Pengkas Gaji Besar-Besaran Demi Bisa Pindah, Marc-Andre Ter Stegen Bersiap Keluar Dari Barcelona

Saga panjang yang mengelilingi masa depan departemen penjaga gawang Barcelona tampaknya telah mencapai kesimpulannya. Menurut Cadena SER, kesepakatan definitif telah tercapai antara Barcelona, Girona dan Ter Stegen yang akan membuat penjaga gawang internasional Jerman tersebut berganti tim dari Catalonia untuk sisa musim ini. Kesepakatan tersebut, yang sekarang berada di tahap akhir dengan hanya detail minor yang perlu disepakati, akan membuat penjaga gawang veteran tersebut bermain sebagai pinjaman di Montilivi hingga Juni.

Langkah ini terjadi setelah beberapa minggu negosiasi kompleks di mana masalah keuangan menjadi kendala utama. Girona, yang beroperasi dengan anggaran yang jauh lebih kecil daripada tetangga mereka yang terkenal, tidak dapat menyamai paket gaji Ter Stegen yang substansial di Barcelona. Namun, kebuntuan itu dipecahkan oleh pemain itu sendiri. Menyadari bahwa situasinya di Camp Nou tidak mungkin berubah di bawah manajer Hansi Flick, Ter Stegen sepakat untuk "memaafkan" sebagian besar gajinya.

Dengan melepaskan persentase signifikan dari penghasilannya, Ter Stegen membuat dirinya lebih terjangkau bagi Girona. Kesepakatan ini terstruktur sedemikian rupa sehingga Girona akan membayar sekitar €1 juta untuk gajinya - angka yang mewakili batas finansial mereka. Kompromi ini memungkinkan ketiga pihak mencapai tujuan mereka: Barcelona melepaskan pemain bergaji tinggi yang tidak lagi menjadi starter, Girona mendapatkan pengganti kelas dunia, dan pemain mendapatkan awal yang baru.