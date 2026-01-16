Getty Images Sport
Pengkas Gaji Besar-Besaran Demi Bisa Pindah, Marc-Andre Ter Stegen Bersiap Keluar Dari Barcelona
Kesepakatan tercapai: Kesepakatan tiga arah untuk Ter Stegen
Saga panjang yang mengelilingi masa depan departemen penjaga gawang Barcelona tampaknya telah mencapai kesimpulannya. Menurut Cadena SER, kesepakatan definitif telah tercapai antara Barcelona, Girona dan Ter Stegen yang akan membuat penjaga gawang internasional Jerman tersebut berganti tim dari Catalonia untuk sisa musim ini. Kesepakatan tersebut, yang sekarang berada di tahap akhir dengan hanya detail minor yang perlu disepakati, akan membuat penjaga gawang veteran tersebut bermain sebagai pinjaman di Montilivi hingga Juni.
Langkah ini terjadi setelah beberapa minggu negosiasi kompleks di mana masalah keuangan menjadi kendala utama. Girona, yang beroperasi dengan anggaran yang jauh lebih kecil daripada tetangga mereka yang terkenal, tidak dapat menyamai paket gaji Ter Stegen yang substansial di Barcelona. Namun, kebuntuan itu dipecahkan oleh pemain itu sendiri. Menyadari bahwa situasinya di Camp Nou tidak mungkin berubah di bawah manajer Hansi Flick, Ter Stegen sepakat untuk "memaafkan" sebagian besar gajinya.
Dengan melepaskan persentase signifikan dari penghasilannya, Ter Stegen membuat dirinya lebih terjangkau bagi Girona. Kesepakatan ini terstruktur sedemikian rupa sehingga Girona akan membayar sekitar €1 juta untuk gajinya - angka yang mewakili batas finansial mereka. Kompromi ini memungkinkan ketiga pihak mencapai tujuan mereka: Barcelona melepaskan pemain bergaji tinggi yang tidak lagi menjadi starter, Girona mendapatkan pengganti kelas dunia, dan pemain mendapatkan awal yang baru.
Ambisi Piala Dunia mendorong pengorbanan finansial yang drastis
Motivasi utama di balik kesediaan Ter Stegen untuk mengurangi gajinya adalah murni karena alasan olahraga. Seiring Piala Dunia 2026 yang menjulang musim panas ini, penjaga gawang tersebut sangat menyadari bahwa duduk di bangku cadangan adalah hal yang fatal bagi ambisi internasionalnya. Meskipun telah menjadi bagian tetap dalam tim Jerman selama satu dekade, tempatnya di skuad jauh dari jaminan tanpa menit bermain reguler di domestik, dan ia bertekad untuk membela warna negara di turnamen di Amerika Utara.
Pada usia 33 tahun, musim panas ini kemungkinan merupakan kesempatan terakhirnya untuk tampil menonjol di panggung global. Keputusan untuk pindah ke Girona adalah taruhan yang dihitung untuk membuktikan kebugaran dan bentuknya kepada pelatih Jerman, Julian Nagelsmann. Dia membutuhkan panggung untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih dari cedera yang dialaminya belakangan ini dan masih bisa tampil di level elit.
Akhir dari sebuah era: Kalah dalam pertarungan melawan Joan Garcia
Kepergian Ter Stegen menandai akhir yang suram dari karier gemilangnya di Barcelona. Meskipun mengenakan ban kapten, statusnya dalam skuad telah menurun musim ini. Peningkatan pemain baru Joan Garcia menjadi katalisator bagi perubahan kepemimpinan ini.
Ter Stegen hanya tampil sekali musim ini sejak pemulihannya, tampil dalam pertandingan Copa del Rey melawan Guadalajara. Ketika menghadapi pertandingan krusial - Piala Super Spanyol dan pertandingan putaran 16 besar melawan Racing Santander - Flick dengan tegas memilih Garcia. Kebijakan pemilihan ini mengirimkan pesan jelas kepada Ter Stegen: pada usia 33 tahun, ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana inti manajer.
Ada juga laporan tentang gesekan di belakang layar. Ketegangan dilaporkan muncul awal musim ini terkait pendaftaran pemain, dengan dugaan bahwa waktu pemulihan Ter Stegen dari cedera menyebabkan masalah administratif bagi klub. Masalah di luar lapangan ini, ditambah dengan penurunan performa setelah kembalinya ke kebugaran, menciptakan lingkungan di mana perpisahan menjadi pilihan terbaik bagi klub dan pemain.
Krisis penjaga gawang Girona
Bagi Girona, akuisisi penjaga gawang dengan silsilah seperti Ter Stegen adalah sebuah keuntungan besar, bahkan jika itu hanya solusi jangka pendek. Klub ini sedang melewati periode sulit dengan penjaga gawang mereka sendiri. Paulo Gazzaniga, yang saat ini menjadi kiper utama, sedang mengalami penurunan performa, sehingga manajer Míchel mencari kompetisi untuk menjaga standar agar tetap tinggi dengan kepergian Dominik Livakovic yang sudah direncanakan.
€1 juta yang telah dialokasikan Girona untuk Ter Stegen sebenarnya adalah anggaran yang mereka alokasikan untuk gaji Livakovic. Dengan mengalokasikan kembali dana ini kepada pemain yang lapar akan penebusan, Girona mungkin telah melakukan salah satu langkah paling cerdik pada jendela transfer Januari ini. Saat dokumen akhir dibuat, penggemar di Montilivi akan dengan antusias menantikan kedatangan pemenang Liga Champions yang memiliki segalanya untuk dibuktikan.
