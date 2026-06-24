Gabriel Jesus siap bergabung dengan Juventus dan Milan, namun gajinya belum ditentukan

Mengenai biaya, perlu diingat bahwa dalam transfer sebelumnya, GJ dibeli seharga 32 juta pada tahun 2016 (saat berusia 19 tahun) oleh Manchester City dari Palmeiras, dan kemudian pada tahun 2022 ia pindah dari City ke Arsenal dengan nilai transfer 45 juta. Saat ini, dengan mempertimbangkan usia, cedera, dan masa kontrak yang akan berakhir dalam satu tahun, realistis untuk memperkirakan bahwa nilai pemain Brasil ini tidak akan melebihi 20 juta, angka yang terjangkau baik bagi kas Juventus maupun Milan, yang keduanya sedang mencari penyerang.





Masalah lain adalah gaji pemain Brasil tersebut, yang di Arsenal mencapai sekitar 20 juta per musim termasuk bonus, angka yang jelas di luar standar pasar sepak bola Italia. Untuk bermain di Serie A, Gabriel Jesus harus bersedia menerima penurunan gaji, selain penurunan level permainan, dengan puas menerima ‘hanya’ 5/6 juta per musim. Masalah gaji ini membuat kedatangan Gabriel Jesus ke Italia tampaknya lebih mungkin, dan lebih realistis, terjadi setahun lagi, dengan status bebas transfer, daripada pada musim panas ini.



