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Gary Neville peringatkan Lisandro Martinez telah "menyakiti" para bintang Manchester United lewat omelan terbuka yang "mengejutkan"
Luapan emosi seusai pertandingan
Martinez baru-baru ini melontarkan kritik terbuka yang mengejutkan terhadap jajaran petinggi klub setelah kekalahan di Liga Champions dari Atletico Madrid. Pemain asal Argentina itu mengecam direktur sepakbola Jason Wilcox dan dewan direksi dalam dua wawancara terpisah.
Martinez mengungkapkan frustrasi mendalam atas apa yang ia anggap sebagai kurangnya dukungan bagi manajer Michael Carrick. United belum menanggapi pernyataan kontroversial itu secara terbuka. Namun, Neville kini ikut mengomentari situasi tersebut. Mantan bek itu menyoroti dampak buruk yang dapat ditimbulkan komentar semacam itu di dalam skuad.
- Getty Images Sport
Anak-anak muda dibuat cemas
Berbicara dalam The Overlap, Neville memperingatkan bahwa kekesalan Martinez soal tambahan pemain di lini pertahanan bisa berdampak buruk bagi para pemain muda. Ia menyebut Yoro dan Heaven sebagai dua pemain yang paling mungkin terdampak.
Ia berkata: "Jika Anda Leny Yoro atau Ayden Heaven, pemain muda yang masih sedikit ragu apakah bisa menyesuaikan diri di tim utama, Anda akan berpikir: 'Bek tengah di tim saya yang pernah menjuarai Piala Dunia mengatakan bahwa kami seharusnya mendatangkan lebih banyak pemain agar saya tidak bermain.' Anda pasti merasa sangat gugup dan cemas."
Melewati batas
Meski Neville sependapat dengan alasan di balik frustrasi Martinez, ia tidak setuju dengan keputusan sang bek tengah untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka. Menurutnya, Martinez telah melanggar aturan tak tertulis di ruang ganti.
"Apa yang dia katakan benar, mereka seharusnya mendatangkan lebih banyak pemain bertahan," aku Neville. "Namun, sebagai pemain, Anda tidak bisa mengatakan itu. Jika Anda mengatakannya secara terbuka, Anda pada dasarnya menyatakan bahwa para pemain yang bermain bersama Anda tidak cukup bagus. Di situlah para pemain lain harus menegurnya."
- (C)Getty Images
Masa depan tak menentu di Old Trafford
Dampak dari wawancara-wawancara kontroversial Martinez masih harus dilihat. Pemain timnas Argentina itu kini bisa menghadapi sanksi disipliner internal dari jajaran petinggi Manchester United, sementara masa depannya di klub tersebut tidak pasti.
Manchester United harus segera bangkit di lapangan setelah mengalami kemunduran di Liga Champions. Sementara itu, bek-bek muda seperti Yoro dan Heaven akan berusaha membuktikan bahwa mereka siap tampil saat dibutuhkan.
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