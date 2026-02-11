Francisco Conceicao Tegaskan Ingin Bertahan Lama Di Juventus, Akui Frustrasi Minim Gol Jelang Lawan Inter

"Seringkali, menciptakan peluang adalah hal tersulit, tetapi saya kurang mencetak gol yang bisa membantu tim, dan itu yang terpenting," ujar Conceicao. "Saya pikir ini hanya masalah waktu jika saya terus seperti ini. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan; itulah yang ingin kami lakukan. Kami harus terus menang di Serie A untuk tetap berada di papan atas."

Conceicao juga menjelaskan dampak psikologis dari kurangnya gol awal. "Jika kami mencetak gol lebih dulu, tim merasa lebih percaya diri, tetapi kami sedang kekurangan itu sekarang, jadi kami merasa sedikit gugup karena ingin mencetak gol untuk menang. Saya pikir kami menciptakan banyak peluang, yang merupakan bagian sulitnya, tetapi kami harus berbenah, mencetak gol, dan meningkat."

Mengenai masa depannya, Conceicao tidak ragu untuk menyatakan komitmennya. "Saya suka cara kami bermain dan cara kami ingin menang. Hasilnya berbicara sendiri; kami memenangkan lebih banyak pertandingan, dan kami harus terus meningkat. Ya, jelas, untuk waktu yang lama, saya ingin memenangkan gelar dan melakukan hal-hal hebat secara pribadi," pungkasnya.