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Gary Lineker yakin Harry Kane yang 'fenomenal' bisa mengakhiri paceklik Ballon d'Or Inggris
Lineker jagokan Kane untuk meraih penghargaan individu tertinggi
Lineker telah menyatakan dukungannya kepada Kane untuk memenangi Ballon d'Or mendatang. Mantan penyerang Inggris itu memuji kapten tim nasional saat ini tersebut, dengan menyebut pencapaian terbarunya fenomenal.
Kane terus menikmati performa luar biasa bersama Bayern Munich dan Inggris. Ia baru-baru ini menyamai rekor 125 penampilan Peter Shilton di tim nasional, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 di Nations League atas Republik Ceko di Wembley.
Penyerang itu telah mencetak enam gol untuk Bayern dalam tujuh penampilan musim ini. Ini menyusul kampanye musim lalu yang menakjubkan ketika ia membukukan 61 gol untuk Bayern Munich dan 12 gol lainnya untuk negaranya.
- Getty Images Sport
Penyerang tengah modern yang komplet
Lineker meyakini Kane menawarkan jauh lebih dari sekadar ancaman mencetak gol. Berbicara dalam konferensi Leaders Week di Stamford Bridge, ia menyoroti permainan menyeluruh sang pemain 33 tahun serta etos kerjanya dalam bertahan.
"Apa yang telah dilakukan Harry Kane benar-benar luar biasa," kata Lineker, seperti dikutip Independent. "Memang benar-benar luar biasa. Dia adalah penyelesai akhir yang brilian. Dia sangat akurat dengan kedua kaki dan juga hebat dalam duel udara.
"Dia bukan sekadar pemain kotak penalti seperti saya dulu. Saya hanya berkeliaran dan sesekali mencetak gol, tetapi Anda melihatnya tadi malam, dia juga membantu membereskan keadaan di lini belakang. Dia pesepakbola yang fenomenal, sangat cerdas, sosok yang sangat baik, dan karier yang dia miliki sungguh luar biasa."
Memecahkan rekor di panggung internasional
Kane telah benar-benar mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Inggris. Jumlah golnya di level internasional kini mencapai 91 yang menakjubkan, dan pada awal tahun ini, ia melampaui Lineker untuk menjadi pencetak gol terbanyak negaranya sepanjang masa di Piala Dunia. Lineker merasa konsistensi luar biasa ini layak mendapat pengakuan global.
"Jadi, saya sangat ingin melihat dia memenangkannya (Ballon d'Or)," akunya. "Kami belum pernah memiliki pemenang Ballon d'Or karena para pemenang sebelumnya, termasuk Michael Owen dan Kevin Keegan, adalah Pemain Terbaik Eropa.
"Itu akan sangat pantas, dan pemenangnya akan antara dia atau Lamine Yamal. Jadi, semoga dia (Kane) akan memenangkan Ballon d'Or, dan yang lebih penting lagi, semoga suatu hari dia akan memenangkan sesuatu bersama Inggris."
- Getty Images Sport
Malam bersejarah menanti di London
Kane akan segera mengetahui apakah ia sudah berbuat cukup untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut. Upacara edisi ke-70 Ballon d'Or akan digelar pada 26 Oktober. Sebagai bentuk penghormatan khusus, acara mendatang itu akan diselenggarakan di London. Lokasi ini dipilih untuk mengenang pemenang pertama penghargaan tersebut, ikon sepak bola Inggris Sir Stanley Matthews.
Sampai saat itu, Kane akan tetap fokus pada tugasnya bersama klub di Jerman. Bintang Bayern itu akan berusaha mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol saat memburu trofi besar di kompetisi domestik dan Eropa.
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