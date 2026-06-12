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foden Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Foden, yang tidak dipanggil ke Piala Dunia, bermain bersama para nelayan

P. Foden
Manchester City

Setelah musim yang diwarnai cedera, kini saatnya bagi pemain berbakat Manchester City ini untuk memulihkan diri

Musim panas Phil Foden berjalan dengan cara yang sangat tidak biasa. Setelah tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli, pemain berbakat Manchester Cityini memanfaatkan jeda paksa tersebut untuk memulihkan ketenangan dan kondisi fisiknya setelah musim yang sangat berat.


Musim yang baru saja berakhir memang diwarnai oleh berbagai masalah fisik yang membatasi konsistensi dan performanya, yang tak terhindarkan juga memengaruhi keputusan pelatih Thomas Tuchel. Pelatih Tim Tiga Singa ini memutuskan untuk tidak membawa gelandang tersebut ke ajang Piala Dunia, memilih opsi lain untuk menghadapi perjalanan yang akan menempatkan Inggris di Grup L melawan Kroasia, Ghana, dan Panama.


  • BERSAMA PARA NELAYAN

    Sementara tim nasional Inggris tengah fokus mempersiapkan diri untuk babak penyisihan grup, Foden memilih cara yang sangat unik untuk tetap aktif. Pemain kelahiran tahun 2000 ini tampil dalam pertandingan persahabatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari retret perusahaan yang bergerak di bidang produk memancing, salah satu hobi besar yang digeluti sang pemain di luar sorotan sepak bola profesional.


    Gambar-gambar kehadirannya di acara tersebut dengan cepat menarik perhatian para penggemar Inggris, yang penasaran melihat salah satu pemain paling berbakat di generasinya beraksi setelah melalui bulan-bulan yang sulit. Bagi Foden, ini adalah masa pemulihan dan refleksi, dengan tujuan untuk melupakan cedera yang telah mengganggu kariernya dan tampil dalam kondisi terbaik di awal musim depan.


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