Lineker telah menyatakan dukungannya kepada Kane untuk memenangi Ballon d'Or mendatang. Mantan penyerang Inggris itu memuji kapten tim nasional saat ini tersebut, dengan menyebut pencapaian terbarunya fenomenal.

Kane terus menikmati performa luar biasa bersama Bayern Munich dan Inggris. Ia baru-baru ini menyamai rekor 125 penampilan Peter Shilton di tim nasional, dengan mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 di Nations League atas Republik Ceko di Wembley.

Penyerang itu telah mencetak enam gol untuk Bayern dalam tujuh penampilan musim ini. Ini menyusul kampanye musim lalu yang menakjubkan ketika ia membukukan 61 gol untuk Bayern Munich dan 12 gol lainnya untuk negaranya.