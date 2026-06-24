"Bagi sepak bola Italia, Gabriel Jesus akan menjadi rekrutan yang hebat. Menurut saya, dia akan cocok baik di Juventus maupun di Milan." Pernyataan dan pemikiran tersebut disampaikan oleh Antonio Careca, mantan penyerang Brasil yang memiliki catatan prestasi gemilang di Serie A, dengan 221 pertandingan dan 96 gol bersama Napoli antara tahun 1987 dan 1993, serta meraih satu gelar Scudetto, satu Piala UEFA, dan satu Piala Super Italia. Berbicara tentang rekan senegaranya, Careca menambahkan: "Seseorang dengan karakteristik seperti dia bisa tampil sangat baik di Italia."
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Gabriel Jesus siap bergabung dengan Juventus dan Milan, namun gajinya belum ditentukan
STATISTIK GABRIEL JESUS
Apakah kedatangan Gabriel Jesus ke Italia benar-benar mungkin dan dapat terwujud? Lahir pada tahun 1997, penyerang asal Brasil ini baru saja menyelesaikan musim keempatnya bersama Arsenal, klub yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2027. Juga karena cedera, dalam beberapa tahun terakhir performa Gabriel Jesus, dalam hal statistik individu, mengalami penurunan drastis. Musim 2019-20, salah satu dari enam musim yang ia jalani bersama Manchester City, adalah musim di mana mantan pemain Palmeiras ini mencetak jumlah gol terbanyak: 23 gol. Sejak saat itu, performanya menurun: 14 gol pada musim 2020-21 (Manchester City), 13 gol pada musim 2021-22 (Manchester City), 11 gol pada musim 2022-23 (Arsenal), 8 gol pada musim 2023-24 (Arsenal), 7 gol pada musim 2024-25 (Arsenal), dan 5 gol pada musim 2025-26 (Arsenal). Secara total, sepanjang kariernya, pemain kelahiran São Paulo tahun 1987 ini telah mencetak 154 gol dalam 440 pertandingan bersama klub-klubnya, serta 19 gol dalam 64 pertandingan bersama tim nasional (penampilan terakhirnya bersama Seleçao pada tahun 2023).
SAAT PENURUNAN PERINGKAT
Satu tahun menjelang habisnya kontraknya, dan dengan performa yang terus menurun, mungkin sudah saatnya bagi Gabriel Jesus untuk pindah ke liga yang tidak seketat dan sekompetitif Liga Premier. Dan Serie A, yang lebih mengutamakan taktik namun dengan tempo permainan dan kualitas rata-rata yang jauh lebih rendah dibandingkan liga utama Inggris, mungkin menjadi tujuan ideal bagi Gabriel Jesus yang kini mendekati usia 30 tahun. Seperti yang dikatakan Careca: "Dengan karakteristiknya, dia bisa tampil bagus di Italia".
BIAYA
Mengenai biaya, perlu diingat bahwa dalam transfer sebelumnya, GJ dibeli seharga 32 juta pada tahun 2016 (saat berusia 19 tahun) oleh Manchester City dari Palmeiras, dan kemudian pada tahun 2022 ia pindah dari City ke Arsenal dengan nilai transfer 45 juta. Saat ini, dengan mempertimbangkan usia, cedera, dan masa kontrak yang akan berakhir dalam satu tahun, realistis untuk memperkirakan bahwa nilai pemain Brasil ini tidak akan melebihi 20 juta, angka yang terjangkau baik bagi kas Juventus maupun Milan, yang keduanya sedang mencari penyerang.
Masalah lain adalah gaji pemain Brasil tersebut, yang di Arsenal mencapai sekitar 20 juta per musim termasuk bonus, angka yang jelas di luar standar pasar sepak bola Italia. Untuk bermain di Serie A, Gabriel Jesus harus bersedia menerima penurunan gaji, selain penurunan level permainan, dengan puas menerima ‘hanya’ 5/6 juta per musim. Masalah gaji ini membuat kedatangan Gabriel Jesus ke Italia tampaknya lebih mungkin, dan lebih realistis, terjadi setahun lagi, dengan status bebas transfer, daripada pada musim panas ini.