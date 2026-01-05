Tantangan Liverpool tidak akan menjadi lebih mudah setelah ini. Mereka akan bertandang ke markas pemuncak klasemen Arsenal pada laga Liga Primer Inggris berikutnya, Jumat (9/1) dini hari WIB mendatang.

Menanggapi hasil imbang melawan Fulham, manajer The Reds Arne Slot mengatakan: “Dalam laga tandang, mencetak dua gol seharusnya cukup untuk memenangkan pertandingan. Ini bukan pertama kalinya musim ini kami berjuang keras, merasa sudah menang, tapi kemudian kebobolan lewat sebuah tembakan luar biasa. Kami memasukkan Joe Gomez, tapi mereka mengambil sepak pojok pendek. Kami kehilangan hasil bagus. Kami punya peluang di babak pertama."

"Kami juga mengalami situasi serupa lewat Cody Gakpo yang kemudian berujung gol bagi mereka. Dalam dunia ideal, kami ingin melihat Liverpool yang dominan dan menciptakan lebih banyak peluang. Kami mencetak dua gol, dua gol dianulir, dan satu bola membentur mistar. Lagi-lagi, itu belum cukup."

"Para pemain sudah memberikan segalanya. Saya juga harus memikirkan ketersediaan mereka. Alexander Isak absen, dan saya harus memaksakan atau memainkan Hugo [Ekitike], pemain yang belum pernah tampil di Liga Inggris sebelumnya. Itu semua harus dikelola. Kami masih punya 11 pemain yang sangat bagus di lapangan. Ini bukan hanya terjadi pada kami, banyak tim juga tidak selalu menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan. Memang belum sempurna, tapi setidaknya hari ini kami menciptakan lebih banyak peluang dibanding pekan lalu.”