Gabriel Jesus Tinggalkan Arsenal?! AC Milan Pantau Striker Brasil Jelang Potensi Transfer Januari Usai Pulih Cedera

Awal pekan ini, Jesus akhirnya kembali beraksi untuk Arsenal setelah hampir setahun absen saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Liga Champions melawan Club Brugge. Penyerang Brasil itu bermain selama 30 menit terakhir namun tampak mengesankan saat kembali.

Menyusul comeback-nya ke sepakbola kompetitif, Jesus mengatakan kepada Arsenal.com: "Dalam tiga bulan pertama, saya memiliki banyak keraguan di kepala saya, dan kemudian saya bisa lebih fokus pada apa yang Tuhan inginkan dari saya. Semua orang mengharapkan saya untuk mencetak gol, dan jelas, saya ingin mencetak gol."

"Saya punya beberapa peluang, tetapi bahkan dengan itu, saya sangat senang dan puas, karena untuk kembali dan kemudian mendapatkan beberapa sentuhan seperti malam ini, lalu cara saya bergerak, cara saya menahan bola... Jadi dengan 11 bulan berjuang sendiri dan kemudian merasa takut untuk kembali, mungkin dengan beberapa keterbatasan, hanya untuk berjalan keluar dan bermain dengan teman-teman, saya sangat senang. Saya merasa lebih dari siap. Jadi, saya di sini untuk mengatakan Tuhan menyelamatkan hidup saya."

Mikel Arteta juga senang menyambut kembalinya penyerang bintangnya saat sang manajer berkata: "Saya pikir dia membawa sesuatu yang lain, dan saya sangat senang melihatnya. Gabi memiliki kualitas yang sangat istimewa, yaitu dia tiba-tiba menghubungkan semua orang di sekitarnya, dan itu adalah sesuatu yang kami sebagai tim butuhkan, dan itu akan membuat kami lebih baik."

"Sangat bahagia untuknya, saya pikir Anda bisa melihat betapa kami semua mencintainya. Ini adalah perjalanan yang sangat, sangat sulit dan panjang. Selama 11 bulan dia berjuang melawan cedera lain yang sangat sulit dan melihatnya kembali dengan senyum itu, dengan energi itu, dan dengan kualitas itu dalam penampilan pertamanya bersama kami adalah sesuatu yang sangat mengesankan dan kami semua senang untuknya."