Francisco Conceicao Tegaskan Ingin Bertahan Lama Di Juventus, Akui Frustrasi Minim Gol Jelang Lawan Inter
Menatap Laga Krusial
Conceicao berbicara kepada Sportmediaset menjelang serangkaian pertandingan rumit bagi Bianconeri. Juventus dijadwalkan bertemu Inter Milan dalam lanjutan Serie A pada hari Sabtu, sebelum menghadapi Galatasaray dalam laga play-off fase gugur Liga Champions. Conceicao menegaskan bahwa timnya ingin menang dan membuktikan diri sebagai tim hebat, meski menyadari Inter sedang dalam performa yang sangat baik.
Pemain asal Portugal ini juga menyoroti pentingnya Liga Champions sebagai kompetisi terbaik di dunia. Ia menyadari laga melawan Galatasaray akan sangat berat karena menghadapi tim dan pemain yang kuat, namun menegaskan bahwa target minimal Juventus adalah menang untuk bisa bergabung dengan klub-klub elite Eropa lainnya.
Masalah Ketajaman di Depan Gawang
Juventus baru saja tersingkir dari Coppa Italia oleh Atalanta dan ditahan imbang 2-2 oleh Lazio di kandang sendiri, di mana mereka membuang banyak peluang di kedua laga tersebut. Conceicao mengakui bahwa menciptakan peluang adalah hal tersulit, namun ia merasa frustrasi karena kurangnya gol darinya yang bisa membantu tim. Ia percaya bahwa jika ia terus bekerja keras, gol-gol tersebut hanya tinggal menunggu waktu.
Statistik menunjukkan Conceicao baru mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam 18 penampilan di bawah asuhan Luciano Spalletti, yang ditunjuk sebagai pelatih baru Juventus pada akhir Oktober. Meski Bianconeri telah naik ke posisi empat besar klasemen, Conceicao melihat masih ada ruang besar untuk perbaikan, terutama dalam hal efisiensi mencetak gol untuk mengurangi kegugupan tim saat bertanding.
Frustrasi dan Harapan
"Seringkali, menciptakan peluang adalah hal tersulit, tetapi saya kurang mencetak gol yang bisa membantu tim, dan itu yang terpenting," ujar Conceicao. "Saya pikir ini hanya masalah waktu jika saya terus seperti ini. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan; itulah yang ingin kami lakukan. Kami harus terus menang di Serie A untuk tetap berada di papan atas."
Conceicao juga menjelaskan dampak psikologis dari kurangnya gol awal. "Jika kami mencetak gol lebih dulu, tim merasa lebih percaya diri, tetapi kami sedang kekurangan itu sekarang, jadi kami merasa sedikit gugup karena ingin mencetak gol untuk menang. Saya pikir kami menciptakan banyak peluang, yang merupakan bagian sulitnya, tetapi kami harus berbenah, mencetak gol, dan meningkat."
Mengenai masa depannya, Conceicao tidak ragu untuk menyatakan komitmennya. "Saya suka cara kami bermain dan cara kami ingin menang. Hasilnya berbicara sendiri; kami memenangkan lebih banyak pertandingan, dan kami harus terus meningkat. Ya, jelas, untuk waktu yang lama, saya ingin memenangkan gelar dan melakukan hal-hal hebat secara pribadi," pungkasnya.
Musim Kedua dan Pelatih Baru
Conceicao saat ini menjalani musim keduanya berseragam Juventus. Pemain sayap lincah ini memiliki ambisi besar untuk menetap dalam jangka panjang di Allianz Stadium dan menjadi bagian integral dari kesuksesan klub di masa depan.
Performa tim saat ini berada di bawah kendali Spalletti, pelatih berpengalaman yang baru mengambil alih kursi kepelatihan Juventus pada akhir Oktober lalu. Di bawah arahan Spalletti, Juventus berhasil merangkak naik ke zona Liga Champions, meski konsistensi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Ujian Berat Menanti
Juventus akan menghadapi ujian berat akhir pekan ini saat bertandang ke markas Inter Milan. Kemenangan atas Nerazzurri tidak hanya penting untuk gengsi, tetapi juga krusial untuk mempertahankan posisi mereka di empat besar klasemen Serie A.
Setelah laga domestik tersebut, fokus Conceicao dan rekan-rekannya akan beralih ke Eropa. Mereka harus bersiap menghadapi atmosfer panas melawan Galatasaray di Liga Champions, sebuah pertandingan yang akan menentukan langkah mereka di kompetisi paling bergengsi di benua biru tersebut.
