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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Gajah di dalam ruangan!' - Mengapa kapten Denmark Pierre-Emile Hojbjerg meminta dicadangkan

P. Hoejbjerg
Denmark
UEFA Nations League A

Kapten Denmark Pierre-Emile Hojbjerg membuat pengakuan jujur setelah timnya kalah 3-2 dari Norwegia, dengan menyatakan bahwa duet gelandang tengahnya bersama Morten Hjulmand tidak berjalan efektif. Gelandang itu mendesak pelatih kepala Brian Riemer untuk memilih satu pemain dan mencadangkan yang lain demi kepentingan tim.

  • Hojbjerg mengakui kemitraan lini tengah dengan Hjulmand gagal

    Kapten Denmark Pierre-Emile Hojbjerg berbicara kepada wartawan di Ullevaal Stadion dengan penilaian yang mengejutkan dan blak-blakan setelah kekalahan 3-2 dari Norwegia di UEFA Nations League. Gelandang Marseille itu mengakui bahwa kemitraannya di lini tengah bersama Morten Hjulmand memang tidak berfungsi efektif untuk tim nasional.

    Meski Hojbjerg mencoba mengambil peran box-to-box yang lebih maju di Oslo, Denmark kesulitan mempertahankan kendali di area tengah.

    Pemain berusia 29 tahun itu mengakui bahwa perubahan taktis dalam struktur tim sangat mendesak diperlukan.

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    Kapten mendesak Brian Riemer untuk mencadangkan seorang gelandang

    Menjelang 100 penampilan senior untuk negaranya, Hojbjerg meminta pelatih kepala Brian Riemer untuk mengambil keputusan taktis yang sulit. Ia menyatakan bahwa sang manajer harus memilih antara dirinya atau Hjulmand sebagai jangkar utama, seraya menegaskan bahwa ia akan menerima peran sebagai pemain pengganti jika itu demi kepentingan terbaik skuad.

    Hojbjerg mengakui bahwa memainkan dua gelandang dengan profil yang identik menciptakan dinamika yang canggung di lapangan.

    "Masalah yang paling jelas adalah Anda punya dua tipe pemain yang sama di lini tengah, kan?" kata Hojbjerg. "Mungkin pelatih harus memilih satu dan mencoret yang lain, lalu pada akhirnya kami harus memikirkan kepentingan terbaik tim dan bukan kepentingan kami sendiri."

  • Kapten kecam kelengahan lini belakang atas gol penentu kemenangan Haaland

    Di luar masalah di lini tengah, Hojbjerg mengkritik koordinasi pertahanan Denmark saat menghadapi situasi bola mati Norwegia. Ia mengungkapkan frustrasinya atas gol penentu kemenangan, ketika Erling Haaland dibiarkan tanpa kawalan di dalam kotak penalti untuk menuntaskan umpan silang datar dari sepak pojok pendek.

    Sang kapten menegaskan bahwa membiarkan penyerang elite dunia itu memiliki kebebasan penuh dari situasi bola mati tidak bisa diterima di level internasional.

    "Anda tidak bisa membiarkan striker terbaik di dunia berdiri bebas menyambut bola datar dari sepak pojok," tambah Hojbjerg. "Itu sama sekali tidak cukup bagus."

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    Denmark bersiap menjamu Wales di Parken

    Denmark berupaya memperbaiki masalah taktis mereka menjelang pertandingan Grup A4 hari Minggu melawan Wales di Parken, Kopenhagen. Riemer harus memutuskan apakah akan mengubah struktur gelandang tengahnya atau mencadangkan salah satu pemimpin utamanya demi memulihkan keseimbangan.

    Skuad Denmark menyelesaikan perjalanan kembali ke Kopenhagen untuk memulai persiapan pertandingan.

    Denmark menargetkan kemenangan meyakinkan di kandang untuk mengawali kampanye Nations League mereka.

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