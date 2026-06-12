Musim panas Phil Foden berjalan dengan cara yang sangat tidak biasa. Setelah tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli, pemain berbakat Manchester Cityini memanfaatkan jeda paksa tersebut untuk memulihkan ketenangan dan kondisi fisiknya setelah musim yang sangat berat.





Musim yang baru saja berakhir memang diwarnai oleh berbagai masalah fisik yang membatasi konsistensi dan performanya, yang tak terhindarkan juga memengaruhi keputusan pelatih Thomas Tuchel. Pelatih Tim Tiga Singa ini memutuskan untuk tidak membawa gelandang tersebut ke ajang Piala Dunia, memilih opsi lain untuk menghadapi perjalanan yang akan menempatkan Inggris di Grup L melawan Kroasia, Ghana, dan Panama.



