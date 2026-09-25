Kapten Denmark Pierre-Emile Hojbjerg berbicara kepada wartawan di Ullevaal Stadion dengan penilaian yang mengejutkan dan blak-blakan setelah kekalahan 3-2 dari Norwegia di UEFA Nations League. Gelandang Marseille itu mengakui bahwa kemitraannya di lini tengah bersama Morten Hjulmand memang tidak berfungsi efektif untuk tim nasional.

Meski Hojbjerg mencoba mengambil peran box-to-box yang lebih maju di Oslo, Denmark kesulitan mempertahankan kendali di area tengah.

Pemain berusia 29 tahun itu mengakui bahwa perubahan taktis dalam struktur tim sangat mendesak diperlukan.