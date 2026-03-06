Getty Images Sport
'Forca Rodrygo!' - Bintang-bintang Real Madrid memanfaatkan pertandingan melawan Celta Vigo untuk memperkenalkan jersey yang mendukung rekan setim mereka setelah cedera ACL yang mengerikan
Akhir musim yang menghancurkan bagi Rodrygo
Pembaruan medis juga mengonfirmasi robekan pada meniskus eksternal kaki kanan, diagnosis yang menghancurkan yang mengakhiri kampanye pemain Brasil berusia 25 tahun tersebut untuk klub dan negaranya selama fase kritis musim ini.
Pukulan telak yang mengakhiri musim bagi Brasil
Cedera tersebut terjadi hanya 11 menit setelah Rodrygo masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan melawan Getafe pada 2 Maret. Keparahan cedera ini berarti ia akan absen dalam sisa musim domestik, babak gugur Liga Champions, dan Piala Dunia yang akan datang. Pemulihan untuk cedera ACL dan meniscus yang bersamaan biasanya membutuhkan waktu rehabilitasi antara tujuh hingga sembilan bulan, yang merupakan pukulan besar bagi penyerang tersebut pada titik krusial dalam kariernya.
Rodrygo membicarakan cedera 'kejam' yang dialaminya.
Melalui media sosial, pemain tersebut membagikan kesedihannya: "Salah satu hari terburuk dalam hidupku, betapa aku selalu takut akan cedera ini. Mungkin hidup telah sedikit kejam padaku belakangan ini." Meskipun merasakan sakit, ia tetap tegar, menambahkan: "Aku tidak bisa bermain sisa musim ini bersama klubku dan tidak bisa ikut Piala Dunia bersama negaraku, sebuah mimpi yang semua orang tahu betapa berarti bagiku. Dan yang bisa aku lakukan hanyalah tetap kuat seperti biasa; ini bukan hal baru."
Krisis pemilihan untuk Los Blancos
Cedera ini membuat manajer Alvaro Arbeloa dihadapkan pada dilema taktis yang besar. Dengan Rodrygo absen dan Kylian Mbappe juga saat ini tidak tersedia, kedalaman lini depan Madrid diuji seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakhadiran pemain serang kunci ini akan mengharuskan anggota skuad lainnya untuk segera mengambil alih peran, terutama saat musim memasuki fase paling kritis, sementara tim nasional Brasil juga harus mencari pengganti untuk salah satu senjata utama mereka.
