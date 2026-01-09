Akankah Gabriel Martinelli Kena Skorsing? Tindakan Kontroversialnya Saat Conor Bradley Alami Cedera Di Laga Arsenal Vs Liverpool Sedang Ditinjau

Martinelli tidak diharapkan menerima hukuman lebih lanjut dari Asosiasi Sepak Bola (FA) meskipun mendorong Bradley saat bek Liverpool tersebut mengalami cedera. Insiden tersebut terjadi di saat-saat terakhir dari pertandingan goalless draw yang tegang antara dua raksasa Liga Premier.

Bradley mengalami cedera saat mencoba membersihkan bola dekat garis tepi tanpa ada tantangan. Saat bek tersebut tergeletak di lapangan, Martinelli awalnya menjatuhkan bola di atasnya. Beberapa saat kemudian, saat melihat Bradley bergerak untuk berguling lebih jauh ke dalam lapangan, yang tampaknya untuk menghentikan permainan, winger Arsenal tersebut mendorong pemain itu keluar lapangan.

Reaksinya instan, dengan para pemain Liverpool bergegas untuk menghadapi Martinelli, mendorongnya menjauh dari rekan setim mereka yang terluka. Wasit Anthony Taylor melihat pelanggaran tersebut dan memberi kartu kuning kepada pemain Brasil itu atas tindakannya.

Berdasarkan peraturan FA, insiden yang dilihat dan ditangani oleh pejabat pertandingan pada saat itu umumnya tidak dikenakan tindakan retrospektif. Karena Taylor memasukkan pemesanan dalam laporan pertandingannya, kasus ini dianggap ditutup, yang berarti Martinelli akan tersedia untuk pertandingan Arsenal yang akan datang.