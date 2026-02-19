Dorong Lawan Sampai Jatuh, Hukuman Gabriel Jesus Terungkap Usai Arsenal Di-Comeback Wolves

Berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Sangat sulit untuk menerimanya. Di babak kedua, kami tidak bermain seperti yang seharusnya dan seperti yang kami butuhkan untuk memenangkan pertandingan Liga Inggris. Lebih baik tidak menilai hal ini, karena kami semua terlalu emosional. Kami harus menerima konsekuensinya karena kami pantas mendapatkannya."

"Sangat mudah untuk mengatakan hal-hal yang bisa merusak tim saat emosi meluap. Semua orang ingin memberikan yang terbaik. Kami harus melewati masa-masa sulit. Hari ini, di menit-menit akhir, kami membayar harganya. Kami harus melakukan hal-hal mendasar dengan jauh lebih baik."

"Hari ini kami harus menerimanya. Kami harus kritis terhadap diri sendiri karena performa kami tidak cukup baik. Di liga, kenyataannya kami belum konsisten dalam beberapa bulan terakhir. Kami harus bangkit. Saat menghadapi kesulitan, kami harus menunjukkan seberapa besar kami menginginkannya dan seberapa baik kami. Kami harus bangkit."

Bintang Arsenal Bukayo Saka juga tak menutupi rasa kecewanya. Pemain timnas Inggris itu berkata lugas: “Kecewa. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Perbedaannya besar antara permainan kami di babak pertama dan kedua. Standar kami turun dan kami dihukum karenanya. Sekarang saatnya fokus pada diri sendiri, menaikkan standar lagi, memperbaiki performa, dan itu semua ada dalam kendali kami.”