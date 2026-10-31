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AC Milan v AS RomaGetty Images Sport
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Florenzi: "Saya sudah berbicara dengan Maignan dan Bartesaghi, mereka mengatakan kepada saya bahwa..."

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Alessandro Florenzi berbicara kepada Sky Sport 24 tentang percakapannya dengan Mike Maignan dan Davide Bartesaghi, dua mantan rekan setimnya: "Saya berbicara dengan Maignan dan Bartesaghi sebelum mereka kembali ke lorong stadion. Mereka senang dan mengatakan kepada saya bahwa mereka membutuhkan kemenangan ini. Mereka membutuhkannya untuk meningkatkan moral agar bisa terus menjalani perjalanan yang tidak mudah."

  • Ia melanjutkan: "Milan yang terlihat malam ini jelas memberi harapan. Seperti yang juga dikatakan di studio, bagi saya Rabiot dan Pulisic, di samping penampilan luar biasa Moreira, jelas merupakan pemimpin di lapangan yang sulit bagi Milan untuk bermain tanpa keduanya."

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Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Champions League

03 Nov 2026

INT

INT

MIL

MIL

Europa League

05 Nov 2026

FTC

FTC