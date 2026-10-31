Florenzi: "Saya sudah berbicara dengan Maignan dan Bartesaghi, mereka mengatakan kepada saya bahwa..."

Alessandro Florenzi berbicara kepada Sky Sport 24 tentang percakapannya dengan Mike Maignan dan Davide Bartesaghi, dua mantan rekan setimnya: "Saya berbicara dengan Maignan dan Bartesaghi sebelum mereka kembali ke lorong stadion. Mereka senang dan mengatakan kepada saya bahwa mereka membutuhkan kemenangan ini. Mereka membutuhkannya untuk meningkatkan moral agar bisa terus menjalani perjalanan yang tidak mudah."