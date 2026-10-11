United menghadapi tekanan yang kian besar setelah imbang mengecewakan melawan Tottenham di Old Trafford. Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan yang sangat menyakitkan pada masa injury time untuk tim tamu yang bermain dengan 10 orang, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Manchester United menjadi empat pertandingan di semua kompetisi.

Para pendukung tuan rumah meluapkan kekecewaan mereka dengan mencemooh tim dengan keras saat turun minum maupun setelah laga usai. Hasil yang membuat frustrasi ini membuat tim asuhan Carrick tertahan di peringkat ke-12 klasemen Premier League.

Mantan kapten Neville kini telah menyuarakan kekhawatiran seriusnya atas arah klub saat ini. Ia percaya skuad itu harus segera menemukan cara untuk menghentikan kemerosotan performa mereka yang mendadak.