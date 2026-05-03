Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Frenkie de Jong menjelaskan bagaimana Marcus Rashford 'memberikan kontribusi besar' bagi permainan Barcelona

M. Rashford
Barcelona
F. de Jong
LaLiga
Manchester United

Frenkie de Jong memuji kontribusi taktis yang signifikan dari Marcus Rashford di Barcelona sejak ia dipinjamkan dari Manchester United. Gelandang asal Belanda itu meyakini bahwa pemain internasional Inggris tersebut memberikan kecepatan yang sangat penting yang mengubah pola serangan tim, meskipun belum ada kepastian apakah ia akan bergabung secara permanen dengan Barca pada musim panas ini.

  • Dampak taktis dan statistik yang mengesankan

    Dalam wawancara dengan The Guardian, De Jong menyoroti perubahan taktik di Barcelona pasca kedatangan Rashford yang dipinjamkan dari United. Gelandang asal Belanda itu memuji kontribusi nyata sang penyerang di semua kompetisi musim ini. Penyerang tersebut telah menjadi sosok vital bagi klub Catalan tersebut, dengan mencetak 13 gol dan 14 assist dalam 46 pertandingan, dengan total 2.378 menit di lapangan. Kontribusi produktif ini telah membantu klub mendominasi kompetisi domestik, dengan Barca berada di ambang meraih gelar La Liga kedua secara berturut-turut.

    • Iklan
  • Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Berupaya agar transfer tersebut menjadi permanen

    Selain pengaruhnya yang mengesankan di lapangan, pemain berusia 28 tahun ini dilaporkan sangat ingin mempermanenkan statusnya. Ia dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan dari €350.000 per minggu demi tetap bertahan di Spanyol. Sementara itu, United meminta biaya transfer sebesar €30 juta untuk sang penyerang.

    De Jong menjelaskan dengan tepat bagaimana rekan setimnya itu mengubah struktur pertahanan lawan. "Orang yang sangat baik," kata De Jong. "Terbuka dan ramah, dan dia juga memberikan dampak besar bagi kami di lapangan. Dengan kecepatan dan kedalamannya, dia benar-benar menambah banyak hal pada permainan kami. Dan dengan melakukan itu, dia juga memaksa pertahanan lawan untuk mundur sedikit, yang menciptakan lebih banyak ruang bagi kami di tengah."

  • Menemukan stabilitas dalam tim yang kompetitif

    Flick merasa puas dengan penampilan Rashford, meskipun keputusan akhir mengenai masa depannya ada di tangan dewan direksi Barca. Perpaduan antara pemain berpengalaman dan produk akademi muda telah menciptakan suasana yang dinamis di Spotify Camp Nou musim ini. De Jong mencatat suasana positif ini di ruang ganti: "Kami memiliki tim yang sangat terbuka, cukup muda, jadi ada banyak energi," katanya. "Kami memiliki banyak potensi. Yang penting adalah memastikan kami dapat mengoptimalkan potensi itu."

  • Getafe CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah sebelumnya menjuarai Supercopa pada awal musim ini, Rashford dan Barcelona kini berada di jalur yang tepat untuk merebut gelar La Liga. Kemenangan atau hasil imbang dalam laga berikutnya, yakni Clasico melawan rival abadi mereka Real Madrid, sudah cukup bagi Barca untuk memastikan gelar juara. Rashford berharap dapat menyelesaikan transfer permanennya sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni, di mana Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di babak penyisihan grup.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Manchester United crest
Manchester United
MUN
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA