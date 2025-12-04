Masih 0013! Gol Perdana Florian Wirtz DIBATALKAN Saat Bantu Liverpool Imbangi Sunderland

Sekilas, sepakan Wirtz memang terlihat bersih dan akurat ke gawang. Namun tayangan ulang memperlihatkan mantan bintang Bayer Leverkusen itu sebenarnya tak sempurna mengayun kaki sehingga sepakannya mengarah jauh ke sisi gawang. Liverpool beruntung karena bola justru membentur Mukiele dan melambung melewati kiper Sunderland Robin Roefs

Sejak tiba di Anfield dengan banderol £116 juta yang memecahkan rekor transfer Inggris sebelum rekor itu langsung direbut Alexander Isak, Wirtz kerap menjadi sasaran kritik dan ejekan karena hampir tak pernah berkontribusi gol maupun assist. Keputusan dari panel akreditasi gol Liga Primer Inggris ini tentu akan memperpanjang deretan meme dan cibiran yang mengarah pada Wirtz sampai ia benar-benar mencetak gol yang tak perlu diperdebatkan. Sampai itu terjadi, gelar '0013' alias 0 gol 0 assist dalam 13 penampilan EPL masih akan melekat di dirinya.

Meski begitu, harus diakui bahwa ia menjadi salah satu pemain Liverpool yang performanya mendingan jika dibandingkan anak-anak asuh Arne Slot lainnya yang minim kreativitas. Pendapat itu digaungkan oleh Jamie Carragher.

Mantan bek Liverpool dan Inggris itu berkata di Sky Sports: “Terlihat seperti kemunduran jika dibandingkan dari apa yang kita lihat di West Ham akhir pekan lalu. Malam ini mereka tidak terlihat bisa mencetak gol. Tidak ada energi, semangat kecepatan, maupun tenaga. Sangat mengkhawatirkan.”