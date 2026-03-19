Galatasaray mengancam akan menggugat Liverpool terkait cedera parah yang dialami Noa Lang
Keadaan darurat medis Lang dan gugatan hukum Galatasaray
Pada menit ke-76 pertandingan Rabu lalu, pemain berusia 26 tahun itu bertabrakan dengan papan iklan, lalu terjatuh ke lantai sambil meringis kesakitan dan memegangi tangan kanannya yang terluka. Lang dihibur oleh Alisson Becker dan Virgil van Dijk saat tim medis merawatnya, sebelum akhirnya diberi oksigen dan dibawa keluar lapangan dengan tandu.
Eray Yazga, sekretaris jenderal Galatasaray, mengonfirmasi niat hukum tersebut setelah kejadian darurat tersebut, dengan menyatakan: “Kami mengajukan keluhan kepada perwakilan UEFA setelah pertandingan. Mereka juga melakukan penyelidikan. UEFA akan mengevaluasi masalah ini. Kami sedang berdiskusi dengan pengacara. Kami akan mengajukan gugatan ganti rugi kepada UEFA. Kami akan meminta agar kerugian kami dalam hal gaji dihapuskan.”
Pemain menjalani operasi darurat
Setelah mengalami cedera tersebut, Lang menjalani operasi untuk menyelamatkan jari yang terluka. Meskipun terjadi insiden itu, ia berusaha menenangkan para penggemar melalui media sosial dengan menulis: “Hal-hal seperti ini memang bisa terjadi. Operasinya berjalan lancar! Terima kasih atas semua pesannya.”** Namun, pihak Galatasaray tetap marah dan menuntut agar gaji sang pemain tetap dibayarkan selama ia absen karena apa yang mereka sebut sebagai bahaya yang sebenarnya bisa dicegah di stadion.
Setelah kejadian tersebut, staf Anfield terlihat memeriksa area tempat Lang mengalami cedera yang mengejutkan itu. Namun, masih belum jelas apakah papan iklan tersebut dalam kondisi berbahaya atau apakah insiden tersebut hanyalah kecelakaan yang tidak disengaja.
Kesaksian para saksi mata mengenai cedera yang 'mengerikan'
Suasana di lapangan dipenuhi kekhawatiran yang mendalam. Jeremie Frimpong dari Liverpool mengungkapkan detail yang mengejutkan, dengan mengatakan: “Ketika saya menghampiri Noa Lang, beberapa orang memberitahu saya bahwa separuh jarinya terputus. Dia merasakan sakit yang luar biasa.” Insiden traumatis tersebut membayangi malam yang dominan bagi The Reds, saat Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mo Salah — yang sebelumnya gagal mengeksekusi penalti — semuanya mencetak gol.
Setelah penampilan yang sangat efektif itu, Liverpool kini akan menghadapi Paris Saint-Germain di perempat final Liga Champions, setelah tim Prancis tersebut memastikan tempat mereka dengan mengalahkan Chelsea.
Tanggapan UEFA dan tinjauan keselamatan
Menanggapi hal tersebut, UEFA mengonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki tata letak fasilitas di pinggir lapangan. Dalam sebuah pernyataan disebutkan: “UEFA telah meninjau keadaan yang menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan tersebut... dan akan meninjau tata letak fasilitas di pinggir lapangan, termasuk papan LED, pada semua pertandingan mendatang. Kami mendoakan agar Noa Lang segera pulih sepenuhnya.”
