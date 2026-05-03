Frenkie de Jong menjelaskan bagaimana Marcus Rashford 'memberikan kontribusi besar' bagi permainan Barcelona
Dampak taktis dan statistik yang mengesankan
Dalam wawancara dengan The Guardian, De Jong menyoroti perubahan taktik di Barcelona pasca kedatangan Rashford yang dipinjamkan dari United. Gelandang asal Belanda itu memuji kontribusi nyata sang penyerang di semua kompetisi musim ini. Penyerang tersebut telah menjadi sosok vital bagi klub Catalan tersebut, dengan mencetak 13 gol dan 14 assist dalam 46 pertandingan, dengan total 2.378 menit di lapangan. Kontribusi produktif ini telah membantu klub mendominasi kompetisi domestik, dengan Barca berada di ambang meraih gelar La Liga kedua secara berturut-turut.
Berupaya agar transfer tersebut menjadi permanen
Selain pengaruhnya yang mengesankan di lapangan, pemain berusia 28 tahun ini dilaporkan sangat ingin mempermanenkan statusnya. Ia dikabarkan bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan dari €350.000 per minggu demi tetap bertahan di Spanyol. Sementara itu, United meminta biaya transfer sebesar €30 juta untuk sang penyerang.
De Jong menjelaskan dengan tepat bagaimana rekan setimnya itu mengubah struktur pertahanan lawan. "Orang yang sangat baik," kata De Jong. "Terbuka dan ramah, dan dia juga memberikan dampak besar bagi kami di lapangan. Dengan kecepatan dan kedalamannya, dia benar-benar menambah banyak hal pada permainan kami. Dan dengan melakukan itu, dia juga memaksa pertahanan lawan untuk mundur sedikit, yang menciptakan lebih banyak ruang bagi kami di tengah."
Menemukan stabilitas dalam tim yang kompetitif
Flick merasa puas dengan penampilan Rashford, meskipun keputusan akhir mengenai masa depannya ada di tangan dewan direksi Barca. Perpaduan antara pemain berpengalaman dan produk akademi muda telah menciptakan suasana yang dinamis di Spotify Camp Nou musim ini. De Jong mencatat suasana positif ini di ruang ganti: "Kami memiliki tim yang sangat terbuka, cukup muda, jadi ada banyak energi," katanya. "Kami memiliki banyak potensi. Yang penting adalah memastikan kami dapat mengoptimalkan potensi itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah sebelumnya menjuarai Supercopa pada awal musim ini, Rashford dan Barcelona kini berada di jalur yang tepat untuk merebut gelar La Liga. Kemenangan atau hasil imbang dalam laga berikutnya, yakni Clasico melawan rival abadi mereka Real Madrid, sudah cukup bagi Barca untuk memastikan gelar juara. Rashford berharap dapat menyelesaikan transfer permanennya sebelum Piala Dunia dimulai pada 11 Juni, di mana Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di babak penyisihan grup.