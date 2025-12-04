AFP
Masih 0013! Gol Perdana Florian Wirtz DIBATALKAN Saat Bantu Liverpool Imbangi Sunderland
Wirtz bantu Liverpool raih satu poin lawan Sunderland
Liverpool tertinggal duluan dari Sunderland melalui gol Chemsdine Talbi saat keduanya bertemu di Liga Primer Inggris, Kamis (4/12) dini hari WIB. Cara The Reds bertahan ketika gol tersebut tercipta begitu berantakan, diawali Virgil van Dijk yang kehilangan bola, lalu sang kapten mundur alih-alih menekan, membiarkan Talbi melepaskan tembakan yang mengenai dirinya lalu berbelok sebelum membuat Alisson mati langkah.
The Reds tampak kurang percaya diri dan kesulitan menciptakan peluang melawan tim tamu yang bermain disiplin di Anfield, namun penetrasi Curtis Jones dan dribel tajam Florian Wirtz menghasilkan gol penyama kedudukan pada menit 80.
Kenapa gol Wirtz dibatalkan dan dianggap sebagai gol bunuh diri Mukiele?
Sekilas, sepakan Wirtz memang terlihat bersih dan akurat ke gawang. Namun tayangan ulang memperlihatkan mantan bintang Bayer Leverkusen itu sebenarnya tak sempurna mengayun kaki sehingga sepakannya mengarah jauh ke sisi gawang. Liverpool beruntung karena bola justru membentur Mukiele dan melambung melewati kiper Sunderland Robin Roefs
Sejak tiba di Anfield dengan banderol £116 juta yang memecahkan rekor transfer Inggris sebelum rekor itu langsung direbut Alexander Isak, Wirtz kerap menjadi sasaran kritik dan ejekan karena hampir tak pernah berkontribusi gol maupun assist. Keputusan dari panel akreditasi gol Liga Primer Inggris ini tentu akan memperpanjang deretan meme dan cibiran yang mengarah pada Wirtz sampai ia benar-benar mencetak gol yang tak perlu diperdebatkan. Sampai itu terjadi, gelar '0013' alias 0 gol 0 assist dalam 13 penampilan EPL masih akan melekat di dirinya.
Meski begitu, harus diakui bahwa ia menjadi salah satu pemain Liverpool yang performanya mendingan jika dibandingkan anak-anak asuh Arne Slot lainnya yang minim kreativitas. Pendapat itu digaungkan oleh Jamie Carragher.
Mantan bek Liverpool dan Inggris itu berkata di Sky Sports: “Terlihat seperti kemunduran jika dibandingkan dari apa yang kita lihat di West Ham akhir pekan lalu. Malam ini mereka tidak terlihat bisa mencetak gol. Tidak ada energi, semangat kecepatan, maupun tenaga. Sangat mengkhawatirkan.”
Kapan Wirtz akan pecah telur?
Setelah performa luar biasa bersama Leverkusen, tak banyak yang menyangka Wirtz masih belum mencetak gol perdananya di Liverpool meski musim sudah memasuki bulan Desember. Ia memang mencatat assist di debutnya pada Community Shield dan dua assist di Liga Champions, namun jelas bahwa gelandang 22 tahun tampil sangat jauh di bawah ekspektasi, terlebih mengingat harga transfernya.
Wirtz bergabung dengan Liverpool yang mendadak malfungsi. Mohamed Salah, yang biasanya menjadi tumpuan serangan, tak juga mampu mencapai seujung kuku level permainan yang ia tunjukkan ketika menggendong The Reds juara Liga Inggris 2024/25. Di pos striker, Isak yang merebut rekor transfer Wirtz tak kunjung bugar sepenuhnya dan belum mampu mereplikasi ketajamannya di Newcastle United. Sementara Hugo Ekitike masih berjuang kembali setelah masalah cedera usai awal karier yang menjanjikan buat Liverpool.
Agenda Wirtz dan Liverpool selanjutnya
Baru Desember, tapi Liverpool rasanya sudah tersingkir dari pacuan gelar Liga Inggris. Hasil imbang ini membuat mereka tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen, Arsenal.
Tak ada waktu untuk meratapi hasil, karena periode padat Natal sudah menanti. Liverpool akan menghadapi laga tandang sulit ke markas Leeds United, yang sedang di atas angin usai kemenangan mengejutkan atas Chelsea. Setelah itu, perjalanan berat ke San Siro menanti saat mereka melanjutkan kampanye Liga Champions melawan Inter Milan.
The Reds membutuhkan poin tambahan jika ingin lolos langsung ke babak 16 besar dan terhindar dari play-off UCL, setelah dibantai PSV Eindhoven 4-1 di kandang sendiri pada matchday kelima.
