Situasi Flop Liverpool Florian Wirtz Di Anfield Terhitung Mending! Coba Kalau Di Bayern Munich, Bakal Tertekan Berat

Harapan tinggi mencuat ketika Wirtz menyelesaikan perpindahan mencolok ke Liverpool pada bulan Juni. Juara Liga Premier itu mengeluarkan £116 juta (€133m/$157m) untuk menariknya dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen, mengungguli Bayern dan Manchester City.

Namun, pemain berusia 22 tahun itu memulai kehidupannya di Merseyside dengan kurang mengesankan, gagal mencetak gol dalam 22 penampilan di semua kompetisi untuk tim asuhan Arne Slot.

Tetapi Wirtz mungkin akan menghadapi perubahan positif setelah mencatatkan assist pertamanya di liga dalam kemenangan 2-1 Liverpool atas Tottenham Hotspur Sabtu lalu. Pemain internasional Jerman itu memberi umpan kepada Alexander Isak saat penyerang Swedia itu membuka skor untuk tim tamu di London utara.

Namun dalam sebuah pukulan besar bagi Isak dan Liverpool, pemain berusia 26 tahun itu mengalami patah kaki dalam prosesnya setelah ia ditabrak oleh bek Spurs Micky van de Ven, yang mencoba menghalangi upaya penyerang itu untuk mencetak gol. Mantan penyerang Newcastle United itu kemudian dinyatakan absen selama beberapa bulan oleh manajer Slot.