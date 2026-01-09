Getty Images Sport
Akankah Gabriel Martinelli Kena Skorsing? Tindakan Kontroversialnya Saat Conor Bradley Alami Cedera Di Laga Arsenal Vs Liverpool Sedang Ditinjau
Tidak ada tindakan retrospektif
Martinelli tidak diharapkan menerima hukuman lebih lanjut dari Asosiasi Sepak Bola (FA) meskipun mendorong Bradley saat bek Liverpool tersebut mengalami cedera. Insiden tersebut terjadi di saat-saat terakhir dari pertandingan goalless draw yang tegang antara dua raksasa Liga Premier.
Bradley mengalami cedera saat mencoba membersihkan bola dekat garis tepi tanpa ada tantangan. Saat bek tersebut tergeletak di lapangan, Martinelli awalnya menjatuhkan bola di atasnya. Beberapa saat kemudian, saat melihat Bradley bergerak untuk berguling lebih jauh ke dalam lapangan, yang tampaknya untuk menghentikan permainan, winger Arsenal tersebut mendorong pemain itu keluar lapangan.
Reaksinya instan, dengan para pemain Liverpool bergegas untuk menghadapi Martinelli, mendorongnya menjauh dari rekan setim mereka yang terluka. Wasit Anthony Taylor melihat pelanggaran tersebut dan memberi kartu kuning kepada pemain Brasil itu atas tindakannya.
Berdasarkan peraturan FA, insiden yang dilihat dan ditangani oleh pejabat pertandingan pada saat itu umumnya tidak dikenakan tindakan retrospektif. Karena Taylor memasukkan pemesanan dalam laporan pertandingannya, kasus ini dianggap ditutup, yang berarti Martinelli akan tersedia untuk pertandingan Arsenal yang akan datang.
'Saya tidak mengerti bahwa dia terluka serius'
Setelah pertandingan, Martinelli menggunakan media sosial untuk menangani insiden tersebut secara langsung. Pemain berusia 24 tahun itu mengeluarkan permintaan maaf publik, menjelaskan bahwa tindakannya lahir dari "panasnya momen" dan kesalahpahaman mengenai kondisi fisik Bradley.
Martinelli mengakui melakukan kontak tetapi bersikeras bahwa dia tidak menyadari keseriusan cedera bek tersebut pada saat itu.
"Saya benar-benar tidak mengerti dia terluka parah dalam panasnya momen," tulis Martinelli di akun Instagram resminya. "Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyesal telah bereaksi. Mengirim harapan terbaik saya lagi kepada Conor untuk pemulihan cepat."
Pernyataan maaf tersebut menunjukkan bahwa pemain sayap tersebut percaya bahwa Bradley berusaha mengulur waktu untuk mengamankan hasil imbang, sebuah taktik umum di menit-menit akhir pertandingan dengan taruhan tinggi.
Slot menyalahkan budaya mengulur waktu
Mengejutkan, manajer Liverpool Arne Slot memberikan pandangan simpatik mengenai insiden tersebut selama tugas pasca-pertandingannya. Alih-alih mengutuk pemain Arsenal tersebut, bos The Reds menyarankan bahwa budaya boros waktu yang berlaku dalam sepak bola modern adalah penyebab utama temperamen yang memanas.
Slot mengakui bahwa meskipun tindakan itu terlihat buruk, dia memahami frustrasi seorang pemain menyerang yang mengejar gol di waktu tambahan.
"Saya tidak mengenal Gabriel Martinelli, tapi dia tampak sebagai orang yang baik," kata Slot. "Saya pikir masalah baginya - dan ini adalah masalah secara umum dalam sepak bola - adalah ada begitu banyak pemborosan waktu dan pemain berpura-pura cedera di bagian akhir permainan dan selama pertandingan, sehingga Anda bisa terkadang merasa kesal jika Anda ingin mencoba mencetak gol yang Anda pikir pemain tersebut sedang memboroskan waktu."
Manajer Belanda itu menyimpulkan bahwa dalam lingkungan bertekanan tinggi pada menit ke-94, pemikiran rasional sering kali hilang. "Anda tidak bisa meminta Martinelli berpikir dengan begitu jernih pada menit ke-94," tambahnya.
Arteta membela karakter pemainnya
Manajer Arsenal Mikel Arteta juga membela penyerangnya. Berbicara kepada pers, Arteta menekankan temperamen Martinelli yang biasanya, menggambarkannya sebagai "orang yang baik" yang kemungkinan bertindak tanpa niat buruk.
Seperti Slot, Arteta menyarankan bahwa pemain sayap itu mungkin tidak memahami keseriusan kondisi Bradley dalam kekacauan mendekati peluit akhir.
"Mengenal Gabi, jika ada yang mengenal Gabi, dia adalah orang yang luar biasa, dan mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi," jelas Arteta.
"Saya harap Conor juga [baik-baik saja], saya akan berbicara dengannya sekarang untuk memahami itu, tetapi mungkin dia tidak menyadari apa yang terjadi."
