WOW! Florentino Perez Mau 'Jual' Real Madrid Usai Kantongi €360 Juta Dari Profit Santiago Bernabeu

Menurut laporan El Periodico, presiden Real Madrid Florentino Perez tengah menggulirkan salah satu perubahan struktur korporasi terbesar dalam sejarah modern Real Madrid. Ia berencana menjual sekitar 10% dari entitas komersial yang baru dibentuk guna memancing investasi segar. Langkah ini menyusul kesepakatan sebelumnya, di mana Real Madrid menjual 20% dari keuntungan masa depan Stadion Santiago Bernabeu kepada Sixth Street dan Legends senilai €360 juta. Manuver ini jamak dianggap sebagai "tuas ekonomi" pertama Madrid.

Perez telah memaparkan proposal anyar tersebut kepada para anggota Real Madrid atau socios, yang merupakan pemegang kepemilikan klub. Ia menekankan pentingnya memodernisasi struktur organisasi klub sembari tetap mempertahankan identitas klub sebagai entitas milik anggota. “Klub ini harus memiliki struktur organisasi yang melindungi kita sebagai lembaga dan juga melindungi kita semua sebagai pemilik Real Madrid,” ujarnya kepada para socios. "Untuk itu, saya mengonfirmasi bahwa kami akan mengajukan suatu proposal kepada Majelis Anggota tentang perombakan korporasi klub yang mampu mengamankan masa depan kita, melindungi kita dari berbagai ancaman yang kita hadapi, dan yang terpenting, menjamin bahwa para anggota tetap menjadi pemilik sejati klub beserta aset-aset finansialnya.”

Pernyataan tersebut menegaskan upaya sang presiden untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan mendesak akan investasi baru dan identitas klub yang sangat dijaga sebagai entitas yang bukan SAD (Sociedad Anonima Deportiva—struktur perusahaan olahraga terbuka di Spanyol), melainkan entitas yang dimiliki para socios. Perez sejak lama mengagumi model 50+1 yang digunakan di Jerman, namun hukum Spanyol menjadi penghalang besar untuk mengadopsi model tersebut.

Tanpa jalur hukum yang memungkinkan Real Madrid berubah menjadi model hibrida seperti Bayern Munich, klub kini menjajaki kerangka berbasis anak perusahaan yang memungkinkan masuknya investor tanpa menyerahkan kendali olahraga sedikit pun.