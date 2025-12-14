AFP
Gabriel Jesus Tinggalkan Arsenal?! AC Milan Pantau Striker Brasil Jelang Potensi Transfer Januari Usai Pulih Cedera
Jesus Bahagia Bisa Kembali Setelah Cedera Lama
Awal pekan ini, Jesus akhirnya kembali beraksi untuk Arsenal setelah hampir setahun absen saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Liga Champions melawan Club Brugge. Penyerang Brasil itu bermain selama 30 menit terakhir namun tampak mengesankan saat kembali.
Menyusul comeback-nya ke sepakbola kompetitif, Jesus mengatakan kepada Arsenal.com: "Dalam tiga bulan pertama, saya memiliki banyak keraguan di kepala saya, dan kemudian saya bisa lebih fokus pada apa yang Tuhan inginkan dari saya. Semua orang mengharapkan saya untuk mencetak gol, dan jelas, saya ingin mencetak gol."
"Saya punya beberapa peluang, tetapi bahkan dengan itu, saya sangat senang dan puas, karena untuk kembali dan kemudian mendapatkan beberapa sentuhan seperti malam ini, lalu cara saya bergerak, cara saya menahan bola... Jadi dengan 11 bulan berjuang sendiri dan kemudian merasa takut untuk kembali, mungkin dengan beberapa keterbatasan, hanya untuk berjalan keluar dan bermain dengan teman-teman, saya sangat senang. Saya merasa lebih dari siap. Jadi, saya di sini untuk mengatakan Tuhan menyelamatkan hidup saya."
Mikel Arteta juga senang menyambut kembalinya penyerang bintangnya saat sang manajer berkata: "Saya pikir dia membawa sesuatu yang lain, dan saya sangat senang melihatnya. Gabi memiliki kualitas yang sangat istimewa, yaitu dia tiba-tiba menghubungkan semua orang di sekitarnya, dan itu adalah sesuatu yang kami sebagai tim butuhkan, dan itu akan membuat kami lebih baik."
"Sangat bahagia untuknya, saya pikir Anda bisa melihat betapa kami semua mencintainya. Ini adalah perjalanan yang sangat, sangat sulit dan panjang. Selama 11 bulan dia berjuang melawan cedera lain yang sangat sulit dan melihatnya kembali dengan senyum itu, dengan energi itu, dan dengan kualitas itu dalam penampilan pertamanya bersama kami adalah sesuatu yang sangat mengesankan dan kami semua senang untuknya."
AC Milan Siapkan Langkah untuk Jesus
Menurut Corriere dello Sport, AC Milan telah mengarahkan pandangan mereka pada bintang The Gunners yang baru kembali itu sebagaimana mereka ingin merekrut penyerang tersebut dengan status pinjaman di jendela transfer Januari.
Transfer permanen tidak mungkin dilakukan bagi raksasa Italia tersebut, yang memiliki keterbatasan finansial sendiri, selagi kepindahan sementara (pinjaman) juga terlihat sulit, mengingat gaji Jesus saat ini. Pemain internasional Selecao itu saat ini berpenghasilan kotor €16 juta per tahun di Stadion Emirates, yang jauh lebih besar dari yang mampu ditawarkan AC Milan kepada Jesus.
Meski gaji bisa menjadi penghalang dalam transfer, juga benar bahwa Jesus akan tetap lapar akan lebih banyak pertandingan, dengan hanya beberapa bulan tersisa menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dengan adanya Viktor Gyokeres di pihak mereka dan kemampuan Mikel Merino untuk sering bersinar sebagai penyerang darurat, Jesus mungkin memutuskan dia perlu pindah demi peluang bermain lebih banyak.
Jesus Diprediksi Keluar dari Arsenal?
Bulan lalu, legenda Arsenal Nigel Winterburn sempat menyinggung bahwa Gabriel Martinelli dan Jesus, bersama Ben White dan Ethan Nwaneri, mungkin diizinkan meninggalkan Arsenal pada Januari.
Berbicara dalam asosiasi dengan BetBrain, GOAL, ketika ditanya apakah Martinelli dan Jesus akan pindah, ikon klub itu berkata: “Saya pribadi tidak berpikir mereka akan pergi. Karena, bagi saya, apa yang ingin Anda lihat dari skuad pada hari pertandingan adalah starting XI, tetapi kemudian melihat bangku cadangan ketika keadaan tidak senyaman yang Anda inginkan, pemain mana yang bisa masuk dan memberikan dampak - baik itu secara defensif atau opsi menyerang?"
"Saya menyarankan bahwa Mikel Arteta, untuk sisa musim ini dengan pertandingan yang kami miliki, akan menginginkan semua orang kembali bugar. Jesus adalah opsi hebat untuk dimiliki. Saya tidak melihat pemain kami pergi pada Januari. Mungkin musim depan, tapi saya tidak melihat siapa pun pergi pada Januari.”
Apa Selanjutnya untuk Arsenal?
Setelah menang tipis atas Wolves di Liga Primer, yang membantu mereka memperpanjang keunggulan di puncak klasemen menjadi lima poin, pasukan Arteta akan kembali beraksi pada 20 Desember saat mereka mengunjungi Merseyside untuk menghadapi Everton.
