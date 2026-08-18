Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Frank Lampard ditolak! AC Milan blok kepulangan mengejutkan Ruben Loftus-Cheek ke Premier League
Milan tolak tawaran transfer Coventry
Milan secara resmi telah menolak tawaran €10 juta dari Coventry City untuk gelandang berpengalaman Loftus-Cheek, menurut Tuttosport. Tim promosi Premier League itu mengidentifikasi pemain berusia 30 tahun tersebut sebagai target utama untuk secara signifikan memperkuat skuad mereka menghadapi musim mendatang di kasta tertinggi.
Namun, Milan dengan cepat dan tegas menolak pendekatan awal dari klub Inggris yang ambisius itu. Raksasa Italia tersebut saat ini tidak bersedia mengizinkan kepergian mantan bintang Chelsea itu.
- AFP
Amorim memblokir kepergian Loftus-Cheek
Amorim memainkan peran krusial dalam menghentikan potensi transfer kembali ke Inggris. Pelatih asal Portugal yang baru ditunjuk itu diperkirakan akan sangat mengandalkan gelandang Inggris tersebut sepanjang musim 2026-27.
Laporan yang sama menyebut bahwa Amorim secara pribadi memblokir kepergian Loftus-Cheek karena fleksibilitas taktis sang pemain yang mengesankan. Sang manajer sangat menghargai kemampuannya yang unik untuk beroperasi secara efektif di antara lini dalam sistem favoritnya. Karena itu, Amorim memandang pemain berusia 30 tahun itu sebagai bagian yang sangat penting dari proyeknya yang terus berkembang di San Siro, sekaligus menutup sepenuhnya peluang penjualan pada musim panas ini.
Lampard menepis reuni dengan gelandang
Tawaran yang dengan cepat ditolak itu pada akhirnya menggagalkan reuni yang sangat dinantikan antara Loftus-Cheek dan manajer Coventry, Frank Lampard. Keduanya sebelumnya bekerja sama erat selama kebersamaan mereka di Stamford Bridge, dan Lampard sangat ingin membawa mantan pemainnya itu ke West Midlands.
Alih-alih demikian, Loftus-Cheek saat ini tengah memasuki musim keempat beruntunnya bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia. Gelandang bertubuh jangkung itu awalnya bergabung dengan Milan dari Chelsea dalam kesepakatan permanen senilai €19 juta pada musim panas 2023. Sejak kedatangan pertamanya di Serie A, ia berhasil memantapkan dirinya sebagai sosok yang sangat andal dan dominan secara fisik di jantung lini tengah Milan.
- Getty Images Sport
Situasi kontrak jadi sorotan besar
Meski sikap Milan sangat tegas untuk tidak menjual gelandang itu ke Coventry pada musim panas ini, masa depan jangka panjangnya masih tetap sedikit tidak pasti. Pemain asal Inggris itu saat ini memiliki sisa kontrak aktif kurang dari satu tahun di San Siro.
Situasi kontrak yang sedikit rawan ini berarti Milan benar-benar berisiko kehilangan dirinya dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang jika kesepakatan perpanjangan baru tidak segera tercapai. Para petinggi Milan harus segera memutuskan apakah akan membuka pembicaraan perpanjangan baru untuk melindungi nilai pasarnya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami