karena dia hanya mencetak empat gol di liga meskipun pemain asal Denmark itu menunjukkan bahwa beberapa pemain United bisa merasa puas dengan penampilan mereka musim lalu.

Sekarang setelah penampilan keseluruhan United meningkat seiring dengan hasilnya, Sesko perlu mencapai level Cunha dan Mbeumo serta mulai meningkatkan jumlah golnya. Pertandingan berikutnya United yang akan dilakukan tandang ke Tottenham pada hari Sabtu adalah kesempatan baik baginya untuk melakukannya karena Spurs kehilangan kepercayaan diri setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir mereka melawan Newcastle dan Chelsea, dengan pendukung mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelatih Thomas Frank.