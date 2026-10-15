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Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Gary Neville peringatkan Lisandro Martinez telah "menyakiti" para bintang Manchester United lewat omelan terbuka yang "mengejutkan"

L. Martinez
Manchester United
Premier League

Gary Neville memperingatkan bahwa serangan terbuka Lisandro Martinez yang keras terhadap jajaran petinggi Manchester United akan sangat merusak kepercayaan diri para bek muda di klub tersebut. Legenda klub itu meyakini talenta menjanjikan seperti Leny Yoro dan Ayden Heaven akan merasa cemas setelah luapan pernyataan kontroversial tersebut.

  • Luapan emosi seusai pertandingan

    Martinez baru-baru ini melontarkan kritik terbuka yang mengejutkan terhadap jajaran petinggi klub setelah kekalahan di Liga Champions dari Atletico Madrid. Pemain asal Argentina itu mengecam direktur sepakbola Jason Wilcox dan dewan direksi dalam dua wawancara terpisah.

    Martinez mengungkapkan frustrasi mendalam atas apa yang ia anggap sebagai kurangnya dukungan bagi manajer Michael Carrick. United belum menanggapi pernyataan kontroversial itu secara terbuka. Namun, Neville kini ikut mengomentari situasi tersebut. Mantan bek itu menyoroti dampak buruk yang dapat ditimbulkan komentar semacam itu di dalam skuad.

  • Manchester United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Anak-anak muda dibuat cemas

    Berbicara dalam The Overlap, Neville memperingatkan bahwa kekesalan Martinez soal tambahan pemain di lini pertahanan bisa berdampak buruk bagi para pemain muda. Ia menyebut Yoro dan Heaven sebagai dua pemain yang paling mungkin terdampak.

    Ia berkata: "Jika Anda Leny Yoro atau Ayden Heaven, pemain muda yang masih sedikit ragu apakah bisa menyesuaikan diri di tim utama, Anda akan berpikir: 'Bek tengah di tim saya yang pernah menjuarai Piala Dunia mengatakan bahwa kami seharusnya mendatangkan lebih banyak pemain agar saya tidak bermain.' Anda pasti merasa sangat gugup dan cemas."

  • Melewati batas

    Meski Neville sependapat dengan alasan di balik frustrasi Martinez, ia tidak setuju dengan keputusan sang bek tengah untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka. Menurutnya, Martinez telah melanggar aturan tak tertulis di ruang ganti.

    "Apa yang dia katakan benar, mereka seharusnya mendatangkan lebih banyak pemain bertahan," aku Neville. "Namun, sebagai pemain, Anda tidak bisa mengatakan itu. Jika Anda mengatakannya secara terbuka, Anda pada dasarnya menyatakan bahwa para pemain yang bermain bersama Anda tidak cukup bagus. Di situlah para pemain lain harus menegurnya."

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  • lisandro martinez(C)Getty Images

    Masa depan tak menentu di Old Trafford

    Dampak dari wawancara-wawancara kontroversial Martinez masih harus dilihat. Pemain timnas Argentina itu kini bisa menghadapi sanksi disipliner internal dari jajaran petinggi Manchester United, sementara masa depannya di klub tersebut tidak pasti.

    Manchester United harus segera bangkit di lapangan setelah mengalami kemunduran di Liga Champions. Sementara itu, bek-bek muda seperti Yoro dan Heaven akan berusaha membuktikan bahwa mereka siap tampil saat dibutuhkan.

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