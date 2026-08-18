Milan secara resmi telah menolak tawaran €10 juta dari Coventry City untuk gelandang berpengalaman Loftus-Cheek, menurut Tuttosport. Tim promosi Premier League itu mengidentifikasi pemain berusia 30 tahun tersebut sebagai target utama untuk secara signifikan memperkuat skuad mereka menghadapi musim mendatang di kasta tertinggi.

Namun, Milan dengan cepat dan tegas menolak pendekatan awal dari klub Inggris yang ambisius itu. Raksasa Italia tersebut saat ini tidak bersedia mengizinkan kepergian mantan bintang Chelsea itu.