Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Gary Neville mengkritik keras lini tengah Manchester United setelah hasil imbang kontra Tottenham yang mengkhawatirkan
Frustrasi memuncak di Old Trafford
United menghadapi tekanan yang kian besar setelah imbang mengecewakan melawan Tottenham di Old Trafford. Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan yang sangat menyakitkan pada masa injury time untuk tim tamu yang bermain dengan 10 orang, memperpanjang rentetan tanpa kemenangan Manchester United menjadi empat pertandingan di semua kompetisi.
Para pendukung tuan rumah meluapkan kekecewaan mereka dengan mencemooh tim dengan keras saat turun minum maupun setelah laga usai. Hasil yang membuat frustrasi ini membuat tim asuhan Carrick tertahan di peringkat ke-12 klasemen Premier League.
Mantan kapten Neville kini telah menyuarakan kekhawatiran seriusnya atas arah klub saat ini. Ia percaya skuad itu harus segera menemukan cara untuk menghentikan kemerosotan performa mereka yang mendadak.
- Getty Images Sport
Neville menyoroti kesulitan di lini tengah
Berbicara di The Gary Neville Podcast, mantan bek itu menyoroti masalah taktik spesifik dalam susunan starter. Ia menunjuk duet lini tengah Youri Tielemans dan Kobbie Mainoo sebagai area yang menjadi kekhawatiran besar bagi tim.
"Tielemans dan Mainoo, saya rasa sekarang kita sudah cukup melihatnya," jelas Neville. "Saya tidak ingin menyudahi itu karena mungkin itu terlalu drastis, tetapi saya sudah cukup melihat untuk berpikir bahwa itu bukan lini tengah yang cukup dinamis untuk bermain di klub sepakbola ini di Premier League.
"Saya pikir mereka berdua adalah pemain bagus secara individu. Tetapi terkadang Anda hanya punya pemain-pemain yang tidak benar-benar menyatu atau tidak benar-benar cocok satu sama lain."
Mencari keseimbangan yang tepat
Carrick jelas kesulitan menemukan unit lini tengah yang padu selama periode sulit ini. Neville menyebut memasukkan personel berbeda bisa menjadi solusi atas minimnya intensitas yang sangat mencolok. Ia memuji dampak instan seorang pemain pengganti saat laga melawan Tottenham.
"Saya pikir ketika [Carlos] Baleba masuk bersama Mainoo, terlihat ada jauh lebih banyak energi," tambah Neville. "Harus ada sesuatu yang dilakukan di sana, dan yang lainnya harus segera berbenah karena mereka akan menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone dan Elland Road.
"Jika Anda tidak benar-benar siap di sana dari perspektif mental dan fisik, Anda akan ketahuan. Mereka punya beberapa hari untuk pulih, bangkit dari ini, dan kembali tancap gas, karena jika mereka tidak segera bangkit, beberapa pekan ke depan akan mengkhawatirkan."
- Getty Images
Daftar pertandingan yang berat sudah menanti
United harus segera pulih karena mereka akan menghadapi jadwal yang sangat padat dalam beberapa hari ke depan. Mereka bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Atletico Madrid asuhan Diego Simeone di Liga Champions pada Selasa malam. Setelah ujian berat di Eropa itu, mereka menuju Elland Road untuk menjalani laga rivalitas sengit Premier League melawan Leeds United pada Minggu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami