Martinez baru-baru ini melontarkan kritik terbuka yang mengejutkan terhadap jajaran petinggi klub setelah kekalahan di Liga Champions dari Atletico Madrid. Pemain asal Argentina itu mengecam direktur sepakbola Jason Wilcox dan dewan direksi dalam dua wawancara terpisah.

Martinez mengungkapkan frustrasi mendalam atas apa yang ia anggap sebagai kurangnya dukungan bagi manajer Michael Carrick. United belum menanggapi pernyataan kontroversial itu secara terbuka. Namun, Neville kini ikut mengomentari situasi tersebut. Mantan bek itu menyoroti dampak buruk yang dapat ditimbulkan komentar semacam itu di dalam skuad.