Gabriel Jesus kembali ke Palmeiras setelah mendapat izin dari Arsenal

Meskipun saat ini fokusnya tertuju pada upaya Arsenal meraih gelar juara, Jesus secara terbuka mengungkapkan rasa keterikatannya pada Palmeiras di São Paulo, yang mungkin mengisyaratkan kemungkinan kembalinya dia di masa depan.

Berbicara kepada Globo Esporte tentang waktunya di tempat latihan, Gabriel Jesus mengatakan: "Saya selalu memastikan untuk berada di tempat latihan selama jeda sepanjang karier saya. Saya pikir Anda bisa menikmati banyak hal, menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih, tanpa mengabaikan kesehatan dan kebugaran Anda. "Semua orang tahu bahwa Palmeiras seperti rumah saya, di situlah saya tumbuh besar, dan pintu selalu terbuka bagi saya untuk datang ke klub, itu bukan rahasia lagi. Arsenal dan Palmeiras memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka setuju untuk mengizinkan saya berlatih di sini."