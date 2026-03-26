Gabriel Jesus kembali ke Palmeiras setelah mendapat izin dari Arsenal
Arsenal mengizinkan Jesus cuti
Pemain berusia 28 tahun itu terlihat sedang menjalani latihan fisik di markas klub Brasil tersebut saat sedang cuti dari Arsenal. Jesus tetap menjadi sosok yang dicintai di kalangan pendukung setia Palmeiras, karena ia merupakan pemain pertama dari akademi klub tersebut yang dijual dengan nilai transfer besar di era modern, saat ia bergabung dengan Manchester City pada 2017 dengan biaya transfer sebesar €32,75 juta.
Yesus pulang ke 'rumah'
Meskipun saat ini fokusnya tertuju pada upaya Arsenal meraih gelar juara, Jesus secara terbuka mengungkapkan rasa keterikatannya pada Palmeiras di São Paulo, yang mungkin mengisyaratkan kemungkinan kembalinya dia di masa depan.
Berbicara kepada Globo Esporte tentang waktunya di tempat latihan, Gabriel Jesus mengatakan: "Saya selalu memastikan untuk berada di tempat latihan selama jeda sepanjang karier saya. Saya pikir Anda bisa menikmati banyak hal, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih, tanpa mengabaikan kesehatan dan kebugaran Anda. "Semua orang tahu bahwa Palmeiras seperti rumah saya, di situlah saya tumbuh besar, dan pintu selalu terbuka bagi saya untuk datang ke klub, itu bukan rahasia lagi. Arsenal dan Palmeiras memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka setuju untuk mengizinkan saya berlatih di sini."
Kesuksesan dan kebangkitan di Liga Premier
Sejak meninggalkan Brasil, Jesus telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain Brasil paling konsisten dalam sejarah Liga Premier. Setelah menjalani masa yang sukses di Manchester City, ia pindah ke Arsenal, di mana ia menjadi bagian penting dari lini serang asuhan Mikel Arteta, meski harus berjuang melawan cedera lutut serius jangka panjang yang dideritanya pada akhir 2024.
Pada 2026, sang penyerang telah menemukan kembali ketajamannya, dengan mencetak empat gol dan satu assist serta rata-rata kontribusi gol yang mengesankan setiap 120 menit. Saat ini, ia berada di ambang pencapaian sejarah sebagai pemain Brasil dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Liga Premier; dengan 78 gol, ia hanya tertinggal empat gol dari rekor yang saat ini dipegang oleh mantan bintang Liverpool, Roberto Firmino.
Arsenal akan menghadapi fase krusial di sisa musim ini
Meskipun baru saja melakukan perjalanan nostalgia ke Brasil, sang penyerang diperkirakan akan kembali ke London pekan depan saat Arsenal bersiap menghadapi periode krusial dalam musim mereka. The Gunners memiliki jadwal yang padat, dimulai pada 4 April melawan Southampton di perempat final Piala FA, yang segera disusul oleh leg pertama perempat final Liga Champions melawan Sporting CP.