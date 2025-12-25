Getty Images Sport
Situasi Flop Liverpool Florian Wirtz Di Anfield Terhitung Mending! Coba Kalau Di Bayern Munich, Bakal Tertekan Berat
Wirtz mungkin telah berbelok setelah awal yang lambat di kehidupan Liverpool
Harapan tinggi mencuat ketika Wirtz menyelesaikan perpindahan mencolok ke Liverpool pada bulan Juni. Juara Liga Premier itu mengeluarkan £116 juta (€133m/$157m) untuk menariknya dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen, mengungguli Bayern dan Manchester City.
Namun, pemain berusia 22 tahun itu memulai kehidupannya di Merseyside dengan kurang mengesankan, gagal mencetak gol dalam 22 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Arne Slot.
Tetapi Wirtz mungkin akan menghadapi perubahan positif setelah mencatatkan assist pertamanya di liga dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Tottenham Hotspur Sabtu lalu. Pemain internasional Jerman itu memberi umpan kepada Alexander Isak saat penyerang Swedia itu membuka skor untuk tim tamu di London utara.
Namun dalam sebuah pukulan besar bagi Isak dan Liverpool, pemain berusia 26 tahun itu mengalami patah kaki dalam prosesnya setelah ia ditabrak oleh bek Spurs Micky van de Ven, yang mencoba menghalangi upaya penyerang itu untuk mencetak gol. Mantan penyerang Newcastle United itu kemudian dinyatakan absen selama beberapa bulan oleh manajer Slot.
- Getty Images Sport
Muller menyebut Wirtz ketika ditanya mengapa dia tidak meninggalkan Bayern lebih cepat.
Sementara Wirtz berusaha untuk membangun assist liga pertamanya ketika Liverpool berhadapan dengan Wolverhampton Wanderers yang belum sekali pun menang pada hari Sabtu, dia sekarang diberitahu bahwa dia beruntung kesulitannya terjadi di klub juara Inggris 20 kali - dan bukan di Bayern.
Dalam wawancara dengan publikasi Jerman SZ, Muller - yang saat ini bermain untuk finalis MLS Cup Vancouver - menyebutkan kesulitan Wirtz beradaptasi dengan sepak bola Inggris ketika ditanya mengapa dia memutuskan untuk tidak pindah ke luar negeri lebih cepat dari yang dilakukannya.
"Saya tidak ingin melewatkan satu detik pun dari waktu saya di Bayern," kata Muller, yang bermain bersama Wirtz selama kampanye Euro 2024 Jerman. "Tidak ada tempat lain di mana Anda berada di titik pusat perhatian sebesar di mana Anda sebagai pemain nasional di Munich. Saya sangat menyukai itu, dalam masa baik dan buruk.
"Ambil contoh Flo Wirtz, yang mengambil langkah internasional dengan pindah ke Liverpool. Di Bayern, dia pasti akan lebih mudah beradaptasi dengan permainan, karena dia akan tetap berada di liga yang sama."
Legenda Jerman percaya bintang The Reds akan menerima lebih banyak cemoohan di Bayern
Dan ketika didesak tentang performa Wirtz di Liverpool saat ini, dia menambahkan: "Itu benar [bahwa dia sedang kesulitan]. Tapi itu jauh dari perhatian media yang Anda dapatkan sebagai pemain ketika segalanya tidak berjalan baik untuk Anda di FC Bayern. Anda berada di sorotan setiap hari. Sebagai orang asing, Anda tidak dibicarakan sebanyak itu!"
Muller menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain Bayern terbaik sepanjang masa selama 17 tahun bersama The Bavarians. Muncul melalui sistem akademi klub, dia memenangkan 33 trofi di Munich sebelum bergabung dengan tim Major League Soccer Vancouver secara gratis pada musim panas.
Dia juga secara luas dianggap sebagai salah satu pesepakbola Jerman terbaik dalam sejarah, setelah membantu negaranya memenangkan Piala Dunia pada tahun 2014. Pemain berusia 36 tahun ini memiliki catatan gol yang luar biasa di turnamen unggulan FIFA, dengan mencetak 10 gol dalam 16 penampilan.
- Getty Images Sport
Slot ungkap bagaimana ruang ganti Liverpool yang berusaha membantu Wirtz
Wirtz akan mencari gol pertamanya yang sulit didapat untuk Liverpool ketika timnya berhadapan dengan Wolves yang berada di dasar klasemen di Anfield pada Sabtu sore.
Membuka tentang bagaimana ruang ganti mencoba membantu Wirtz beradaptasi dengan tuntutan Liga Premier. Bos Liverpool Slot mengatakan sebelum kemenangan atas Tottenham akhir pekan lalu: "Saya harap saya membuatnya jelas bahwa saya tidak hanya berbicara tentang pemain baru (yang perlu beradaptasi) tetapi pemain secara umum, Florian telah banyak berkembang. Saya tidak berbicara tentang kemampuannya dengan bola karena kita bisa melihat sejak awal bahwa itu sudah top.
"Tetapi saya melihat dalam satu momen melawan Brighton di mana dia mengambil bola dari Dom (Szoboszlai), dia menggiring bola dan seorang pemain mendekatinya dan dia mendorongnya menjauh dan terus menggiring bola. Kemudian dia memberikan umpan silang cut back untuk Hugo [Ekitike] yang menembak ke atas mistar. Kemudian dia memenangkan duel dengan (pemain Brighton) Jan Paul van Hecke yang mengarah ke serangan balik dengan tembakan dari Mo (Salah).
"Dalam momen-momen tersebut Anda melihat itu menjadi lebih mudah baginya. Dibutuhkan banyak, banyak, banyak usaha baginya untuk bermain dengan intensitas ini tetapi dia mulai terbiasa. Itu pendapat saya. Baik (kebugaran dan kerja berat). Banyak dari mereka mengalami peningkatan dalam kilogram, dalam otot. Itu satu hal. Dan kedua, jika Anda hanya berada di gym, Anda tidak dapat dipersiapkan untuk 90 menit sepak bola Liga Premier. Ini tentang memainkan pertandingan-pertandingan itu, saya akan mengatakan berlatih tetapi kami hampir tidak pernah melakukannya, jadi itu adalah bermain, bermain, bermain."
Iklan