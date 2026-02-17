"Itu Pembunuhan!" - Gary Neville Ekspos "Keputusan TERBURUK" Yang Dibuat Ruben Amorim Di Manchester United

Dalam podcast Stick to Football, Neville mengaku sulit memahami bagaimana pemain dengan kualitas dan potensi seperti Mainoo bisa begitu terpinggirkan. Ia berkata: “Kobbie Mainoo bahkan tidak benar-benar diberi kesempatan oleh Ruben. Melihat performa Mainoo di tim ini sekarang, itu terasa seperti keputusan terburuk yang dibuat Ruben Amorim.”

Gelandang berusia 20 tahun tersebut dikabarkan begitu frustrasi dengan minimnya menit bermain hingga sempat meminta dipinjamkan pada bursa transfer musim panas lalu. Bahkan sebelum perubahan manajer terjadi, ada ekspektasi ia akan kembali mendorong opsi hengkang pada Januari.